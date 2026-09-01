Lånade 7 000 kronor – fick ränta på över 500 procent

Det var där ”Jessica”, som egentligen heter något annat, sökte hjälp efter en sjukskrivning. Hon behövde pengar till mat och hyra och lånade 7 000 kronor. Därefter krävdes hon först på 12 000 och senare på 44 000 kronor, rapporterar TV4 Nyheterna. Det motsvarar en ränta på över 500 procent.

Något avtal hade inte skrivits och villkoren presenterades först efter att pengarna betalats ut. När Jessica inte kunde betala kontaktades även personer i hennes närhet.

”Vad gör jag om de kommer? Med pistol till exempel”, säger hon till TV4 Nyheterna.

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Polisen: Kan vara brottsligt

Enligt polisen har lån genom grupper på sociala medier blivit vanligare. Om någon systematiskt söker upp ekonomiskt utsatta människor och pressar dem med extrema räntor kan det handla om brottslighet.

”Är det utstuderat att jag har satt det här i system. Jag lockar in folk som har det taskigt ekonomiskt och inte kan få lån på annat ställe. Jag lockar dem till mig och säger att här kan du få lån och sen pressar på med 30, 40, 50, 100 procents ränta, då är det en kriminell handling”, säger Jan Olsson, kriminalkommissarie på nationellt IT-brottcentrum NOA, till TV4.

Han anser att ett lån som från en dag till en annan växer från 7 000 till omkring 40 000 kronor är något som polisen borde utreda.

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