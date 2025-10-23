Hon sparade sig olycklig – nu varnar hon andra för samma misstag

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Från snålhet till medveten konsumtion

När hon närmade sig 30 insåg hon att sparsamhet inte handlar om att spendera så lite som möjligt. Istället handlar det om att spendera medvetet.

“Att vara sparsam betyder att lägga pengar på det jag värdesätter – och skära ner på det jag inte gör”, skriver hon i ett inlägg på LinkedIn.

Hon beskriver sin nya filosofi som “köp mindre, men bättre”. Det innebär att lägga pengar på saker som faktiskt förbättrar livet, som en bra madrass, kvalitetssängkläder och en espressomaskin för 700 dollar.

“Du sover i din säng varje natt. Om du inte får en bra natts sömn blir resten av dagen dålig”, säger hon. Och om sitt kaffe tillägger hon: “Jag värdesätter verkligen mitt morgonkaffe – jag tycker om ritualen kring det”.

Billigt blev dyrt i längden

Allocca erkänner att hon förr köpte “den billigaste versionen av allt” – något som bara ledde till att garderoben fylldes med plagg som snabbt behövde ersättas.

Nu bygger hon sin stil på ett fåtal neutrala och hållbara basplagg, som ett par jeans för 238 dollar som ska hålla i flera år.

“Jag bryr mig mindre om priset och mer om kvaliteten – och hur ofta jag faktiskt kommer att använda plagget”, säger hon.

Ett liv i balans

Även goda vanor kan bli extrema, påpekar Allocca. Att ständigt fokusera på att spara kan vara lika ohälsosamt som en alltför strikt diet. “Det finns många likheter mellan dietkulturen och konsumtion och spenderande”, säger hon.

För att behålla balansen gör hon en budget varje vecka och går igenom sina utgifter. “När du skriver ner dina utgifter erkänner du formellt det köpet… det är mer än du trodde”.

Och misstag? De hör till. “Ibland köper jag saker som går emot mina egna regler eller värderingar — men så är livet”.

Framsteg, inte perfektion

Efter år av överdrivet sparande har hon hittat en enkel princip: det viktiga är inte att vara perfekt, utan att ha kontroll.

“Så länge du har koll på grunderna och håller dig inom din budget, är det helt okej att unna sig ibland”, säger hon.

En kopp kaffe på rätt plats, en bra natts sömn eller ett par jeans som håller i åratal. För Michela Allocca är det där den verkliga ekonomiska friheten börjar.

