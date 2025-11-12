Miljonär och olycklig: "Jag arbetar för ingenting"

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Huruvida pengar kan köpa lycka råder det delade meningar om.

Rika människor är lyckligare, konstaterade Adrian Wooldridge, affärskrönikör på Bloomberg, i fjol.

37-årige Jack från Oregon är dock ett bevis på motsatsen.

Trots ekonomisk frihet känner han sig både olycklig och tom.

Det avslöjade han i en intervju i The Ramsey Show, i ett avsnitt med en titel som bäst kan översättas till “Jag har mer pengar än jag kan använda och jag är olycklig”.

Rik – men olycklig

Jack och hans fru har gjort allt enligt de oskrivna reglerna för framgång. De har betalat av alla lån, sparat flitigt och nått det som amerikanska, finansiella experter kallar Baby Step 7 – stadiet där man är skuldfri och bygger förmögenhet.

Ändå säger Jack: ”Jag nästan känner att jag arbetar för ingenting”. Han berättar att deras pengar fortsätter växa men att lyckan uteblivit.

“Jag kämpar med en känsla av syfteslöshet nu”, säger han. “Att skriva checkar till välgörenhet ger mig inte den tillfredsställelse jag trodde det skulle göra”.