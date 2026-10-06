Det finns en del problem med Sveriges studielån. Det tycker Riksrevisionen som nu vill göra det svårare att få nya lån efter svaga studieresultat.
Svensk myndighet slår larm om studielånen – vill skärpa reglerna
Underkända kurser kan sätta stopp för nästa utbetalning från CSN. Men stoppet behöver inte bli långvarigt.
Den som läser in tillräckligt många poäng kan få studiemedel igen. Det går också att ta igen resultaten på en annan utbildning. Missade högskolepoäng kan exempelvis kompenseras med studier på komvux.
En andra chans, alltså. Och den möjligheten är viktig, tycker Riksrevisionen.
Problemet är att villkoren är för tillåtande. Studerande med otillräckliga resultat kan med tiden ta lika stora lån som andra, trots att de klarar färre poäng.
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Nästan tre av fyra får stöd igen
I en ny rapport har Riksrevisionen granskat kraven på studieresultat och gränserna för hur länge studerande får studiemedel.
Drygt var femte studiemedelstagare får någon gång under studietiden avslag för att resultaten inte räcker till. Av dem får 74 procent så småningom studiemedel igen.
Till en början lånar gruppen mindre än studerande som aldrig fått ett sådant avslag. Men över tid försvinner skillnaden. De tar i genomsnitt lika stora lån, samtidigt som de lånar mer per avklarad poäng.
De som fått avslag på grund av svaga studieresultat får också oftare betalningspåminnelser. De behöver oftare få återbetalningen nedsatt och får oftare ett årsbelopp överlämnat till Kronofogden.
Stora skillnader på komvux
På komvux är skillnaderna särskilt stora.
Bland studiemedelstagare som fått flera avslag på grund av otillräckliga resultat hade 26 procent fått minst ett årsbelopp skickat till Kronofogden inom åtta år. Bland dem som inte fått sådana avslag var andelen 10 procent.
På högskolan var motsvarande andelar 12 respektive 2 procent.
Nu rekommenderar Riksrevisionen regeringen att skärpa villkoren för att åter få studiemedel.
”Det är i grunden bra med möjlighet till återkvalificering, men villkoren behöver skärpas för att studiemedlet ska bli mer effektivt och träffsäkert”, tycker riksrevisor Christina Gellerbrant Hagberg.
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Klarar studierna – men får slut på pengar
Man tar i sin rapport upp ytterligare ett problem: På vissa långa högskoleutbildningar räcker studiemedelsveckorna inte till, trots att studenterna klarar sina studier väl.
På läkarprogrammet fick 22 procent av studiemedelstagarna avslag för att veckorna var slut. Riksrevisionen bedömer att problemet kommer att växa när den förlängda, sexåriga läkarutbildningen slår igenom.
Den vanliga maxgränsen är sex års heltidsstudier. Den som har använt studiemedel för tidigare studier kan därför ha för få veckor kvar för att finansiera hela utbildningen.
För vissa innebär det både att studiemedlen försvinner och att återbetalningen av lånet börjar innan utbildningen är färdig.
”Det finns en risk att studenter med begränsade ekonomiska resurser eller höga utgifter avstår från att söka dessa program. Det skulle motverka målet med en bred rekrytering till universitet och högskolor”, säger Jonas Lundstedt, projektledare för granskningen.
CSN får dessutom kritik för att resultatkraven skiljer sig mellan högskolan, yrkeshögskolan och komvux utan tillräckliga skäl. Myndigheten rekommenderas att harmonisera kraven.
Rekommendationerna riktar sig till regeringen och CSN. Några nya regler är ännu inte beslutade.
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