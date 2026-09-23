Är 40 000 kronor en hög lön? Och hur mycket krävs för att tillhöra de bäst betalda? SCB:s senaste lönestatistik ger några hållpunkter för dig som vill jämföra din lön med andras.
Är din lön hög eller låg – så ligger du till jämfört med andra
En löneökning kan kännas stor tills man får höra vad någon annan tjänar. Men jämförelsen med en kollega eller vän säger inte särskilt mycket om hur lönen står sig i hela Sverige.
I SCB:s statistik över lönerna 2025 finns ett tydligare svar. Där framgår var olika lönenivåer ligger bland landets anställda.
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Här går gränsen till den högst avlönade tiondelen
Den som tjänar mer än 61 700 kronor i månaden tillhör den högst avlönade tiondelen. SCB:s siffra är den så kallade 90:e percentilen: 90 procent av de anställda har en lön på 61 700 kronor eller mindre.
Man behöver dock inte komma upp i den nivån för att tjäna mer än de flesta. Vid 48 000 kronor ligger man på den 75:e percentilen. Det innebär att tre av fyra anställda har lika hög eller lägre månadslön.
Så här ser hela skalan ut. Beloppen gäller månadslön före skatt för kvinnor och män tillsammans:
|Månadslön
|Så många tjänar mer
|28 000 kr
|Ungefär 9 av 10 anställda
|32 000 kr
|Ungefär 3 av 4 anställda
|38 300 kr
|Ungefär hälften
|48 000 kr
|Ungefär 1 av 4 anställda
|61 700 kr
|Ungefär 1 av 10 anställda
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Så hög är en lön på 40 000 kronor
En månadslön på 40 000 kronor ligger över Sveriges medianlön på 38 300 kronor. Den är alltså högre än lönen i mitten av SCB:s sammanställning.
Tjänar du mindre än 32 000 kronor i månaden ligger du bland de 25 procent av anställda som har lägst lön. Tjänar du mer än 48 000 kronor ligger du bland de 25 procent som har högst lön. Det kan alltså ge dig en hållpunkt för om din lön är låg eller hög jämfört med andra anställdas.
Det finns också en skattegräns att jämföra med. Under 2026 börjar den som inte fyllt 66 år vid årets ingång betala statlig inkomstskatt vid en årsinkomst på 660 400 kronor. Det motsvarar ungefär 55 000 kronor i månaden. Gränsen kan fungera som ytterligare ett riktmärke för en hög lön.
Vad man jämför med spelar också roll. Medianlönen är 35 700 kronor i kommunal sektor, men 48 400 kronor bland privatanställda tjänstemän. En lön kan därmed ligga över mitten bland alla anställda och samtidigt under mitten i den egna sektorn.
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