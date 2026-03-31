Forskare: Därför är det bra att inte arbeta på jobbet

Förströr oss en aning

En tredje kategori är förströelse. Vi surfar, skrollar och spelar spel på mobil och dator.

Forskning visar att vi totalt lägger sisådär 10 procent av vår arbetstid på privat surfande, och enligt forskare skulle vi inte få mer gjort om vi hoppade över det heller.

”10 procent kan låta mycket men bryter vi ner det handlar det om sex minuter i timmen. Enligt arbetstidslagen har vi rätt att ta de pauser vi behöver, även om det inte är reglerat exakt hur ofta och hur länge vi får ta paus”, säger Lars Ivarsson hos Kollega.

”Arbetsgivare tycker ibland att vi ska hålla sprinthastighet under ett maratonlopp, men det kan vi ju inte. Vi är inte maskiner. I alla arbetsuppgifter som har ett analytiskt inslag blir det omöjligt att arbeta som en maskin”.

En fika och lite snack vid kaffeautomaten är ett utmärkt mellanspel på jobbet, menar forskare som ser effektiviteten öka av våra sociala pauser. (Foto: Jessica Gow/TT)

”Blir mer effektiva”

I stället gör lite tid för privata angelägenheter oss mer effektiva.

”När vi intervjuade ingenjörer sa de att om de stöter på ett problem som de inte hittar en bra lösning på, blir det inte bättre av att bara sitta och nöta. Då tog några en promenad runt kvarteret, andra surfade lite på nätet. När de återvände kunde de ofta lösa arbetsuppgiften”, berättar Karlstad-forskaren.

”Vi pratade även med socialsekreterare som sade att det inte gick att gå direkt från ett tungt möte till ett annat. De behövde återhämtningstid som de fick genom att exempelvis kolla på sociala medier en stund. Så i den meningen gav det de gjorde privat en positiv effekt på arbetet.”

Och det är inte alltid en sak blir bättre för att vi lägger mer tid på det säger Lars Ivarsson och tar Rolling Stones till vittne på denna sanning.

”Det sägs till exempel att Mick Jagger och Keith Richards skrev ”Satisfaction” på tio minuter. Det var ju i så fall en enorm utdelning på kort tid”, påpekar han.

Dessutom, av titeln att döma, alldeles fullt tillfredsställande.

Kortare arbetstid: ”Gladare – mer produktiva”. Dagens PS