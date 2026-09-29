Har bostadsrätten stigit i värde sedan 2021? Det beror på var du bor. En ny sammanställning visar att genomsnittspriserna har gått åt helt olika håll i landet. I de flesta län pekar de dock nedåt.
Din bostad kan vara värd mindre nu – här har priserna fallit
Den som bara tittar på rikssiffran kan lätt missa det. På fem år har det genomsnittliga försäljningspriset för en bostadsrätt i Sverige stigit med 6 procent, eller drygt 177 000 kronor.
Men Fastighetsbyråns genomgång av siffror från Svensk Mäklarstatistik visar något annat när landet delas upp. I 15 av Sveriges 21 län är medelpriset lägre än det var för fem år sedan.
Missa inte: De köpte fritidshus för 5 000 kronor – här kostar stugorna minst. Dagens PS
Här har priserna fallit mest
Störst är nedgången i Dalarnas och Södermanlands län. Där ligger medelpriserna 15 procent lägre än 2021. I kronor handlar det om cirka 244 000 respektive 276 000 kronor.
Även i Örebro, Kalmar och på Gotland har priserna backat med 11 procent. Västmanlands län ligger på minus 10 procent.
|Län
|Förändring på fem år
|Dalarna
|-15 %
|Södermanland
|-15 %
|Örebro
|-11 %
|Kalmar
|-11 %
|Gotland
|-11 %
|Västmanland
|-10 %
Skillnaderna gäller de genomsnittliga priserna på sålda bostadsrätter. De visar inte vad en viss lägenhet är värd i dag jämfört med för fem år sedan.
Läs även: Experten: Då är det dumt att amortera på bolånet. Dagens PS
Grannkommuner i varsin ände av listan
Det finns förstås platser där medelpriserna istället har rusat. Blekinge toppar länslistan med en uppgång på 34 procent. Där ligger Ronneby högst av alla kommuner i sammanställningen: plus 110 procent.
Men även inom samma län kan bilden vända tvärt. I Olofström, också i Blekinge, har det genomsnittliga försäljningspriset i stället sjunkit med 57 procent – den största nedgången på kommunlistan.
En förklaring till Ronnebys stora uppgång är enligt Fastighetsbyråns lokala mäklare att ett par nyproducerade bostadsrättsprojekt har färdigställts och sålts under perioden.
”Det har färdigställts och sålts ett par nyproduktionsprojekt i Ronneby under de senaste åren vilket har påverkat snittpriserna på bostadsrätter”, säger Henric Svensson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Karlskrona/Ronneby.
Här har medelpriset på bostadsrätter stigit sedan 2021:
- Blekinge: +34 procent
- Norrbotten: +21 procent
- Stockholm: +11 procent
- Skåne: +6 procent
- Halland: +1 procent
Sammanställningen jämför bostadsrättsförsäljningar under april-augusti 2021 med samma månader 2026. Under det senaste året har priserna på riksnivå stigit med 5 procent, enligt Fastighetsbyrån. Det är en återhämtning, men femårssiffrorna visar hur olika den längre resan har sett ut beroende på var bostaden ligger.
Läs också: Pengarna sitter fast i private equity: Så gör de rika för att få ut dem. Realtid