Så mycket dyrare blir julbaket i år än 2020

Ischoklad består i princip av choklad och kokosfett, och chokladen är den ingrediens som stigit mest av alla julvaror utom kaffe.

Så mycket över 2020 ligger varorna nu

Svaret på frågan om sockret är dyrare än vid julen för fem år sedan är alltså ja, med ungefär en tredjedel, trots två år av fallande pris.

Lägger man varugruppernas prisfall i SCB:s senaste mätning, från augusti 2026, på novembernivåerna ligger chokladen kvar omkring 55 procent över 2020, enligt Dagens PS beräkning.

Vara Senaste året Sedan 2020 SCB:s senaste mätning Kaffe +23,2 % +100,8 % omkring +81 % Choklad +12,6 % +71,0 % omkring +55 % Smör +14,8 % +61,6 % omkring +43 % Ägg −1,4 % +48,2 % omkring +30 % Socker −13,4 % +44,4 % omkring +31 % Mjöl −5,7 % +31,4 % omkring +22 % Sirap −1,4 % +23,0 % omkring +11 %

Sista kolumnen är Dagens PS beräkning, där varugruppens prisförändring i SCB:s senaste mätning, augusti 2026, lagts på novembernivån.

Nedgångarna som ligger bakom är stora. I augusti 2026 var gruppen socker, konfektyr och efterrätter 9,4 procent billigare än ett år tidigare, oljor och fetter 11,4 procent och mjölk, mejeri och ägg, där grädden ingår, 12,4 procent, enligt SCB:s prisstatistik.

Gruppen livsmedel och alkoholfria drycker låg 6,6 procent lägre och dämpade inflationen med 0,9 procentenheter, enligt SCB.