Sälj din bostad i Stockholm – köp villa och bli skuldfri

En trea i Stockholms innerstad kan räcka till en villa på 130 kvadratmeter, utan något nytt bolån. På ett håll blir det till och med pengar över efter husköpet.
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Stockholm är dyrt. Jämfört med andra europeiska städer har den svenska huvudstaden den nionde dyraste bostadsmarknaden, enligt siffror från Deutsche Bank.
Medelpriset ligger just nu på cirka 7 miljoner kronor i centrala Stockholm.
Men, för den som redan äger en bostad där kan prislappen också vara en biljett till något betydligt större. En ny kartläggning från Landshypotek Bank visar hur långt pengarna räcker för den som byter innerstadslägenheten mot en villa inom pendlingsavstånd.
I kartläggningen jämförs ettor, tvåor och treor i centrala Stockholm med villor på 130 kvadratmeter i 17 kommuner.
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Trean kostar drygt 10 miljoner
En trea på 80 kvadratmeter i centrala Stockholm kostar i genomsnitt omkring 10,1 miljoner kronor.
Som jämförelse kostar en normalstor villa på 130 kvadratmeter omkring 2,3 miljoner i Flen, 3,4 miljoner i Eskilstuna och 3,9 miljoner i Nyköping.
Trean i Stockholm är därmed nästan dubbelt så dyr som villan i den dyraste kommunen i kartläggningen. Där kostar motsvarande hus omkring 5,5 miljoner kronor.
Även en tvåa på 60 kvadratmeter, värd cirka 7,1 miljoner kronor, är dyrare än villan i samtliga 17 kommuner.
”Man behöver inte flytta särskilt långt för att få väldigt mycket mer bostad för pengarna. På vissa håll kan en tvåa i Stockholm bytas mot mer än dubbelt så många kvadratmeter och ändå kosta mindre”, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, talesperson för vardagsekonomi på Landshypotek Bank.
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Kan få pengar över
Men få lägenhetsägare kan använda hela försäljningspriset till nästa bostad. Därför har banken även räknat på vad som händer om lägenheten är belånad till 75 procent.
Den som säljer trean får då ett eget kapital på omkring 2,5 miljoner kronor.
Det räcker för att köpa den beräknade villan i Flen kontant. Efter köpet återstår omkring 190 000 kronor – åtminstone innan flyttens övriga kostnader har räknats bort.
Tvåan räcker till villa överallt
Den som säljer en tvåa i centrala Stockholm har enligt samma antagande ett eget kapital på omkring 1,8 miljoner kronor.
Det räcker inte till ett kontantköp i någon av kommunerna. Däremot blir det nya lånet betydligt mindre än lägenhetens tidigare bolån. I Flen behövs omkring 560 000 kronor i finansiering och i Eskilstuna cirka 1,7 miljoner.
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Även stora skillnader runt Göteborg
Mönstret syns också utanför Göteborg, även om prisskillnaderna är mindre.
En tvåa på 60 kvadratmeter i centrala Göteborg kostar omkring 4 miljoner kronor. Det motsvarar priset på en villa i sju av de 18 kommunerna i jämförelsen.
En central trea, värd cirka 5,3 miljoner kronor, räcker prismässigt till en villa i 13 kommuner. Billigast är Mark, där det beräknade villapriset ligger på omkring 2,8 miljoner kronor.
Villan har andra kostnader
Den billiga villan är dock inte automatiskt det billigaste boendet. Uppvärmning, el, vatten, försäkring, fastighetsavgift och underhåll behöver också få plats i kalkylen.
Dessutom kan pendlingen bli både dyrare och mer tidskrävande.
”Ett lägre huspris kan ge betydligt lägre lån, men det är viktigt att räkna på hela boendeekonomin. Pendling, uppvärmning, underhåll och andra kostnader kan öka när man går från lägenhet till villa. Det är först när allt räknas in som man ser vad flytten faktiskt innebär för plånboken”, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.
Kartläggningen bygger på prisuppgifter från Svensk Mäklarstatistik och Landshypotek Banks beräkningar. Mäklararvode, eventuell vinstskatt, lagfart, pantbrev och andra kostnader i samband med flytten ingår inte.
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