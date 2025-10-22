Pengarna gjorde honom rik – men inte lycklig

Kan pengar köpa lycka? En fråga som länge förbryllat både filosofer, ekonomer och entreprenörer.

Rika människor är lyckligare, konstaterade Adrian Wooldridge, affärskrönikör på Bloomberg, i fjol.

Vissa, som psykologen Daniel Kahneman och ekonomen Angus Deaton, kom redan 2010 fram till att lyckan ökar med inkomsten upp till ungefär motsvarande 790 000 kronor.

Andra, som ekonomerna bakom rapporten State of the Nation Project, menar att USA är det ultimata beviset på att pengar i själva verket inte kan köpa lycka.

För Sahil Bloom blev svaret tydligt först när han redan hade allt han drömt om.

“Är det här allt?”

Sahil Bloom hade gjort allt rätt. Stanfordutbildad, tidigare basebollspelare, framgångsrik investerare med hög lön, titel, hus och bil – alla symboler för framgång.

Men under ytan bubblade en tomhet.

”När jag fyllde 30 hade jag uppnått varje mål som jag trodde definierade framgång. Jag hade det välbetalda jobbet, titeln, huset, bilen – allt fanns där”, skriver han i sin nya bok “The 5 Types of Wealth: A Transformative Guide to Design Your Dream Life”.

”Men under ytan var jag olycklig”, fortsätter han. ”Allt jag kunde tänka var: Är det här allt?”.

Bloom är nu aktuell som månadens författare i CNBC Make Its bokklubb, och hans budskap har fått stort genomslag – kanske för att det träffar mitt i en tidsanda där många jagar mer, men känner allt mindre.