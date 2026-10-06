Sverige befinner sig just nu i en inflationsbubbla, med betydligt lägre prisökningar och räntor än omvärlden, enligt Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.
Inflationen ser ut att dubblas i september
Svenska plånböcker börjar nu på allvar känna av de krigsdopade energipriserna.
Dyrare elräkningar och stigande bränslepriser gör att inflationen kan ha fördubblats i september, enligt analytikernas prognoser.
Och för högt belånade hushåll och företag väntar i så fall snart rejält högre räntor.
Sverige befinner sig just nu i en inflationsbubbla, med betydligt lägre prisökningar och räntor än omvärlden, enligt Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.
Kärnfrågan är då hur räntehöjningar i omvärlden påverkar Sverige, säger han.
När andra centralbanker höjer styrräntor och Riksbanken avvaktar slår det mot kronans växelkurs. Det gör att all import blir dyrare att betala med svenska kronor, vilket skapar inflation.
De effekterna ser vi inte så mycket av ännu, men det kommer att komma – framför allt nästa år, säger Isaksson.
Fler väljer bundet
Allt fler tar nu höjd för ränteuppgångarna. Andelen bolånetagare som väljer bunden ränta för att ta bort risken för ohållbara räntekostnader har ökat.
På onsdag morgon kommer Statistiska centralbyrån med nya septembersiffror. Analytiker räknar med att KPIF-inflationen mer än fördubblas till 1,5 procent i september, upp från 0,7 procent i augusti.
Men de vanliga inflationssiffrorna är till följd av tillfälliga stödåtgärder artificiellt låga. Halverad matmoms, tillfälligt sänkt skatt på bränsle och halverade biljettpriser i kollektivtrafiken tog bort cirka 1,6 procentenheter av inflationen i augusti.
Inflationstopp väntas
Justerar man för de tillfälliga stödåtgärderna var KPIF-inflationen i augusti enligt SCB 2,1 procent. Detta mått kan i september närma sig 3,0 procent. Tar man bort energipriserna från detta mått väntas inflationen dock stanna under 2,0 procent i september.
Nordeas prognos är att KPIF-inflationen exklusive energi kommer lyfta till en topp kring 3,0 procent i slutet av 2027 – men riskerna för att det blir högre än så är större än riskerna för motsatsen.
Riksbankens mål ligger på 2,0 procent i KPIF-inflation – och för att dämpa inflationstrycket i ekonomin kan Riksbanken försöka bromsa efterfrågan med högre räntor.
Det ska hända något drastiskt för att Riksbanken inte ska höja räntan i november, säger Isaksson.
På räntemarknaden ligger sannolikheten för fem höjningar av styrräntan – från 1,75 till 3,00 procent – under 2027 på nästan 100 procent. Riksbankens egna prognos pekar mot två eller tre höjningar.
Nordeas ekonomer har som huvudscenario att Riksbanken nöjer sig med två höjningar av styrräntan – från 1,75 till 2,25 procent. Den första väntas i november i år, den andra i februari 2027.
Rörliga boräntor följer normalt med styrräntan uppåt och nedåt. Skulle räntan på ett bolån på två miljoner kronor höjas 1,25 procentenheter skulle räntekostnaden får låntagaren öka med 25 000 kronor per år eller nästan 2 100 kronor per månad – om man bortser från ränteavdragets effekter.