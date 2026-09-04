Två hushåll kan ha lika stora bolån men ändå betala olika mycket till banken. Enligt nya siffror från Finansinspektionen kan skillnaden just nu överstiga 5 300 kronor om året.
Därför betalar din granne 5 300 kronor mindre för bolånet
Bolåneräntorna har varit på en lång resa nedåt.
I december 2023 låg den genomsnittliga räntan för nya och omförhandlade rörliga bolån på omkring 4,6 procent. I början av 2026 hade den fallit till ungefär 2,3 procent.
Sedan tog det stopp.
Därefter har den genomsnittliga boräntan i stort sett stått still, konstaterar Finansinspektionen.
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5 300 kronor skiljer bankerna
Räntenedgången till trots, det finns fortfarande tusenlappar att hämta, förutsatt att man är redo att kavla upp ärmarna.
I juni låg den lägsta genomsnittliga rörliga räntan bland bankerna på 2,54 procent. Den högsta var 2,81 procent.
Skillnaden på 0,27 procentenheter kan förstås se beskedlig ut. Men på ett bolån på två miljoner kronor motsvarar den drygt 5 300 kronor om året före ränteavdrag.
Det är alltså möjligt för två personer med lika stora lån att ha klart olika räntekostnader.
”Några tiondelar kan göra stor skillnad och på ett bolån blir de snabbt tusenlappar. Det är en kostnad som många kan påverka själva genom att jämföra bankernas räntor och förhandla”, förklarar Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.
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Räntan har slutat sköta jobbet
Under räntenedgången har många bolånetagare fått lägre kostnader utan att behöva göra särskilt mycket. När räntorna nu har planat ut blir den strategin mindre effektiv.
”Under ett par år har bolånetagarna kunnat se räntan sjunka. Nu ser läget annorlunda ut. Då blir det viktigare att själv hålla koll, jämföra räntor och förhandla med banken”, säger Langemark.
FI uppmanar bolånetagare att jämföra sin ränta med bankernas genomsnittsräntor för samma bindningstid. Det är alltså inte listräntan eller storleken på ränterabatten som är det intressanta, utan räntan du faktiskt betalar.
En till synes generös rabatt säger trots allt ganska lite om priset från början var högt.
Åtta av tio väljer rörligt
I juni valde 80 procent av dem som tog ett nytt bolån eller omförhandlade sitt befintliga lån en rörlig ränta.
Det innebär att förändringar i ränteläget snabbt slår igenom i hushållens ekonomi.
”Med rörlig ränta får förändringar i ränteläget snabb effekt på hushållsekonomin”, bekräftar Langemark. ”Det gör det extra viktigt att veta vad du betalar i dag och att ha marginal om räntan förändras”.
FI:s råd är att du jämför flera banker, ber den egna banken om ett bättre erbjudande och räknar på skillnaden i kronor. Om banken inte vill matcha konkurrenterna återstår det argument som brukar vara svårast att vifta bort: att faktiskt flytta bolånet.
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