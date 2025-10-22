“Under ytan var jag olycklig”, säger investeraren. Nu avslöjar han vad som egentligen betyder något i livet.
Pengarna gjorde honom rik – men inte lycklig
Mest läst i kategorin
Var modig – tipsen som gör dig till en bra ledare
Som en bra ledare gäller det att ha mod. Det gäller dock att skapa mod, och här kommer några tips hur du ska gå tillväga. Som starka ledare måste vi vara modiga, inte bara inför andra utan även för oss själva. Ibland spökar dock osäkerheten och skapar rädsla, även hos den starkaste ledaren. Tips till …
Så räddar du ett möte som blev fel
Tanken med ett möte är att lösa problem på ett civiliserat sätt, men ibland blir det bara irriterade angrepp istället. Det går dock att rädda även den mest hopplösa mötessituationen. Möten som urartar är en utmaning i varje organisation. När känslor tar över och samtal förvandlas till konfrontation kan konflikter snabbt undergräva både förtroende och …
Alla kan få en miljonlön – med dessa tre kunskaper
Du behöver inte vara ingenjör eller programmerare för att tjäna stort på AI, konstaterar en ny rapport. Att AI-kunskap kan vara positivt för lönekontot blev tydligt i somras. Då visade det sig att den som är en fena på teknik inom AI kan få en lön på i runda slängar mellan 4,3 och 4,8 miljoner …
Psykologen: Därför ska du inte vara dig själv
Att ”vara sig själv” låter förvisso fint i teorin. Men enligt psykologen Tomas Chamorro-Premuzic är det inte alltid ett vinnande recept i arbetslivet. ”Autenticitet är överskattat”, menar han. I arbetslivet är det inte alltid bäst att visa sitt sanna jag – åtminstone inte hela tiden. I stället handlar det om att förstå hur man uppfattas, …
Flyttade till Portugal – sparar 50 000 kronor i månaden
Ett pensionera sig och flytta till Portugal är en smart idé om man vill hålla i sina pengar. Det går att spara tiotusentals kronor i månaden visar det sig. Solen som skiner för det mesta, vin i överflöd och fräsch mat direkt från havet. Låter ganska bra eller hur. Många flyttar till Portugal Jodå många …
Kan pengar köpa lycka? En fråga som länge förbryllat både filosofer, ekonomer och entreprenörer.
Rika människor är lyckligare, konstaterade Adrian Wooldridge, affärskrönikör på Bloomberg, i fjol.
Vissa, som psykologen Daniel Kahneman och ekonomen Angus Deaton, kom redan 2010 fram till att lyckan ökar med inkomsten upp till ungefär motsvarande 790 000 kronor.
Andra, som ekonomerna bakom rapporten State of the Nation Project, menar att USA är det ultimata beviset på att pengar i själva verket inte kan köpa lycka.
För Sahil Bloom blev svaret tydligt först när han redan hade allt han drömt om.
“Är det här allt?”
Sahil Bloom hade gjort allt rätt. Stanfordutbildad, tidigare basebollspelare, framgångsrik investerare med hög lön, titel, hus och bil – alla symboler för framgång.
Men under ytan bubblade en tomhet.
”När jag fyllde 30 hade jag uppnått varje mål som jag trodde definierade framgång. Jag hade det välbetalda jobbet, titeln, huset, bilen – allt fanns där”, skriver han i sin nya bok “The 5 Types of Wealth: A Transformative Guide to Design Your Dream Life”.
”Men under ytan var jag olycklig”, fortsätter han. ”Allt jag kunde tänka var: Är det här allt?”.
Bloom är nu aktuell som månadens författare i CNBC Make Its bokklubb, och hans budskap har fått stort genomslag – kanske för att det träffar mitt i en tidsanda där många jagar mer, men känner allt mindre.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
Texten innehåller annonslänkar När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Ett uppvaknande över en drink
Allt började, berättar han, med en väns kommentar under en kvällsdrink: ”Du kommer att träffa dina föräldrar 15 gånger till innan de dör”, sa vännen.
Orden slog hårt. Han insåg hur lite tid han faktiskt hade med de människor som betydde mest för honom och hur mycket han offrat för karriären.
