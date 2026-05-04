Det har blivit billigare att vara rik – prisfall för lyxvaror

Lyx blir billigare i år

Årets resultat visar att lyxkorgen sjunkit i pris med cirka 1,2 procent. Det är en tydlig kontrast mot tidigare år, då lyxvaror ökade snabbare i pris än den allmänna inflationen.

En viktig förklaring är den starkare svenska kronan, som gjort importerade varor billigare. Många lyxprodukter prissätts i euro eller dollar, vilket innebär att valutaförändringar får stor effekt på slutpriset.

Det märks tydligt i vissa segment. Exempelvis har elbåten Candela C-8 blivit över 140 000 kronor billigare jämfört med året innan. Även hyran för privatjet har sjunkit, trots att energipriserna fortsatt är höga.

Medan prislapparna för vanliga svenskar blir allt högre på mathyllorna blir det alltså billigare att vara riktigt rik under 2026.

Billigare lyxig japansk biff

Ett exempel är exklusivt kött, som japansk Wagyu från Kagoshima, som har blivit betydligt billigare – i kontrast till vardagsvaror som köttfärs, där priserna fortsätter uppåt.

Medan många resenärer nu får en chock när de ska boka flygresan inför sommaren, där priserna har stigit med 20 procent, har det istället blivit billigare att boka en privatjet – med tusentals kronor i vissa fall.

Ut och flyga i sommar? Det kan bli en dyr historia med skenande flygpriser. (Foto: TT)

Finns det något tillfälle att passa på att leva lyxliv är det kanske trots allt under 2026.

