Trots att vardagen blir dyrare har det blivit billigare att leva lyxliv under 2026. Samtidigt är det många som vänder lyxlivet ryggen, det är inte inne längre.
Det har blivit billigare att vara rik – prisfall för lyxvaror
Under många år har lyxvarumärken fungerat som stabila och lönsamma investeringar men nu ser det ut som att eran är slut.
Lyx är inte inne längre, snarare ute, som Dagens PS redan konstaterat.
Samtidigt har Irankriget förvärrat situationen ytterligare, där shoppingturer till lyxbutikerna i Dubai numera är inställda för många resenärer, för att nämna ett exempel.
Rika vill ha upplevelser
De superrika vill inte längre ha lyxvaror i samma utsträckning som tidigare. Nu är det istället upplevelser som gäller för hela slanten.
Den som verkligen vill ha lyxvaror kan dock köpa dem till ett billigare pris under 2026.
Det visar Affärsvärldens årliga förmögenhetsprisindex.
Indexet mäter prisutvecklingen på en korg av exklusiva varor och upplevelser – allt från designerväskor och lyxbåtar till operabesök och privatjet.
Lyx blir billigare i år
Årets resultat visar att lyxkorgen sjunkit i pris med cirka 1,2 procent. Det är en tydlig kontrast mot tidigare år, då lyxvaror ökade snabbare i pris än den allmänna inflationen.
En viktig förklaring är den starkare svenska kronan, som gjort importerade varor billigare. Många lyxprodukter prissätts i euro eller dollar, vilket innebär att valutaförändringar får stor effekt på slutpriset.
Det märks tydligt i vissa segment. Exempelvis har elbåten Candela C-8 blivit över 140 000 kronor billigare jämfört med året innan. Även hyran för privatjet har sjunkit, trots att energipriserna fortsatt är höga.
Medan prislapparna för vanliga svenskar blir allt högre på mathyllorna blir det alltså billigare att vara riktigt rik under 2026.
Billigare lyxig japansk biff
Ett exempel är exklusivt kött, som japansk Wagyu från Kagoshima, som har blivit betydligt billigare – i kontrast till vardagsvaror som köttfärs, där priserna fortsätter uppåt.
Medan många resenärer nu får en chock när de ska boka flygresan inför sommaren, där priserna har stigit med 20 procent, har det istället blivit billigare att boka en privatjet – med tusentals kronor i vissa fall.
Finns det något tillfälle att passa på att leva lyxliv är det kanske trots allt under 2026.
Läs även:
Så köper du din första lyxklocka – utan att bli lurad. Dagens PS