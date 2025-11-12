Han har inga skulder och över en miljon dollar på kontot. Men inte är han lycklig för det.
Miljonär och olycklig: "Jag arbetar för ingenting"
Mest läst i kategorin
Så undviker du en ekonomisk psykopat
I veckan infaller Singles Day – den kinesiska shoppinghögtid som blivit världens största reahelg och numera också signalen för startskottet på den svenska cuffing season. Medan handeln lockar med rabatt på sneakers, eltandborstar och Airfryers, söker singlar någon att dela filt, frukost och kanske bolån med. Men mitt i flirten gömmer sig ett nytt sorts …
Så mycket pengar behöver du när du går i pension
De allra flesta får mindre pengar att röra sig med när de går i pension. Men hur stor inkomst behövs egentligen för att man ska klara sig som pensionär? En genomsnittlig pension ligger idag på omkring 22 000 kronor före skatt. Men hur mycket pengar krävs för att man ska klara sig? Enligt beräkningar från …
Nya normen: Jobb i stället för pension
Allt fler väljer att jobba vidare efter 65. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten, som konstaterar att svenskar födda på 1950-talet stannar kvar i arbetslivet betydligt längre än 40-talisterna. Regeringen vill att fler ska jobba längre. Därför har pensionsåldrarna höjts, skatten för äldre arbetare sänkts och reglerna i trygghetssystemen justerats. Och svenskarna har lyssnat. …
Vill du lyxa till det som pensionär? Så mycket pengar krävs
Bil, sommarstuga och resor.. hur stor pension krävs egentligen för att man ska kunna unna sig lite guldkant? Svensk pension är inte som den en gång var. Faktum är att den allmänna pensionen har minskat från drygt 60 till 43 procent av slutlönen vilket idag innebär att 7 av 10 pensionärer inte klarar sig på …
Så mycket pengar måste du spara – om du vill gå i tidig pension
Tidig pension lockar många. Men vad kostar det egentligen? Och hur mycket måste man spara? I en undersökning från Folksam från i fjol uppgav drygt 4 av 10 att de hoppas kunna gå i pension före 65. Det är en ökning med 4 procent jämfört med året innan. Samtidigt vill unga vuxna i Sverige gå …
Huruvida pengar kan köpa lycka råder det delade meningar om.
Rika människor är lyckligare, konstaterade Adrian Wooldridge, affärskrönikör på Bloomberg, i fjol.
37-årige Jack från Oregon är dock ett bevis på motsatsen.
Trots ekonomisk frihet känner han sig både olycklig och tom.
Det avslöjade han i en intervju i The Ramsey Show, i ett avsnitt med en titel som bäst kan översättas till “Jag har mer pengar än jag kan använda och jag är olycklig”.
Rik – men olycklig
Jack och hans fru har gjort allt enligt de oskrivna reglerna för framgång. De har betalat av alla lån, sparat flitigt och nått det som amerikanska, finansiella experter kallar Baby Step 7 – stadiet där man är skuldfri och bygger förmögenhet.
Ändå säger Jack: ”Jag nästan känner att jag arbetar för ingenting”. Han berättar att deras pengar fortsätter växa men att lyckan uteblivit.
“Jag kämpar med en känsla av syfteslöshet nu”, säger han. “Att skriva checkar till välgörenhet ger mig inte den tillfredsställelse jag trodde det skulle göra”.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
”Vi lever för att arbeta”
Programledaren Ken Coleman gav dock Jack en annan syn på saken. Enligt honom handlar livet inte bara om att tjäna pengar – utan om att bidra.
”Vi arbetar inte för att leva; vi lever för att arbeta”, säger Coleman och hänvisar till Bibeln. Han menar att människor är skapta för att göra skillnad, inte bara samla siffror på kontot.
Dave Ramsey, programledare och finansprofil, håller med. Han uppmanar Jack att bli mer aktiv i sitt givande: “Ändra ditt sätt att ge. Få smuts under naglarna – det kommer att förändra din själ”.
Mer pengar – nya problem
Man kan förvisso argumentera för att pengar gör livet en smula enklare och att det nog finns värre problem att ha än att känna sig tom på toppen.
Men även på miljonärsnivå finns det bekymmer. Till slut kommer de tre männen åtminstone överens om att pengar faktiskt inte löser allt.
”Du byter ett gäng problem mot ett annat. Ju mer skräp du äger, desto fler reparatörer måste du känna”, konstaterar Ramsey.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Och kanske är det så enkelt. När man har allt man vill ha, finns bara en sak kvar att hitta – varför.
Vill du läsa om kvinnan som sparade sig olycklig? Det kan du göra här.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Efterfrågan på olja spås öka 25 år framåt
Internationella energimyndigheten (IEA) tror på en ökad efterfrågan av olja ända fram till 2050. I varje fall om lagar och regler fortsätter som de är i dag. Efter kritik från Trump-administrationen återinförde IEA i sin årsrapport ett energiscenario som visade en topp längre fram än för detta årtionde. Det skriver Wall Street Journal. Ökad användning …
Fler utvisas efter razzia mot Stegra
Siffran på antalet som ska utvisas efter räden mot Stegras stålverksbygge växer. Nu ska ytterligare 13 personer tvingas lämna landet. Dagens PS rapporterade förra veckan tillsammans med flera medier om den räd som hölls mot bygget av Stegras stålverk i Boden. Omkring 100 av personerna som arbetade på plats kontrollerades och inledningsvis misstänktes 19 av …
Framtidstron stark hos 8 av 10 bankchefer
Hela 80 procent av Sveriges bankchefer ser ljust på framtiden, visar Almis och Företagarnas bankkontorsundersökning för årets tredje kvartal. Optimismen spirar hos banktopparna. Nästan fyra av tio tror på en förbättrad konjunktur redan nästa kvartal och 8 av 10 spår att konjunkturen lyfter inom ett år. Det är en tydlig ökning jämfört med vårens mätning. …
Miljonär och olycklig: "Jag arbetar för ingenting"
Han har inga skulder och över en miljon dollar på kontot. Men inte är han lycklig för det. Huruvida pengar kan köpa lycka råder det delade meningar om.? Rika människor är lyckligare, konstaterade Adrian Wooldridge, affärskrönikör på Bloomberg, i fjol.? 37-årige Jack från Oregon är dock ett bevis på motsatsen.? Trots ekonomisk frihet känner han …
Bitcoin: Skakig resa kan vändas till ny rekordnotering
Efter att ha tappat en hel del i värde verkar värdet på bitcoin vara på väg uppåt igen. Varför det sker är experterna oense om. Bitcoin är på väg uppåt när det gäller valutans värde, berättar Investoppedia. Och för den som trodde att investerarna övergivit kryptovalutan tycks de ha gissat fel, uppger sajten. Läs mer: …