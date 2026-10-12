Bank-id spärras för svenskar – en prövning kan bli dyr

Samma år fanns 7 900 anslutna tjänster hos företag, myndigheter och organisationer.

Ändå kan den som får sitt Bank-id spärrat inte få beslutet prövat hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN, rapporterar DN.

Läs även: Svenskarnas rätt att renovera ifrågasätts – vill göra det lättare att neka. Dagens PS

ARN prövar inte spärren

Spärrat Bank-id är förvisso ett mycket vanligt klagomål till Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Många som kontaktar byrån är frustrerade över att ARN inte tar upp frågan.

Bank-id räknas nämligen inte som en grundläggande funktion enligt betaltjänstlagens bestämmelser. Därmed omfattas inte frågan av den möjlighet ARN har att pröva rätten till ett betalkonto med grundläggande funktioner.

Bankföreningen hänvisar i stället till möjligheten att vända sig till domstol.

Det innebär att kunden själv får starta en civilrättslig process mot banken. Och den som förlorar ett vanligt tvistemål får som huvudregel betala både sina egna och motpartens skäliga rättegångskostnader.

”Den ekonomiska risken ska inte underskattas”, säger Fredrik Jörgensen, jurist vid Rättsakuten, till DN.

ANNONS

För en kund som redan har blivit utsatt för bedrägeri kan en sådan risk vara svår att ta.

Missa inte: Världsrekord i tunnel: Här sprängs Norges gigantiska superbygge. Dagens PS