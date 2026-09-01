Bostadspriserna har stigit i kronor. När inflationen räknas bort försvinner däremot nästan hela uppgången. Svenska bostäder kostar i dag ungefär lika mycket som för tio år sedan.
Bostäder nu lika billiga som 2015 – "historiskt gynnsamt läge"
På senare tid har bostadspriserna, förvisso, stigit. Under de senaste 12 månaderna har priserna på bostadsrätter i Sverige stigit med 4,6 procent, enligt Svensk Mäklarstatistik.
Villor har, under samma period, stigit med 3,4 procent.
Men jämfört med mycket annat har bostäderna faktiskt inte blivit dyrare.
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”Historiskt gynnsamt läge”
Sedan 2015 har de svenska bostadspriserna stigit med endast 0,2 procent utöver inflationen. Det visar en analys som LF Fastighetsförmedling har gjort av statistik från Eurostat.
I praktiken innebär det att bostäderna ligger kvar på ungefär samma reala prisnivå som för tio år sedan.
”Svenska bostadsköpare har ett historiskt gynnsamt läge. Medan priserna rusat i nästan hela Europa har de svenska bostadspriserna stått stilla i tio år, när man räknar bort inflationen. Den som köper i dag gör det till samma reala prisnivå som 2015”, säger Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling.
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Sverige nära botten i EU
Utvecklingen sticker ut i Europa. I EU som helhet har de inflationsjusterade bostadspriserna stigit med 25 procent sedan 2015.
Sverige hamnar på fjärde plats från botten bland unionens 27 medlemsländer. Endast Finland, Italien och Rumänien har haft en svagare utveckling.
Skillnaden mot länderna högst upp i tabellen är stor. I Portugal har de reala bostadspriserna stigit med 106 procent. Det genomsnittliga utgångspriset ligger nu på 430 500 euro, drygt 4,7 miljoner kronor, enligt siffror från bostadsportalen Imovirtuals.
I Ungern handlar det om en uppgång med 104 procent och i Danmark 26 procent.
Räntechocken sänkte priserna
En viktig förklaring finns i de senaste årens ränteuppgång. Mellan 2022 och 2025 föll de svenska bostadspriserna med 15 procent när inflationen räknats bort.
Det var det fjärde största tappet i EU. För unionen som helhet stannade nedgången vid 3 procent.
Samtidigt har bostäderna blivit 14 procent billigare i förhållande till svenska löner sedan 2022.
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Spår stigande bopriser
LF Fastighetsförmedling tror dock att den svaga utvecklingen kan vara på väg att brytas. Prognosen är – i likhet med många andras – att bostadspriserna stiger med 5-6 procent under 2026.
Lättade kreditregler, stigande reallöner och ett stabilare ränteläge väntas få fler hushåll att våga köpa.
För dagens bostadsköpare kan det alltså finnas en tidslucka: priserna ligger realt kvar på 2015 års nivå, men mäklaren räknar inte med att de stannar där.
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