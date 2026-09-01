Bostäder nu lika billiga som 2015 – "historiskt gynnsamt läge"

Villor har, under samma period, stigit med 3,4 procent.

Men jämfört med mycket annat har bostäderna faktiskt inte blivit dyrare.

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”Historiskt gynnsamt läge”

Sedan 2015 har de svenska bostadspriserna stigit med endast 0,2 procent utöver inflationen. Det visar en analys som LF Fastighetsförmedling har gjort av statistik från Eurostat.

I praktiken innebär det att bostäderna ligger kvar på ungefär samma reala prisnivå som för tio år sedan.

”Svenska bostadsköpare har ett historiskt gynnsamt läge. Medan priserna rusat i nästan hela Europa har de svenska bostadspriserna stått stilla i tio år, när man räknar bort inflationen. Den som köper i dag gör det till samma reala prisnivå som 2015”, säger Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling.

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