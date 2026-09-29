De köpte fritidshus för 5 000 kronor – här kostar stugorna minst

Sedan gjorde de ytterligare ett köp i kommunen: ett fritidshus för 5 000 kronor, berättar Dagens Nyheter.

Kramfors ligger i Västernorrlands län. Och även om familjens köp är ett undantag hör länet till de billigaste i landet för fritidshus.

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Västernorrland bland de billigaste länen

Enligt Handelsbankens Fastighetsrapport ligger det genomsnittliga slutpriset för fritidshus i Västernorrlands län på 1,16 miljoner kronor. Det är drygt 1,2 miljoner under rikssnittet på omkring 2,4 miljoner kronor.

Bara två län har lägre genomsnittspris än Västernorrland. Billigast är Örebro län, där ett fritidshus kostar i snitt 1,02 miljoner kronor. Därefter kommer Norrbottens län på 1,03 miljoner.

Även i flera andra län ligger snittpriset långt under riksnivån:

Gävleborgs län: 1,22 miljoner kronor

1,22 miljoner kronor Jönköpings län: 1,24 miljoner kronor

1,24 miljoner kronor Västmanlands län: 1,28 miljoner kronor

1,28 miljoner kronor Kronobergs län: 1,29 miljoner kronor

Siffrorna gäller genomsnittliga slutpriser för affärer från oktober till april.

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