Sälj din bostad i Stockholm – köp villa och bli skuldfri

Medelpriset ligger just nu på cirka 7 miljoner kronor i centrala Stockholm.

Men, för den som redan äger en bostad där kan prislappen också vara en biljett till något betydligt större. En ny kartläggning från Landshypotek Bank visar hur långt pengarna räcker för den som byter innerstadslägenheten mot en villa inom pendlingsavstånd.

I kartläggningen jämförs ettor, tvåor och treor i centrala Stockholm med villor på 130 kvadratmeter i 17 kommuner.

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Trean kostar drygt 10 miljoner

En trea på 80 kvadratmeter i centrala Stockholm kostar i genomsnitt omkring 10,1 miljoner kronor.

Som jämförelse kostar en normalstor villa på 130 kvadratmeter omkring 2,3 miljoner i Flen, 3,4 miljoner i Eskilstuna och 3,9 miljoner i Nyköping.

Trean i Stockholm är därmed nästan dubbelt så dyr som villan i den dyraste kommunen i kartläggningen. Där kostar motsvarande hus omkring 5,5 miljoner kronor.

Även en tvåa på 60 kvadratmeter, värd cirka 7,1 miljoner kronor, är dyrare än villan i samtliga 17 kommuner.

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”Man behöver inte flytta särskilt långt för att få väldigt mycket mer bostad för pengarna. På vissa håll kan en tvåa i Stockholm bytas mot mer än dubbelt så många kvadratmeter och ändå kosta mindre”, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, talesperson för vardagsekonomi på Landshypotek Bank.

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