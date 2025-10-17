Superrika överger lyxvaror när medelklassen kommer ikapp

Efter år av stigande priser på vin, konst, diamanter och lyxbostäder har marknaden för traditionella lyxvaror tappat fart.

De allra rikaste i världen tycks nu vända ryggen åt materiella symboler för status.

Istället lägger de sina pengar på upplevelser – eftersom de inte kan massproduceras, skriver The Economist.

Blivit betydligt billigare

Enligt analyser från fastighets- och konsultbolag som Knight Frank och Savills har värdet på de mest exklusiva tillgångarna fallit sedan toppen 2023.

Priserna på klassiska Bordeaux-viner har sjunkit med omkring 20 procent, handeln med begagnade Rolexklockor har tappat nästan en tredjedel i värde och konstmarknaden befinner sig i en tydlig nedgång.

Även priserna på de mest eftertraktade bostäderna i storstäder som London, Paris och San Francisco har stagnerat eller fallit.