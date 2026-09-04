Därför betalar din granne 5 300 kronor mindre för bolånet

Sedan tog det stopp.

Därefter har den genomsnittliga boräntan i stort sett stått still, konstaterar Finansinspektionen.

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5 300 kronor skiljer bankerna

Räntenedgången till trots, det finns fortfarande tusenlappar att hämta, förutsatt att man är redo att kavla upp ärmarna.

I juni låg den lägsta genomsnittliga rörliga räntan bland bankerna på 2,54 procent. Den högsta var 2,81 procent.

Skillnaden på 0,27 procentenheter kan förstås se beskedlig ut. Men på ett bolån på två miljoner kronor motsvarar den drygt 5 300 kronor om året före ränteavdrag.

Det är alltså möjligt för två personer med lika stora lån att ha klart olika räntekostnader.

”Några tiondelar kan göra stor skillnad och på ett bolån blir de snabbt tusenlappar. Det är en kostnad som många kan påverka själva genom att jämföra bankernas räntor och förhandla”, förklarar Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.

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