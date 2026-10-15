De har sparat i 35 år, betalat av huset och byggt upp en förmögenhet. Men när hustrun vill boka en semesterresa säger mannen nej. Att ha råd men ändå inte vilja spendera är de långt ifrån ensamma om.
Paret har 40 miljoner – men vågar inte använda pengarna
Fyra miljoner dollar på kontot. Ett obelånat hus värt ytterligare 1,1 miljoner. Inga skulder och vuxna barn som försörjer sig själva.
Ändå bråkar paret om pengar.
I ett läsarbrev till MarketWatch berättar en 60-årig man om hur svårt han har att använda det han och hans 58-åriga hustru har sparat ihop.
De lever sparsamt. Ingen båt, inget dyrt klubbmedlemskap. En stor kväll ute innebär ett besök på den italienska restaurangen några kilometer hemifrån.
Men när hustrun ville uppleva Italien på plats blev det besvärligare.
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Resan fick ett nej
Till parets 30-åriga bröllopsdag ville hon boka en Italienresa för 8 000 dollar.
Mannen sa nej.
Han medger i brevet att de hade råd. Han tyckte bara inte att de borde lägga så mycket pengar på en semester.
Hustrun undrade vad poängen var med att ha fyra miljoner dollar om de inte kunde använda 8 000 av dem.
Även ett bilbyte har blivit en konflikt. Deras bil är tolv år gammal, och hustrun vill ersätta den. Mannen tycker att den fungerar bra som den är.
Själv börjar han nu ifrågasätta sitt beteende. När övergår noggrann ekonomisk planering i kontroll?
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Det kan alltid hända något
Mannen oroar sig för sjukvård, omsorg, inflation och en långvarig börsnedgång. Han tänker också på vad som händer om han lever till 95, om barnen behöver ekonomisk hjälp eller om barnbarnens utbildning blir dyr.
Hustrun anser att han har byggt upp en ändlös lista över tänkbara katastrofer som gör att han aldrig behöver fatta ett beslut.
Svårt att sluta spara
Paret är inte ensamt om att ha svårt att använda sina sparpengar.
I Allianz Lifes pensionsundersökning från 2026 uppgav 39 procent av pensionärerna att de drar sig för att spendera för att bevara sitt sparkapital. För 32 procent hade det känts fel att börja ta av tillgångarna efter årtionden av sparande.
Även i Sverige känner sparpsykologen Niklas Laninge igen beteendet. Han har tidigare berättat om hur han möter förmögna äldre som fortsätter att spara.
”Det verkar vara svårare att spara när man är yngre, men för svårt att sluta spara när man är äldre”, konstaterar han.
Pensionen går lättare att använda
En möjlig förklaring till att det tar emot att använda sparpengarna finns i forskning av David Blanchett och Michael Finke. Den pekar på att pensionsinkomster är lättare att spendera än besparingar.
Att se saldot på sitt sparkonto sjunka kan nämligen kännas som en förlust. Forskarna kallar beteendet för mental bokföring: vi behandlar pengar olika beroende på hur de kommer in och var de finns.
MarketWatchs expert Quentin Fottrell resonerar på liknande sätt i svaret till mannen. Efter 35 år kan sparandet ha blivit så förknippat med trygghet att det är svårt att börja använda kapitalet.
Hans råd är att paret tar hjälp av en rådgivare, räknar på sina utgifter och kommer överens om en budget. Där bör också finnas en särskild pott för nöjen, som får användas utan efterföljande gräl.
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