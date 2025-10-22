Dagens PS
Pengarna gjorde honom rik – men inte lycklig

Under ytan bubblade en tomhet. "Jag vad olycklig", säger Bloom
Matilda Habbe
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

“Under ytan var jag olycklig”, säger investeraren. Nu avslöjar han vad som egentligen betyder något i livet.

Kan pengar köpa lycka? En fråga som länge förbryllat både filosofer, ekonomer och entreprenörer.

Rika människor är lyckligare, konstaterade Adrian Wooldridge, affärskrönikör på Bloomberg, i fjol. 

Vissa, som psykologen Daniel Kahneman och ekonomen Angus Deaton, kom redan 2010 fram till att lyckan ökar med inkomsten upp till ungefär motsvarande 790 000 kronor. 

Andra, som ekonomerna bakom rapporten State of the Nation Project, menar att USA är det ultimata beviset på att pengar i själva verket inte kan köpa lycka.

För Sahil Bloom blev svaret tydligt först när han redan hade allt han drömt om.

“Är det här allt?”

Sahil Bloom hade gjort allt rätt. Stanfordutbildad, tidigare basebollspelare, framgångsrik investerare med hög lön, titel, hus och bil – alla symboler för framgång.

Men under ytan bubblade en tomhet. 

”När jag fyllde 30 hade jag uppnått varje mål som jag trodde definierade framgång. Jag hade det välbetalda jobbet, titeln, huset, bilen – allt fanns där”, skriver han i sin nya bok “The 5 Types of Wealth: A Transformative Guide to Design Your Dream Life”.

”Men under ytan var jag olycklig”, fortsätter han. ”Allt jag kunde tänka var: Är det här allt?”.

Bloom är nu aktuell som månadens författare i CNBC Make Its bokklubb, och hans budskap har fått stort genomslag – kanske för att det träffar mitt i en tidsanda där många jagar mer, men känner allt mindre.

Bloom hade hög lön, titel, hus och bil – alla symboler för framgång
Bloom hade hög lön, titel, hus och bil – alla symboler för framgång
Ett uppvaknande över en drink

Allt började, berättar han, med en väns kommentar under en kvällsdrink: ”Du kommer att träffa dina föräldrar 15 gånger till innan de dör”, sa vännen. 

Orden slog hårt. Han insåg hur lite tid han faktiskt hade med de människor som betydde mest för honom och hur mycket han offrat för karriären.

”Under många år hade jag prioriterat en sak på bekostnad av allt annat”, skriver Bloom. ”Den saken var pengar”. 

Fem typer av rikedom

I sin bok försöker Bloom nu omdefiniera vad rikedom egentligen är. Han menar att vi har lurat oss själva genom att tro att pengar är det enda måttet på framgång.

Vad vi egentligen borde räkna, säger han, är “tid, människor, syfte, hälsa”. 

Därifrån har han formulerat sina fem typer av rikedom: tidsrikedom, social rikedom, mental rikedom, fysisk rikedom och finansiell rikedom.

“Skapa din egen definition av framgång”

Bloom beskriver boken som en vägledning för att ”mäta rätt saker, fatta bättre beslut och forma din resa mot rikedom, framgång, lycka och meningsfullhet”. 

Han menar att verklig framgång inte handlar om att vinna ett ekonomiskt race – utan om att forma sitt eget liv.

”Den här boken handlar om att forma ditt drömliv, att avvisa den förutbestämda vägen, att avvisa de givna definitionerna av framgång – och skapa din egen”, säger han.

”Du kommer aldrig att känna dig rik, du kommer aldrig att känna dig framgångsrik, om du inte skapar din egen definition”. 

En påminnelse i rätt tid

CNBC Make It motiverar sitt val av boken med att deras läsare vill ”bli lyckligare, klokare och mer framgångsrika med sina pengar, sitt arbete och sitt liv”. Men, tillägger de, vägen dit ser olika ut för alla.

Kanske är det just därför Bloom lyckats fånga så många.

För i en tid där framgång ofta mäts i lön och status, påminner han oss om något mer grundläggande: Att rikedom inte alltid handlar om vad du har – utan om vad du värderar.

Vill du veta hur mycket pengar du måste tjäna för att bli lycklig? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BokLyckapengar
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

