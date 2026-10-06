Julbaket blir billigare i år än i fjol, men det är väsentligt dyrare än för fem år sedan. Den som ska baka ischoklad betalar fortfarande omkring 55 procent mer för chokladen nu än vid julen år 2020.
Så mycket dyrare blir julbaket i år än 2020
Dagens PS har tidigare rapporterat om priskollapsen som skulle göra chokladkakan billigare. Den syns nu i kassan, men slår olika hårt mot olika julgodis. Matpriserna var i augusti 6,6 procent lägre än ett år tidigare och matmomsen halverades den 1 april.
Ischoklad består i princip av choklad och kokosfett, och chokladen är den ingrediens som stigit mest av alla julvaror utom kaffe.
Så mycket över 2020 ligger varorna nu
Svaret på frågan om sockret är dyrare än vid julen för fem år sedan är alltså ja, med ungefär en tredjedel, trots två år av fallande pris.
Lägger man varugruppernas prisfall i SCB:s senaste mätning, från augusti 2026, på novembernivåerna ligger chokladen kvar omkring 55 procent över 2020, enligt Dagens PS beräkning.
|Vara
|Senaste året
|Sedan 2020
|SCB:s senaste mätning
|Kaffe
|+23,2 %
|+100,8 %
|omkring +81 %
|Choklad
|+12,6 %
|+71,0 %
|omkring +55 %
|Smör
|+14,8 %
|+61,6 %
|omkring +43 %
|Ägg
|−1,4 %
|+48,2 %
|omkring +30 %
|Socker
|−13,4 %
|+44,4 %
|omkring +31 %
|Mjöl
|−5,7 %
|+31,4 %
|omkring +22 %
|Sirap
|−1,4 %
|+23,0 %
|omkring +11 %
Sista kolumnen är Dagens PS beräkning, där varugruppens prisförändring i SCB:s senaste mätning, augusti 2026, lagts på novembernivån.
Nedgångarna som ligger bakom är stora. I augusti 2026 var gruppen socker, konfektyr och efterrätter 9,4 procent billigare än ett år tidigare, oljor och fetter 11,4 procent och mjölk, mejeri och ägg, där grädden ingår, 12,4 procent, enligt SCB:s prisstatistik.
Gruppen livsmedel och alkoholfria drycker låg 6,6 procent lägre och dämpade inflationen med 0,9 procentenheter, enligt SCB.
Momsen står för merparten av lättnaden
Den största förklaringen är skatten. Matmomsen sänktes från 12 till 6 procent den 1 april 2026 och gäller till och med den 31 december 2027. Livsmedelspriserna sjönk 5,5 procent mellan mars och april, och Matpriskommissionen bedömer att sänkningen i allt väsentligt förts vidare till konsumentpriserna, skriver regeringen.
En full överföring motsvarar 5,4 procent lägre butikspris. Av nedgången på 9,4 procent för socker, konfektyr och efterrätter är alltså omkring 4 procentenheter något annat än skatten.
Kakaopriset spås falla till årsskiftet
Kakaon kostar 5 867 dollar per ton efter en uppgång på 3,47 procent den 5 oktober 2026. Trots uppgången är den 6,62 procent billigare än för ett år sedan.
Prognosmodellen pekar på 5 400 dollar vid kvartalets slut och 4 655 dollar på tolv månaders sikt, enligt Trading Economics. Det skulle betyda 54,22 kronor per kilo kakaobönor i december mot 58,90 kronor i dag, enligt Dagens PS beräkning.
En kraftig El Niño kan samtidigt skapa en ny brist, säger Lina Thomas, analytiker på Goldman Sachs, enligt Traders Union. Elfenbenskusten väntas producera omkring 18 procent mindre än föregående säsong, rapporterar Barchart via Yahoo Finance, vilket också kan komma att speglas i priset på sikt.
Julbaket 2026 blir billigare, men lättnaden kommer till största delen från statskassan och inte från kakaomarknaden.
Den som vill hålla nere utgifterna bör baka knäck istället för ischoklad eftersom socker och sirap har tagit en mindre del av prischocken än chokladen.
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