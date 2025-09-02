Därför känns inflationen högre i plånboken – "Inget kan uteslutas"

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Statistiken visar tre procents inflation. Ändå är det många hushåll som upplever en dyrtid på 15 procent – och väntar sig åtta procents inflation om ett år. Som Dagens PS skrev i förra veckan är det en viktig förklaring till varför konsumtionen går på sparlåga, enligt en expert.

Nu utvecklar SEB:s privatekonom Américo Fernández och sparpsykologen Niklas Laninge varför gapet mellan känsla och verklighet är så stort.

ANNONS

Missa inte: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS

Upplevd inflation kontra statistik

I sin analys ”Svårt att ruska av lågkonjunkturen” konstaterade Fernández under förra veckan att konsumtionen rör sig sidledes trots både räntesänkningar och skattesänkningar. Han pekade då på skillnaden mellan faktisk inflation, prognoser och hushållens egen känsla.

SEB:s privatekonom Américo Fernández. (Foto: TT)

I ett mejl till Dagens PS förklarar han varför hushållen tror på högre inflation framöver:

”Stor medial uppmärksamhet på (mat)inflation i början på året i kombination med hög global osäkerhet bidrar till hushållens avvikande syn. Erfarenheter från höginflationsåren kan också ha färgat hushållen. Många upplever inflationen närmare 15 procent vilket sannolikt har en inverkan på inflationsförväntningarna”.

Fernández utesluter inte heller att hushållens inflationsoro kan spilla över på ekonomin och bidra till högre priser.

ANNONS

”Det går inte att utesluta eftersom hushållen kan komma att höja sina lönekrav för att kompensera för en högre förväntad inflation. Med det kommer också en större efterfråga och stigande konsumtion. Färska mätningar visar dock att företagens prisplaner inte indikerar någon ny inflationsuppgång”, förklarar han.