Många drar sig för att stämma sin arbetsgivare. Rädslan för höga kostnader bidrar starkt. Det borde den inte göra. Här är förklaringen.
Stäm chefen – och låt arbetsgivaren betala
Att gå till domstol är ofta förenat med ekonomiska risker. Den som förlorar i ett mål måste som regel betala även motpartens rättegångskostnader, vilket gör att det kan bli en dyr affär att driva sin sak.
Det här anses vara en viktig orsak till att många, exempelvis, väljer att inte agera mot sin arbetsgivare, ens när man tycker sig definitivt ha rätt i sak.
Staten slåss med polisen – i EU-domstolen. Dagens PS
Finns undantag från regeln
Så borde det inte vara. Även om huvudregeln är att man måste betala motpartens kostnader om man förlorar rättegången, så finns det undantag.
Till att början med; om motparten kräver mindre än ett halvt prisbasbelopp, just nu motsvarande 29 600 kronor, räknas det som ett så kallat ”förenklat tvistemål” och man slipper stå för motpartens kostnader.
I föräldrabalken finns ett annat undantag. I ärenden kring vårdnad, boende och umgänge gäller att vardera parten får stå för sina rättegångskostnader.
Oväntat? Det här tycker vi är viktigt – egentligen. Dagens PS
Stäm chefen med lagen i ryggen
Ett annat stort undantag gäller arbetslivet. Vid en tvist mellan dig och din arbetsgivare kan du luta dig mot lag 1974:371 om rättegången i arbetstvister.
Lagen ger en möjlighet att även vid en förlorad rättegång bara behöva stå för sina egna kostnader och låta arbetsgivaren få betala sina.
Enda kravet är att du, även om du förlorar i målet, hade ”skälig anledning” att få tvisten prövad.
Lexnova refererar nu ett fall av just det slaget. Det handlar om en 44-årig man som ansåg sig ha blivit felaktig avskedad från ett jobb, en tillsvidare-anställning, som restaurangchef.
Har fel – men slipper betala
Tingsrätten slår fast att mannen har fel och kommer fram till att han haft en tidsbegränsad anställning. Därför avslår tingsrätten 44-åringens yrkanden och dömer till arbetsgivarens fördel.
Men – utgången i tvisten var inte självklar på förhand, konstaterar tingsrätten och mannen hade följaktligen ”skälig anledning” att få sitt fall prövat i domstol.
Därför beslutar tingsrätten att mannen och arbetsgivaren får betala sina respektive kostnader.
44-åringen slipper alltså betala motpartens rättegångskostnader, trots att han förlorat – helt i enlighet med lagen.