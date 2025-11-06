Hyresgästen sänkte sin hyra när värden höjde

Det började med att hyresvärden 2023 ville höja hyran till 5 750 kronor, men det vägrade den 68-årige mannen att gå med på och köpslog då med sin värd att sänka hyran till 5 557 kronor.

Det budet accepterade hyresvärden, skriver Hem & Hyra som berättar om fallet med hyresgästen som på eget bevåg bara betalat vad han tycker är en skälig hyra.

Då sänkte mannen sin hyra kraftigt

När en ny hyresvärd tog över ansvaret för mannens bostad i Jämtland höjdes hyran till 6 001 kronor, men då svarade mannen att han ansåg att hyran i stället borde sänkas till 5 000 kronor med argumentet att det byggts en gångväg precis utanför hans fönster.

Detta bidrog, menade han, till att värdet på fastigheten sjunkit.

Den nya hyresvärden gick dock inte med på hans krav, men den envise 68-åringen gav inte upp för det. Han upptäckte att han dessutom förlorat både internet och tv-kanaler, som han haft muntliga avtal med sin tidigare hyresvärd.

Detta hävdade mannen innebar en förlust för honom på totalt 1 050 kronor, och därmed kom han fram till i sina beräkningar att han bara skulle betala 3 950 kronor i hyra.

