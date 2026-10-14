Sparar du för mycket pengar? Forskare förklarar sparfällan

Ett uttag känns som en förlust

En möjlig förklaring är så kallad mental bokföring. Vi behandlar pengar olika beroende på hur vi får dem eller vilket konto de ligger på.

Pensionen kommer löpande och kan kännas lättare att använda. Ett uttag från besparingarna kan däremot upplevas som en förlust när saldot sjunker, enligt studien.

Den som lever på sitt kapital behöver också ta hänsyn till börsens utveckling och hur länge pengarna ska räcka. Det senare vore förstås lättare att planera för om man visste hur länge man ska leva.

Rädslan finns även här

Just osäkerheten om livslängden kan få pensionärer att spara mer än nödvändigt. Det tror Shoka Åhrman, sparekonom på SPP Pension.

I en intervju hos AP7 lyfter hon också viljan att skydda en partner, lämna arv och behålla ekonomisk trygghet. Och en sparvana som hängt med under större delen av vuxenlivet försvinner inte automatiskt när jobbet tar slut.

”Många vet helt enkelt inte hur de ska förvalta sitt kapital på ett sätt som ger dem både ekonomisk säkerhet och möjlighet till en högre livskvalitet. Det bidrar till att de sparar mer än nödvändigt, av rädsla för att göra fel eller för att de inte är medvetna om sina ekonomiska möjligheter”, säger hon.

”Jag sparar för att leva”

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Joakim Bornold, tidigare sparekonom, har en mer rättfram syn på sparandet.

”Jag sparar för att leva. Det har alltid varit min drivkraft. Jag har sparat och investerat mina pengar för att göra saker”, säger han till AP7.

Även Bill Perkins, författare till Die With Zero, vill att pengarna ska komma till användning. I sin bok argumenterar han för att använda dem medan de kan göra nytta, snarare än att samla till ett arv som kommer långt senare.

Har du samlat pengar på hög – och vill göra motsatsen – råder forskarna dig att göra besparingarna lättare att använda: löpande utbetalningar eller regler som regelbundet för över pengar från investeringarna till ett konto för konsumtion kan underlätta.

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