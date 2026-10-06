Inflationen ser ut att dubblas i september

Och för högt belånade hushåll och företag väntar i så fall snart rejält högre räntor.

Sverige befinner sig just nu i en inflationsbubbla, med betydligt lägre prisökningar och räntor än omvärlden, enligt Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.

Kärnfrågan är då hur räntehöjningar i omvärlden påverkar Sverige, säger han.

När andra centralbanker höjer styrräntor och Riksbanken avvaktar slår det mot kronans växelkurs. Det gör att all import blir dyrare att betala med svenska kronor, vilket skapar inflation.

De effekterna ser vi inte så mycket av ännu, men det kommer att komma – framför allt nästa år, säger Isaksson.

Fler väljer bundet

Allt fler tar nu höjd för ränteuppgångarna. Andelen bolånetagare som väljer bunden ränta för att ta bort risken för ohållbara räntekostnader har ökat.

På onsdag morgon kommer Statistiska centralbyrån med nya septembersiffror. Analytiker räknar med att KPIF-inflationen mer än fördubblas till 1,5 procent i september, upp från 0,7 procent i augusti.

Men de vanliga inflationssiffrorna är till följd av tillfälliga stödåtgärder artificiellt låga. Halverad matmoms, tillfälligt sänkt skatt på bränsle och halverade biljettpriser i kollektivtrafiken tog bort cirka 1,6 procentenheter av inflationen i augusti.