”Under många år hade jag prioriterat en sak på bekostnad av allt annat”, skriver Bloom. ”Den saken var pengar”.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Fem typer av rikedom
I sin bok försöker Bloom nu omdefiniera vad rikedom egentligen är. Han menar att vi har lurat oss själva genom att tro att pengar är det enda måttet på framgång.
Vad vi egentligen borde räkna, säger han, är “tid, människor, syfte, hälsa”.
Därifrån har han formulerat sina fem typer av rikedom: tidsrikedom, social rikedom, mental rikedom, fysisk rikedom och finansiell rikedom.
“Skapa din egen definition av framgång”
Bloom beskriver boken som en vägledning för att ”mäta rätt saker, fatta bättre beslut och forma din resa mot rikedom, framgång, lycka och meningsfullhet”.
Han menar att verklig framgång inte handlar om att vinna ett ekonomiskt race – utan om att forma sitt eget liv.
”Den här boken handlar om att forma ditt drömliv, att avvisa den förutbestämda vägen, att avvisa de givna definitionerna av framgång – och skapa din egen”, säger han.
”Du kommer aldrig att känna dig rik, du kommer aldrig att känna dig framgångsrik, om du inte skapar din egen definition”.
En påminnelse i rätt tid
CNBC Make It motiverar sitt val av boken med att deras läsare vill ”bli lyckligare, klokare och mer framgångsrika med sina pengar, sitt arbete och sitt liv”. Men, tillägger de, vägen dit ser olika ut för alla.
Kanske är det just därför Bloom lyckats fånga så många.
För i en tid där framgång ofta mäts i lön och status, påminner han oss om något mer grundläggande: Att rikedom inte alltid handlar om vad du har – utan om vad du värderar.
Vill du veta hur mycket pengar du måste tjäna för att bli lycklig? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Guldpriset rasar – men silver visar oväntad styrka
Både guld- och silverpriserna har fallit rejält de senaste dagarna. Inte oväntat för de flesta men fallet visar på en intressant utveckling mellan de två metallerna. Ädelmetallmarknaden skakades kraftigt när guldpriset rasade 235 dollar, motsvarande en nedgång på närmare 5 procent. Det var det största endagsfallet för terminskontraktet sedan juni 2013. Silver har följt efter …
Kina stärker greppet om USA:s ekonomi – trots tullar och handelskrig
Trots sex månader av handelskrig och amerikanska tullavgifter på 55 procent fortsätter kinesiska varor att strömma in till USA i betydande omfattning. Dagligen korsar varor värda omkring en miljard dollar Stilla havet från Kina till USA. Med en viss uppgång i september jämfört med augusti, rapporterar Bloomberg. Även om det totala handelsvärdet har sjunkit med …
Polen ska återställa våtmarker – som militärt skydd
I Polen samarbetar militär och miljörörelse för att återställa våtmarker vid östgränsen – ett projekt som gynnar både naturen och försvaret. "Återställ våtmarker!" är ett slagord som miljörörelsen använder sig av, som baseras på att FN:s klimatpanel anser att en av de snabbaste klimatåtgärderna som finns är att återställa utdikade våtmarker. I Sverige finns en ideell …
Svenskt bolag gör plast av trä: "Blir lite frustrerad"
En restprodukt från skogsindustrin blir till plast i en fabrik i Knivsta – och allt började med Star Wars-figurer i en ugn. Det som började som ett lekfullt köksexperiment har utvecklats till en svensk innovation med potential att förändra plastindustrin i grunden. Med restprodukten lignin från skogsindustrin som råvara har forskaren Christopher Carrick, doktor i …
Ny upptäckt kan leda till ny behandling mot IBS
Svenska forskare har kunnat visa hur tarmbakterier kan bilda bioaktivt serotonin, något som på sikt kan leda till nya behandlingar för IBS. Tarmsjukdomen IBS är vanlig, särskilt bland kvinnor, sjukdomen ger symtom som buksmärta, förstoppning eller diarré. Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd men tarmens bakteriemiljö och serotoninnivåer är viktiga faktorer. Tarmens hjärna Serotonin är …