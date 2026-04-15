I flera internationella metropoler har försäljningen av lyxvaror störtdykt. Det visar hur känslig lyxsektorn är för omvärldsläget, menar experter.
Lyxbutikerna tappar kunder – på grund av kriget
Lyxsektorn pressas hårt på börsen efter nya signaler om att kriget med Iran slår mot efterfrågan globalt.
Särskilt tydligt märks effekten hos Hermès, vars aktie föll kraftigt efter en svagare försäljningsrapport än väntat.
Aktien rasade som mest omkring 14 procent under onsdagens handel, innan nedgången dämpades något.
Bromsade tydligt in
Samtidigt tappade konkurrenten Kering, som äger varumärken som Gucci, över 9 procent. Även LVMH har nyligen flaggat för en tydlig inbromsning i regionen.
Bakom utvecklingen ligger en kombination av minskad turism och svagare konsumtion, särskilt i Mellanöstern.
Regionen, som var Hermès snabbast växande marknad under 2025, har nu drabbats av ett abrupt tapp, skriver Reuters.
Försäljningen där föll med 6 procent under årets första kvartal, och i mars rapporterades kraftiga nedgångar i lyxkonsumtionen i handelscentrum som Dubai.
Har påverkat turistnäringen
Konflikten har inte bara påverkat lokala marknader utan även resandet globalt. Färre turister i europeiska shoppingdestinationer som Paris och London har slagit direkt mot försäljningen.
I Frankrike, där över hälften av Hermès intäkter kommer från turister, minskade omsättningen under perioden.
Samtidigt har stigande energipriser, som en följd av konflikten, bidragit till att försämra konsumenternas köpkraft. Det har i sin tur påverkat efterfrågan på lyxvaror, även bland mer välbärgade grupper.
Trots motvinden ökade Hermès försäljning med 5,6 procent justerat för valutaeffekter under kvartalet, vilket dock var lägre än marknadens förväntningar.
USA sticker ut
Analytiker pekar på att prisökningar snarare än ökad volym drev tillväxten, vilket tyder på en avtagande efterfrågan.
Även valutautvecklingen har spelat en roll. En stark euro minskade bolagets intäkter och bidrog till att den rapporterade omsättningen föll något jämfört med föregående år.
En ljuspunkt finns i USA, där efterfrågan fortsatt är stark och försäljningen ökade tydligt. Frågan är dock hur länge det håller i sig om den globala osäkerheten består.
Utvecklingen understryker hur känslig lyxsektorn är för geopolitiska störningar. Förhoppningarna om en bred återhämtning i branschen har därmed fått ett tydligt bakslag.