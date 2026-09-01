När pengarna till mat och hyra inte räckte tog ”Jessica” ett lån i en dold Facebookgrupp. Kort därefter krävdes hon på 44 000 kronor. Fallet visar den mörka sidan av en lånemarknad som samlar tiotusentals människor på Facebook – helt utanför det vanliga banksystemet.
Lånade 7 000 kronor – fick ränta på över 500 procent
För den som har skulder hos Kronofogden är dörren till vanliga banklån ofta stängd. På Facebook finns däremot grupper där privatpersoner erbjuder lån utan kreditprövning och myndighetsinsyn.
Det var där ”Jessica”, som egentligen heter något annat, sökte hjälp efter en sjukskrivning. Hon behövde pengar till mat och hyra och lånade 7 000 kronor. Därefter krävdes hon först på 12 000 och senare på 44 000 kronor, rapporterar TV4 Nyheterna. Det motsvarar en ränta på över 500 procent.
Något avtal hade inte skrivits och villkoren presenterades först efter att pengarna betalats ut. När Jessica inte kunde betala kontaktades även personer i hennes närhet.
”Vad gör jag om de kommer? Med pistol till exempel”, säger hon till TV4 Nyheterna.
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Polisen: Kan vara brottsligt
Enligt polisen har lån genom grupper på sociala medier blivit vanligare. Om någon systematiskt söker upp ekonomiskt utsatta människor och pressar dem med extrema räntor kan det handla om brottslighet.
”Är det utstuderat att jag har satt det här i system. Jag lockar in folk som har det taskigt ekonomiskt och inte kan få lån på annat ställe. Jag lockar dem till mig och säger att här kan du få lån och sen pressar på med 30, 40, 50, 100 procents ränta, då är det en kriminell handling”, säger Jan Olsson, kriminalkommissarie på nationellt IT-brottcentrum NOA, till TV4.
Han anser att ett lån som från en dag till en annan växer från 7 000 till omkring 40 000 kronor är något som polisen borde utreda.
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Tusentals söker lån på Facebook
Det som hände Jessica är den mörka sidan av en växande lånemarknad.
Låneförmedlaren Sambla kartlade under 2025 Facebookgrupper där privatpersoner lånar pengar av varandra. Företaget hittade minst ett trettiotal aktiva grupper. De åtta största hade tillsammans omkring 40 000 medlemmar och i grupperna publicerades totalt fler än 1 000 låneförfrågningar varje månad.
Ofta handlar det om belopp runt eller under 1 000 kronor till mat, mediciner och räkningar. Pengarna skickas vanligtvis med Swish och ska betalas tillbaka vid ett bestämt datum.
Reglerna skiljer sig dock kraftigt mellan grupperna. Vissa förbjuder ränta, medan en grupp enligt Samblas granskning tillät räntor på upp till 50 procent. Andra vänder sig uttryckligen till människor som redan har skulder hos Kronofogden.
I flera grupper uppmanades medlemmarna dessutom att skriva ”l*n” i stället för ”lån”, för att undvika att inläggen stoppades av Facebook.
”Autobahn till överskuldsättning”
Till skillnad från banker och andra kreditgivare genomför de privata långivarna inte någon vanlig kreditprövning. Det finns heller ingen garanti för att låntagaren vet vem som faktiskt skickar pengarna.
Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson hos Kronofogden, varnade i Samblas granskning för både bedrägerier och identitetsmissbruk. Den som inte kan betala riskerar dessutom att mötas av påtryckningar och hot.
”Det förstärker vikten av att gå via den ordnade kreditmarknaden. Det här blir i stället som Autobahn mot fortsatt överskuldsättning”, sade han.
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Hjälp med ett pris
Alla Facebookgrupper fungerar inte som den som Jessica hamnade i. I ett tidigare reportage beskrev Svenska Dagbladet grupper där privatpersoner lånar ut mindre summor utan vinstintresse. Pengarna går ofta till mat, mediciner, bussbiljetter och hygienartiklar.
Men även den hjälpen kommer med villkor. Den som inte betalar tillbaka kan hängas ut inför tusentals medlemmar. Administratörer kan begära privata kontoutdrag och bedöma om låntagaren har använt sina pengar ”på rätt sätt”.
I bästa fall får den som behöver det hjälp genom resten av månaden. I sämsta fall hamnar makten hos en främling på Facebook.
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