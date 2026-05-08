Ny lista avslöjar: Här vill svenskarna helst jobba 2026 

Balans slår nästan allt

När svenskarna själva får välja vad en ideal arbetsgivare absolut bör ha hamnar balans mellan jobb och fritid samt trevlig arbetsmiljö högst upp. Båda får 64 procent.

Strax därefter kommer lön och förmåner på 62 procent, följt av anställningstrygghet på 57 procent och rättvisa möjligheter på 50 procent.

Problemet? Medan många företag fortfarande ser flexibilitet som en förmån, ser medarbetarna det som en självklar rättighet.

”Att marknadsföra sig på work-life balance år 2026 motsvarar att försöka sälja en ny bil genom att framhäva ABS-bromsar och airbags. Det är inte längre något man som företag kan ’profilera sig på’ för att sticka ut – det är något talangerna tar för givet att det finns på plats innan de ens överväger att skicka in en ansökan”, säger Nima Astanehdost, vd för Randstad

Många funderar på att lämna

Rapporten visar också att 22 procent av den svenska arbetsstyrkan planerar att byta jobb inom de kommande sex månaderna.

De vanligaste skälen till att vilja lämna är för låg ersättning, dålig relation till ledningen och behovet av bättre balans mellan arbete och privatliv. För låg ersättning anges av 39 procent, medan 30 procent pekar på balansen mellan jobb och fritid.

Arbetsgivarna har en läxa

Rapporten visar också att många arbetsgivare har svårt att leverera på det som svenskarna värderar högst.

Lön och förmåner hamnar lågt när anställda betygsätter sina nuvarande arbetsgivare. Även balansen mellan jobb och fritid är ett område där förväntningarna är höga men där upplevelsen sällan matchar.

Det gör årets lista över attraktiva arbetsgivare extra intressant. För den visar inte bara vilka varumärken som lockar mest – utan också vad svenska arbetstagare numera kräver för att vilja stanna.

