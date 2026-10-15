Pensionsmissen kostar 45 000 – du kan spara för mycket pengar 

Samma lön – mindre till pensionen

Även om arbetsgivaren betalar tjänstepension kan du förstås gå miste om stora inbetalningar. Hur lönen fördelas mellan olika jobb spelar nämligen också roll.

MinPension har jämfört en årslön på 800 000 kronor hos en arbetsgivare med två anställningar som ger 400 000 kronor vardera.

I exemplet betalar arbetsgivaren in 6 procent upp till avtalets inkomstgräns och 32 procent på lönedelen över den. Gränsen är 625 500 kronor för 2026.

Med hela lönen hos en arbetsgivare blir pensionsinbetalningen 93 370 kronor om året. Med två lika stora löner från två olika arbetsgivare blir den sammanlagda inbetalningen bara 48 000 kronor, eftersom ingen av anställningarna når över gränsen.

Skillnaden är 45 370 kronor under ett enda år.

Det gäller alltså när samma lön delas mellan flera anställningar. Att behålla sitt vanliga jobb och ta ett extrajobb ger oftast en positiv effekt på pensionen, eftersom inkomsten då ökar.

Läs vidare: Samma lön – därför får du 45 000 kronor mindre till pensionen. Dagens PS

Samma totala lön kan ge olika stora inbetalningar till tjänstepensionen, beroende på hur inkomsten fördelas mellan arbetsgivare (Foto: Pexels)

ANNONS

Många sparar onödigt mycket – trots att de inte behöver

Vidare till sparvanan, som visat sig vara knepig att pensionera.

”Många av våra äldre kunder är väldigt förmögna och de lämnar efter sig rejält mycket kapital i fonder. Det verkar vara svårare att spara när man är yngre, men för svårt att sluta spara när man är äldre”, konstaterar sparpsykologen Niklas Laninge.

För att försöka förklara orsaken till varför vissa fortsätter spara och spenderar mindre än deras ekonomi tillåter undersökte forskarna David Blanchett och Michael Finke hur 2 500 hushåll med minst 100 000 dollar i finansiella tillgångar använder sina pengar.

De uppskattar att omkring 80 procent av livslånga inkomster, som pension, går till konsumtion. Av det belopp som besparingarna beräknas kunna ge hushållen att spendera varje år används däremot ungefär hälften.

En möjlig förklaring är mental bokföring. Pensionen kommer löpande och känns lättare att använda. När pengar tas från besparingarna sjunker saldot, vilket kan upplevas som en förlust.

Även oro för hur länge pengarna ska räcka, viljan att skydda en partner och önskan att lämna arv kan hålla tillbaka konsumtionen.

Forskarna föreslår bland annat regelbundna överföringar från investeringar till ett konto för konsumtion. Pengarna kan bli lättare att använda när de kommer som en utbetalning.

Läs mer här: Sparar du för mycket pengar? Forskare förklarar sparfällan. Dagens PS

ANNONS

När prognosen gör dig besviken

Nästa stopp är minPension.

En låg pensionsprognos kan ha flera förklaringar: låg lön, längre perioder av deltid, avsaknad av tjänstepension eller ett planerat tidigt pensionsuttag.

Även tidpunkten för deltiden spelar roll. I ett exempel från Pensionsmyndigheten minskar den totala pensionen med 9 procent för den som arbetar halvtid i tio år från 30 års ålder. Börjar samma period vid 58 blir minskningen i stället 5 procent.

Men kontrollera också att hela pensionen finns med. Har du arbetat utomlands kan pensionen från det landet saknas i prognosen.

Och har du långt kvar i arbetslivet är beloppet inget slutgiltigt besked. Prognosen bygger på dagens förutsättningar.

Läs mer här: Din pension blir lägre än du tror – här är orsaken. Dagens PS

Trivs på jobbet – vill ändå gå hem

Vi avslutar veckan vid arbetslivets slut.

ANNONS

I en undersökning från SD Worx vill 64 procent pensionera sig före ordinarie pensionsålder. Samtidigt tycker 91 procent att arbetet är meningsfullt, den högsta andelen bland de 16 undersökta länderna.

62 procent vill sluta tidigare för att få mer tid till andra aktiviteter och nya mål. Bara 13 procent anger att de vill gå tidigare eftersom de har råd.

Enligt Pensionsmyndigheten kan en person med genomsnittlig lön som arbetar ett extra år efter 67 få omkring 1 900-2 300 kronor mer i pension per månad före skatt, livet ut.

För den som har garantipension är det däremot inte säkert att fortsatt arbete höjer den totala pensionen.

Läs vidare: Svenskar vill sluta jobba tidigt – det kan kosta tusenlappar varje månad. Dagens PS

Läs också: Fick bostadsbidrag trots 750 000 kronor på kontot – nu åtalas han. E55

Läs även: Ex-Spotify-svensken: AI-bolaget nu värt 148 miljarder. Realtid