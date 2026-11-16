Bostäder har blivit billigare i Sverige – men nu ska priserna dra ifrån

Nya bolåneregler väntas driva upp priserna

De senaste årens svenska utveckling kan vara på väg att brytas.

Enligt en prognos från Handelsbanken väntas bostadspriserna stiga snabbare än hushållens inkomster under 2026 och 2027.

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Banken pekar bland annat på de lättade bolånereglerna som infördes i april. Bolånetaket höjdes från 85 till 90 procent samtidigt som det skärpta amorteringskravet slopades.

Enligt Handelsbankens beräkningar bidrar regeländringarna isolerat till omkring 2 procent högre bostadspriser per år under 2026 och 2027.

”Vi såg en tydlig aktivitetshöjning under våren i anslutning till att de nya reglerna infördes och vi bedömer att regeländringarna även ger viss skjuts till prisutvecklingen framöver”, kommenterar Helena Bornevall, ställföreträdande chef för makroanalys på Handelsbanken.

I bankens senaste prognos, från den 13 november, väntas bostadspriserna öka med drygt 4 procent per år under både 2027 och 2028.

”Sammantaget ser vi en boprisuppgång där stigande realinkomster, ökad framtidstro och lättade lånevillkor fortsätter att driva bostadsefterfrågan framåt. Men hushållen ser samtidigt ut att vara känsliga för nya inflationsöverraskningar”, säger Bornevall.

Småhuspriserna har ökat med 450 procent

Sett över en längre period har svenska bostadspriser däremot stigit betydligt snabbare än lönerna.

Enligt en rapport från Swedbank ökade medianpriset på svenska småhus med 450 procent mellan 1995 och 2025. Under samma period steg medianlönen med 155 procent.

De stora prisökningarna har gjort det svårare att spara ihop till kontantinsatsen, särskilt för unga och förstagångsköpare.

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”Det behövs en bostadsmarknad där även den som saknar föräldrakapital har en rimlig chans att köpa sin första bostad”, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna.

Swedbanks Boindex för andra kvartalet 2026 visar också stora skillnader mellan hushållen. Enligt bankens beräkningar behöver en typisk ensamstående bostadsköpare i Stockholms stad lägga 60 procent av sin disponibla inkomst på boendeutgifter inklusive amortering. I kommuner med färre än 75 000 invånare är motsvarande andel 31 procent.

Villan utom räckhåll i 26 städer

I en undersökning från Hemnet framgår att en ensamstående med en medianlön på 38 300 kronor i månaden har råd med en etta till medianpris i 25 av 26 undersökta svenska städer.

Stockholm är undantaget. Där kostar en etta i median 3,1 miljoner kronor, vilket enligt Hemnets kalkyl kräver en månadslön på drygt 43 000 kronor.

En villa till medianpris ligger utom räckhåll för ensamstående med medianlön i samtliga 26 städer. Närmast är Sundsvall, där medianpriset på 2,4 miljoner kronor överstiger köparens beräknade budget med omkring 130 000 kronor.

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