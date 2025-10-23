Hon trodde länge att sparande handlade om att aldrig spendera. Men när Michela Allocca började säga nej till allt, insåg hon att hon förväxlat ekonomisk disciplin med rädsla för pengar.
Hon sparade sig olycklig – nu varnar hon andra för samma misstag
Hon sa nej till resor, till upplevelser och till och med tryggare färdmedel.
I dag lär hon andra att skillnaden mellan att vara snål och att vara sparsam är stor, och att det kan avgöra både din ekonomi och din livskvalitet.
“Jag undvek att spendera till min egen nackdel”
“I början av 20-årsåldern visste jag verkligen inte vad jag skulle göra med mina pengar, så jag sparade så mycket jag bara kunde”, berättar Michela Allocca för CNBC Make It.
Hon beskriver hur hon i början av vuxenlivet började koppla ihop konsumtion med något negativt. “Jag började förknippa att spendera pengar med något dåligt. Jag undvek att spendera – till nackdel för mitt eget liv”.
Att alltid välja det billigaste alternativet gav ingen trygghet – bara frustration och olycka. Kläder gick sönder, resor uteblev och trygghet fick stå tillbaka för spariver.
Från snålhet till medveten konsumtion
När hon närmade sig 30 insåg hon att sparsamhet inte handlar om att spendera så lite som möjligt. Istället handlar det om att spendera medvetet.
“Att vara sparsam betyder att lägga pengar på det jag värdesätter – och skära ner på det jag inte gör”, skriver hon i ett inlägg på LinkedIn.
Hon beskriver sin nya filosofi som “köp mindre, men bättre”. Det innebär att lägga pengar på saker som faktiskt förbättrar livet, som en bra madrass, kvalitetssängkläder och en espressomaskin för 700 dollar.
“Du sover i din säng varje natt. Om du inte får en bra natts sömn blir resten av dagen dålig”, säger hon. Och om sitt kaffe tillägger hon: “Jag värdesätter verkligen mitt morgonkaffe – jag tycker om ritualen kring det”.
Billigt blev dyrt i längden
Allocca erkänner att hon förr köpte “den billigaste versionen av allt” – något som bara ledde till att garderoben fylldes med plagg som snabbt behövde ersättas.
Nu bygger hon sin stil på ett fåtal neutrala och hållbara basplagg, som ett par jeans för 238 dollar som ska hålla i flera år.
“Jag bryr mig mindre om priset och mer om kvaliteten – och hur ofta jag faktiskt kommer att använda plagget”, säger hon.
Ett liv i balans
Även goda vanor kan bli extrema, påpekar Allocca. Att ständigt fokusera på att spara kan vara lika ohälsosamt som en alltför strikt diet. “Det finns många likheter mellan dietkulturen och konsumtion och spenderande”, säger hon.
För att behålla balansen gör hon en budget varje vecka och går igenom sina utgifter. “När du skriver ner dina utgifter erkänner du formellt det köpet… det är mer än du trodde”.
Och misstag? De hör till. “Ibland köper jag saker som går emot mina egna regler eller värderingar — men så är livet”.
Framsteg, inte perfektion
Efter år av överdrivet sparande har hon hittat en enkel princip: det viktiga är inte att vara perfekt, utan att ha kontroll.
“Så länge du har koll på grunderna och håller dig inom din budget, är det helt okej att unna sig ibland”, säger hon.
En kopp kaffe på rätt plats, en bra natts sömn eller ett par jeans som håller i åratal. För Michela Allocca är det där den verkliga ekonomiska friheten börjar.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
