Att spara är förvisso klokt. Men även den vanan kan gå till överdrift. En studie pekar på varför pensionärer fortsätter spara, trots att de har råd att använda pengarna.
Sparar du för mycket pengar? Forskare förklarar sparfällan
Att börja spara kan vara knepigt. Men att sluta verkar inte heller det vara någon barnlek.
PS har tidigare berättat om pensionärer som fortsätter att lägga undan pengar trots att de redan har stora tillgångar. Sparpsykologen Niklas Laninge beskrev det så här:
”Det är många som riskerar att bli rikast på kyrkogården. Många av våra äldre kunder är väldigt förmögna och de lämnar efter sig rejält mycket kapital i fonder. Det verkar vara svårare att spara när man är yngre, men för svårt att sluta spara när man är äldre”.
Men varför blir pengarna kvar när de ju, från början, faktiskt skulle användas till livet efter jobbet?
Missa inte: Samma lön – därför får du 45 000 kronor mindre till pensionen. Dagens PS
Pensionen går bra att använda
Är pensionärer mer benägna att spendera pensionsutbetalningar än att ta av sina besparingar, och kan den skillnaden hjälpa till att förklara varför vissa fortsätter spara och spenderar mindre än deras ekonomi skulle tillåta?
Det försökte forskarna David Blanchett och Michael Finke ta reda på, genom att undersöka hur hushåll använder sina inkomster och besparingar. Studien publicerades i Financial Planning Review och bygger på 2 500 hushåll med minst 100 000 dollar i finansiella tillgångar.
Av livslånga inkomster, som pension, uppskattar forskarna att omkring 80 procent används till konsumtion.
Sparpengarna är hushållen mer försiktiga med. Forskarna har räknat ut hur mycket kapitalet skulle kunna ge dem att spendera varje år. Av det beloppet använder hushållen ungefär hälften. Även för andra inkomster ligger andelen runt hälften.
Läs även: Tjäna en halv miljon från soffan: ”De säljer en dröm”. Dagens PS
Ett uttag känns som en förlust
En möjlig förklaring är så kallad mental bokföring. Vi behandlar pengar olika beroende på hur vi får dem eller vilket konto de ligger på.
Pensionen kommer löpande och kan kännas lättare att använda. Ett uttag från besparingarna kan däremot upplevas som en förlust när saldot sjunker, enligt studien.
Den som lever på sitt kapital behöver också ta hänsyn till börsens utveckling och hur länge pengarna ska räcka. Det senare vore förstås lättare att planera för om man visste hur länge man ska leva.
Rädslan finns även här
Just osäkerheten om livslängden kan få pensionärer att spara mer än nödvändigt. Det tror Shoka Åhrman, sparekonom på SPP Pension.
I en intervju hos AP7 lyfter hon också viljan att skydda en partner, lämna arv och behålla ekonomisk trygghet. Och en sparvana som hängt med under större delen av vuxenlivet försvinner inte automatiskt när jobbet tar slut.
”Många vet helt enkelt inte hur de ska förvalta sitt kapital på ett sätt som ger dem både ekonomisk säkerhet och möjlighet till en högre livskvalitet. Det bidrar till att de sparar mer än nödvändigt, av rädsla för att göra fel eller för att de inte är medvetna om sina ekonomiska möjligheter”, säger hon.
”Jag sparar för att leva”
Joakim Bornold, tidigare sparekonom, har en mer rättfram syn på sparandet.
”Jag sparar för att leva. Det har alltid varit min drivkraft. Jag har sparat och investerat mina pengar för att göra saker”, säger han till AP7.
Även Bill Perkins, författare till Die With Zero, vill att pengarna ska komma till användning. I sin bok argumenterar han för att använda dem medan de kan göra nytta, snarare än att samla till ett arv som kommer långt senare.
Har du samlat pengar på hög – och vill göra motsatsen – råder forskarna dig att göra besparingarna lättare att använda: löpande utbetalningar eller regler som regelbundet för över pengar från investeringarna till ett konto för konsumtion kan underlätta.
Läs också: Banken spår två räntehöjningar – så mycket dyrare blir bolånet. E55