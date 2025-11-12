Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Miljonär och olycklig: "Jag arbetar för ingenting"

Olycklig person
Pengar kan göra livet enklare. Men inte blir man automatiskt lycklig för det (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Han har inga skulder och över en miljon dollar på kontot. Men inte är han lycklig för det.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Huruvida pengar kan köpa lycka råder det delade meningar om

Rika människor är lyckligare, konstaterade Adrian Wooldridge, affärskrönikör på Bloomberg, i fjol. 

37-årige Jack från Oregon är dock ett bevis på motsatsen. 

Trots ekonomisk frihet känner han sig både olycklig och tom.

Det avslöjade han i en intervju i The Ramsey Show, i ett avsnitt med en titel som bäst kan översättas till “Jag har mer pengar än jag kan använda och jag är olycklig”. 

Rik – men olycklig

Jack och hans fru har gjort allt enligt de oskrivna reglerna för framgång. De har betalat av alla lån, sparat flitigt och nått det som amerikanska, finansiella experter kallar Baby Step 7 – stadiet där man är skuldfri och bygger förmögenhet.

Ändå säger Jack: ”Jag nästan känner att jag arbetar för ingenting”. Han berättar att deras pengar fortsätter växa men att lyckan uteblivit. 

“Jag kämpar med en känsla av syfteslöshet nu”, säger han. “Att skriva checkar till välgörenhet ger mig inte den tillfredsställelse jag trodde det skulle göra”.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025

”Vi lever för att arbeta”

Programledaren Ken Coleman gav dock Jack en annan syn på saken. Enligt honom handlar livet inte bara om att tjäna pengar – utan om att bidra.

”Vi arbetar inte för att leva; vi lever för att arbeta”, säger Coleman och hänvisar till Bibeln. Han menar att människor är skapta för att göra skillnad, inte bara samla siffror på kontot.

Dave Ramsey, programledare och finansprofil, håller med. Han uppmanar Jack att bli mer aktiv i sitt givande: “Ändra ditt sätt att ge. Få smuts under naglarna – det kommer att förändra din själ”. 

Pengar
Stor pengahög – stora problem..? (Foto: Canva)

Mer pengar – nya problem

Man kan förvisso argumentera för att pengar gör livet en smula enklare och att det nog finns värre problem att ha än att känna sig tom på toppen.

Men även på miljonärsnivå finns det bekymmer. Till slut kommer de tre männen åtminstone överens om att pengar faktiskt inte löser allt.

”Du byter ett gäng problem mot ett annat. Ju mer skräp du äger, desto fler reparatörer måste du känna”, konstaterar Ramsey. 

ANNONS

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Och kanske är det så enkelt. När man har allt man vill ha, finns bara en sak kvar att hitta – varför.

Vill du läsa om kvinnan som sparade sig olycklig? Det kan du göra här. 

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
LyckamiljonärOlyckapengar
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS