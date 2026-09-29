Ett fritidshus för mindre än priset på en semestervecka? En familj i Kramfors betalade 5 000 kronor för sin stuga. Det är ett ovanligt köp, men länet hör faktiskt till Sveriges billigaste för den som letar fritidshus.
De köpte fritidshus för 5 000 kronor – här kostar stugorna minst
Ellinor och Filip Gepertz flyttade med sina barn från Karlstad till Kramfors. Där hittade de en sekelskiftesvilla på över 300 kvadratmeter för 950 000 kronor. Huset kräver renovering, men gav familjen det utrymme de sökte.
Sedan gjorde de ytterligare ett köp i kommunen: ett fritidshus för 5 000 kronor, berättar Dagens Nyheter.
Kramfors ligger i Västernorrlands län. Och även om familjens köp är ett undantag hör länet till de billigaste i landet för fritidshus.
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Västernorrland bland de billigaste länen
Enligt Handelsbankens Fastighetsrapport ligger det genomsnittliga slutpriset för fritidshus i Västernorrlands län på 1,16 miljoner kronor. Det är drygt 1,2 miljoner under rikssnittet på omkring 2,4 miljoner kronor.
Bara två län har lägre genomsnittspris än Västernorrland. Billigast är Örebro län, där ett fritidshus kostar i snitt 1,02 miljoner kronor. Därefter kommer Norrbottens län på 1,03 miljoner.
Även i flera andra län ligger snittpriset långt under riksnivån:
- Gävleborgs län: 1,22 miljoner kronor
- Jönköpings län: 1,24 miljoner kronor
- Västmanlands län: 1,28 miljoner kronor
- Kronobergs län: 1,29 miljoner kronor
Siffrorna gäller genomsnittliga slutpriser för affärer från oktober till april.
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Miljoner skiljer mellan länen
I andra änden av listan finns, kanske föga förvånande, Stockholms län. Där ligger genomsnittspriset på 3,52 miljoner kronor – 2,5 miljoner mer än i Örebro län. Gotland följer på 3,05 miljoner, medan Västra Götalands län ligger på 2,83 miljoner.
Det är stora skillnader inom samma marknad. Och eftersom relativt få fritidshus säljs kan enstaka affärer påverka länssiffrorna mer än på den vanliga villamarknaden, påpekar Handelsbanken.
Banken såg i sin majrapport inga tydliga tecken på att fritidshuspriserna hade börjat stiga. Under det föregående året hade de genomsnittliga priserna i Sverige varit i stort sett oförändrade. Ungefär vart fjärde fritidshus hade dessutom sålts under utgångspriset.
Så mycket kostar fritidshusen i snitt:
- Örebro län: 1 020 000 kr
- Norrbottens län: 1 030 000 kr
- Västernorrlands län: 1 160 000 kr
- Gävleborgs län: 1 220 000 kr
- Jönköpings län: 1 240 000 kr
- Västmanlands län: 1 280 000 kr
- Kronobergs län: 1 290 000 kr
- Uppsala län: 1 520 000 kr
- Skåne län: 1 560 000 kr
- Värmlands län: 1 740 000 kr
- Västerbottens län: 1 780 000 kr
- Östergötlands län: 1 810 000 kr
- Kalmar län: 1 860 000 kr
- Södermanlands län: 2 080 000 kr
- Blekinge län: 2 150 000 kr
- Dalarnas län: 2 450 000 kr
- Jämtlands län: 2 590 000 kr
- Hallands län: 2 730 000 kr
- Västra Götalands län: 2 830 000 kr
- Gotlands län: 3 050 000 kr
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