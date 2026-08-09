Glöm pensionen – nu sparar vi till utbrändhet: Så mycket behövs

En buffert med ett annat syfte

En burnout-fond skiljer sig från den klassiska bufferten.

Tanken är inte främst att täcka en trasig bil, oväntade vårdkostnader eller plötslig arbetslöshet. Pengarna ska i stället finansiera en planerad paus från jobbet.

”En utbrändhetsfond är egentligen ett väldigt medvetet sparande där du räknar med att du kan behöva ta en paus”, säger Julie Beckham, ansvarig för finansiell utbildning och utvecklingsstrategi på Rockland Trust, till Business Insider.

Sabino Vargas, senior finansiell rådgivare på Vanguard, beskriver målet som att skapa tillräcklig ekonomisk flexibilitet för att kunna välja att kliva tillbaka eller byta riktning i karriären.

Det är med andra ord ett gammalt koncept i ny förpackning.

Sparade ihop till ett helt år

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Tasmin Lofthouse, 33, blev utbränd första gången 2018.

”Jag var helt tom, utan någon drivkraft. Jag ville inte göra någonting, träffa vänner eller prata med dem”, säger hon till BI.

Problemet var att hon inte hade några besparingar och därför inte kunde lämna arbetslivet helt.

När hon några år senare drabbades igen bestämde hon sig för att pengar aldrig mer skulle avgöra om hon kunde ta en paus.

2024 öppnade hon därför en särskild burnout-fond.

I dag ligger omkring 48 000 pund där, motsvarande pengar nog för att täcka tolv månaders kostnader i hennes företag samtidigt som hon betalar sig själv en lägre lön.

Utöver det har hon en separat buffert motsvarande tre månaders levnadskostnader.

”Folk måste se det som en förutsebar kostnad snarare än en oplanerad nödsituation”, säger hon.

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Hur mycket behövs?

Hur stor en utbrändhetsfond faktiskt behöver vara beror förstås på hur länge man vill kunna vara borta från jobbet och huruvida man kommer ha tillgång till sjukersättning.

En vanlig tumregel är att ha tre till sex månaders levnadskostnader i en vanlig buffert, menar rådgivaren Jon Zetlmaier.

Den som dessutom planerar för en längre paus från arbetslivet kan behöva mer.

Julie Beckham menar att fonden kan behöva motsvara sex, nio eller till och med tolv månaders utgifter, beroende på hur länge man räknar med att vara borta från jobbet.

Den som exempelvis behöver 25 000 kronor i månaden för boende, mat och andra utgifter skulle alltså behöva omkring 150 000 kronor för ett halvår – och 300 000 kronor för ett helt år.

Och för vissa handlar det om betydligt större belopp.

34-årige Luca Fontani, som lämnade modebranschen efter utbrändhet, uppger för Business Insider att hans fond innehåller mer än en miljon dollar efter aggressivt sparande och framgångsrika investeringar.

Ett sparande ingen borde behöva

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Bakom trenden finns ett allt tuffare arbetsliv och i en amerikansk undersökning uppgav 53 procent av heltidsanställda att de kände sig utbrända på grund av jobbet.

Världshälsoorganisationen WHO klassar inte utbrändhet som en medicinsk diagnos, men beskriver fenomenet som ett resultat av kronisk stress på arbetsplatsen.

Burnout-fonden kan alltså ge människor en väg ut.

Men att den över huvud taget behövs säger kanske lika mycket som själva sparandet.

”Jag känner mig lite ledsen och orolig över att människor sparar mot det här ekonomiska målet”, säger Julie Beckham.

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