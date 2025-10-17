Fler har råd att köpa dyra lyxprodukter. Det får de superrika att söka sig till något helt annat som de kan vara ensamma om.
Superrika överger lyxvaror när medelklassen kommer ikapp
Efter år av stigande priser på vin, konst, diamanter och lyxbostäder har marknaden för traditionella lyxvaror tappat fart.
De allra rikaste i världen tycks nu vända ryggen åt materiella symboler för status.
Istället lägger de sina pengar på upplevelser – eftersom de inte kan massproduceras, skriver The Economist.
Blivit betydligt billigare
Enligt analyser från fastighets- och konsultbolag som Knight Frank och Savills har värdet på de mest exklusiva tillgångarna fallit sedan toppen 2023.
Priserna på klassiska Bordeaux-viner har sjunkit med omkring 20 procent, handeln med begagnade Rolexklockor har tappat nästan en tredjedel i värde och konstmarknaden befinner sig i en tydlig nedgång.
Även priserna på de mest eftertraktade bostäderna i storstäder som London, Paris och San Francisco har stagnerat eller fallit.
Fler blir miljardärer
Nedgången är inte ett tecken på minskad förmögenhet bland de rikaste.
Antalet miljardärer i världen fortsätter att öka, och de mest förmögna hushållen står för en allt större del av den samlade förmögenheten. I stället handlar förändringen om hur lyx definieras.
Ekonomer pekar på att den moderna lyxkonsumtionen i allt högre grad styrs av knapphet och social konkurrens.
Vill vara ensamma om det
När produkter som vin, diamanter och designkläder blivit mer tillgängliga, även för den övre medelklassen, har de förlorat sin exklusivitet.
Global handel, digitala marknadsplatser och sociala medier har gjort det enklare än någonsin att köpa och visa upp traditionella lyxvaror – vilket paradoxalt nog urholkar deras statusvärde.
De superrika söker därför nya sätt att markera sin särställning, ofta genom upplevelser som inte kan kopieras, vilket en rapport från Bain bekräftar.
Föredrar upplevelser istället
Priserna på högprofilerade evenemang, exklusiva restauranger och förstklassiga hotell har skjutit i höjden.
Ett dygn på ett av Paris mest prestigefyllda hotell kostar nu dubbelt så mycket som före pandemin, och tillgången till evenemang som Super Bowl, Met Gala eller Wimbledon har blivit en statussymbol i sig.
Även eftertraktade tjänster har blivit en del av den nya lyxen. Lönerna för privata hushållsarbetare, kockar och butlers har stigit kraftigt, särskilt i exklusiva områden i USA.
