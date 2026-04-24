Minpension gör om sin tjänst. Efter intern kritik om bristande utveckling lanseras nya funktioner som ska ge spararna bättre koll på återbetalningsskyddet, en del av tjänstepensionen som kan både höja och sänka din pension.
Nu ska du få bättre koll på din pension: "Kan höja pensionen direkt"
”Många behåller återbetalningsskydd trots skilsmässa eller efter att barnen flyttat hemifrån, vilket sänker pensionen i onödan. Att ta bort återbetalningsskyddet kan höja pensionen direkt”, säger Säkras pensionsekonom Trifa Chireh till PS.
Men trots att återbetalningsskyddet både kan höja och sänka pensionen är det många, fyra av tio, närmare bestämt, som inte vet om de har det eller inte.
Men det ska det alltså bli ändring på.
Visar skydd som tidigare saknats
Minpension utökar spararnas verktygslåda. Den stora nyheten är att användare nu kan se om deras tjänstepensioner omfattas av återbetalningsskydd. Enligt Minpension har den uppgiften tidigare saknats ”i vissa fall”.
Det betyder att pensionssparare får en tydligare bild av vilka delar av tjänstepensionen som kan gå till anhöriga vid dödsfall. Samtidigt blir det lättare att förstå hur valet påverkar den egna pensionen.
Minpension lägger också till möjligheten att ta hänsyn till återbetalningsskydd i pensionsprognosen. Det ska ge en mer träffsäker prognos över den framtida pensionen.
”Vi är mycket nöjda med att kunna öka precisionen i pensionsprognosen och visa heltäckande information för återbetalningsskydd som gör det lättare för pensionsspararna att fatta medvetna beslut”, säger Sofie Dannaeus, chef Produkter & Tjänster på minPension, i ett pressmeddelande.
Kan sänka pensionen
Återbetalningsskydd är en frivillig försäkring. Om spararen dör kan anhöriga få del av pensionskapitalet.
Du betalar ingen avgift för att ha återbetalningsskydd, däremot minskar storleken på din egen tjänstepension eftersom du inte får ta del av så kallade arvsvinster från andra pensionssparare.
Kommer efter intern kritik
Minpension uppger att de nya funktionerna bygger på förbättrad datakvalitet och samarbete med branschen. Lanseringen kommer kort efter att Minpensions tidigare vd Cecilia Rosendahl-Lavén fick lämna bolaget i slutet av mars.
I samband med det rapporterade Privata Affärer om internt missnöje kring bristen på utveckling av tjänsten.
