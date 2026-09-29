Din bostad kan vara värd mindre nu – här har priserna fallit

Men Fastighetsbyråns genomgång av siffror från Svensk Mäklarstatistik visar något annat när landet delas upp. I 15 av Sveriges 21 län är medelpriset lägre än det var för fem år sedan.

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Här har priserna fallit mest

Störst är nedgången i Dalarnas och Södermanlands län. Där ligger medelpriserna 15 procent lägre än 2021. I kronor handlar det om cirka 244 000 respektive 276 000 kronor.

Även i Örebro, Kalmar och på Gotland har priserna backat med 11 procent. Västmanlands län ligger på minus 10 procent.

Län Förändring på fem år Dalarna -15 % Södermanland -15 % Örebro -11 % Kalmar -11 % Gotland -11 % Västmanland -10 %

Skillnaderna gäller de genomsnittliga priserna på sålda bostadsrätter. De visar inte vad en viss lägenhet är värd i dag jämfört med för fem år sedan.

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