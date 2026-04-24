Nu ska du få bättre koll på din pension: "Kan höja pensionen direkt" 

Men trots att återbetalningsskyddet både kan höja och sänka pensionen är det många, fyra av tio, närmare bestämt, som inte vet om de har det eller inte.

Men det ska det alltså bli ändring på.

Visar skydd som tidigare saknats

Minpension utökar spararnas verktygslåda. Den stora nyheten är att användare nu kan se om deras tjänstepensioner omfattas av återbetalningsskydd. Enligt Minpension har den uppgiften tidigare saknats ”i vissa fall”.

Det betyder att pensionssparare får en tydligare bild av vilka delar av tjänstepensionen som kan gå till anhöriga vid dödsfall. Samtidigt blir det lättare att förstå hur valet påverkar den egna pensionen.

Minpension lägger också till möjligheten att ta hänsyn till återbetalningsskydd i pensionsprognosen. Det ska ge en mer träffsäker prognos över den framtida pensionen.

”Vi är mycket nöjda med att kunna öka precisionen i pensionsprognosen och visa heltäckande information för återbetalningsskydd som gör det lättare för pensionsspararna att fatta medvetna beslut”, säger Sofie Dannaeus, chef Produkter & Tjänster på minPension, i ett pressmeddelande.