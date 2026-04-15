Lyxbutikerna tappar kunder – på grund av kriget

Har påverkat turistnäringen

Konflikten har inte bara påverkat lokala marknader utan även resandet globalt. Färre turister i europeiska shoppingdestinationer som Paris och London har slagit direkt mot försäljningen.

I Frankrike, där över hälften av Hermès intäkter kommer från turister, minskade omsättningen under perioden.

Samtidigt har stigande energipriser, som en följd av konflikten, bidragit till att försämra konsumenternas köpkraft. Det har i sin tur påverkat efterfrågan på lyxvaror, även bland mer välbärgade grupper.

Trots motvinden ökade Hermès försäljning med 5,6 procent justerat för valutaeffekter under kvartalet, vilket dock var lägre än marknadens förväntningar.

USA sticker ut

Analytiker pekar på att prisökningar snarare än ökad volym drev tillväxten, vilket tyder på en avtagande efterfrågan.

Även valutautvecklingen har spelat en roll. En stark euro minskade bolagets intäkter och bidrog till att den rapporterade omsättningen föll något jämfört med föregående år.

En ljuspunkt finns i USA, där efterfrågan fortsatt är stark och försäljningen ökade tydligt. Frågan är dock hur länge det håller i sig om den globala osäkerheten består.

Utvecklingen understryker hur känslig lyxsektorn är för geopolitiska störningar. Förhoppningarna om en bred återhämtning i branschen har därmed fått ett tydligt bakslag.

Läs mer: Amerikanskans enorma gåva: 240 miljarder. Realtid