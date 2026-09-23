Är din lön hög eller låg – så ligger du till jämfört med andra

I SCB:s statistik över lönerna 2025 finns ett tydligare svar. Där framgår var olika lönenivåer ligger bland landets anställda.

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Här går gränsen till den högst avlönade tiondelen

Den som tjänar mer än 61 700 kronor i månaden tillhör den högst avlönade tiondelen. SCB:s siffra är den så kallade 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har en lön på 61 700 kronor eller mindre.

Man behöver dock inte komma upp i den nivån för att tjäna mer än de flesta. Vid 48 000 kronor ligger man på den 75:e percentilen. Det innebär att tre av fyra anställda har lika hög eller lägre månadslön.

Så här ser hela skalan ut. Beloppen gäller månadslön före skatt för kvinnor och män tillsammans:

Månadslön Så många tjänar mer 28 000 kr Ungefär 9 av 10 anställda 32 000 kr Ungefär 3 av 4 anställda 38 300 kr Ungefär hälften 48 000 kr Ungefär 1 av 4 anställda 61 700 kr Ungefär 1 av 10 anställda

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