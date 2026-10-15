Paret har 40 miljoner – men vågar inte använda pengarna

I ett läsarbrev till MarketWatch berättar en 60-årig man om hur svårt han har att använda det han och hans 58-åriga hustru har sparat ihop.

De lever sparsamt. Ingen båt, inget dyrt klubbmedlemskap. En stor kväll ute innebär ett besök på den italienska restaurangen några kilometer hemifrån.

Men när hustrun ville uppleva Italien på plats blev det besvärligare.

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Resan fick ett nej

Till parets 30-åriga bröllopsdag ville hon boka en Italienresa för 8 000 dollar.

Mannen sa nej.

Han medger i brevet att de hade råd. Han tyckte bara inte att de borde lägga så mycket pengar på en semester.

Hustrun undrade vad poängen var med att ha fyra miljoner dollar om de inte kunde använda 8 000 av dem.

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Även ett bilbyte har blivit en konflikt. Deras bil är tolv år gammal, och hustrun vill ersätta den. Mannen tycker att den fungerar bra som den är.

Själv börjar han nu ifrågasätta sitt beteende. När övergår noggrann ekonomisk planering i kontroll?

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