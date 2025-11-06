Dagens PS
Hyresgästen sänkte sin hyra när värden höjde

Den 68-årige mannen i Jämtland körde sitt eget race med vad han tyckte var rimligt att han skulle betala i hyra. Huset bilden är bara en illustration. (Foto: SvD/TT)
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Mannen tog sig friheten att dra av för både det ena och det andra när hyresvärden höjde hyran och betalade endast vad han ansåg var rimligt.

Det började med att hyresvärden 2023 ville höja hyran till 5 750 kronor, men det vägrade den 68-årige mannen att gå med på och köpslog då med sin värd att sänka hyran till 5 557 kronor.

Det budet accepterade hyresvärden, skriver Hem & Hyra som berättar om fallet med hyresgästen som på eget bevåg bara betalat vad han tycker är en skälig hyra.

Då sänkte mannen sin hyra kraftigt

När en ny hyresvärd tog över ansvaret för mannens bostad i Jämtland höjdes hyran till 6 001 kronor, men då svarade mannen att han ansåg att hyran i stället borde sänkas till 5 000 kronor med argumentet att det byggts en gångväg precis utanför hans fönster.

Detta bidrog, menade han, till att värdet på fastigheten sjunkit.

Den nya hyresvärden gick dock inte med på hans krav, men den envise 68-åringen gav inte upp för det. Han upptäckte att han dessutom förlorat både internet och tv-kanaler, som han haft muntliga avtal med sin tidigare hyresvärd.

Detta hävdade mannen innebar en förlust för honom på totalt 1 050 kronor, och därmed kom han fram till i sina beräkningar att han bara skulle betala 3 950 kronor i hyra.

Återkommande sena hyresinbetalningar

Till saken hör, berättar Hem & Hyra, att mannen ofta betalade in sina hyror sent. Han skötte betalningarna via postgången och när han hade lagt på brevet med betalningarna ansåg han att hyran var betald och klar.

Men så var det alltså inte och på grund av att mannen endast delbetalade sina hyror sade värden upp hans kontrakt.

Första gången det skedde var i oktober förra året och sedan igen i februari i år.

Detta kunde hyresgästen inte acceptera och vägrade flytta ut.

Han tog ärendet till Östersunds tingsrätt och där har tvistemålet manglats i elva månader med omfattande skriftväxling från båda parter, framgår det.

Tingsrätten går på hyresvärdens linje

Nu har tingsrätten, uppger Hem & Hyra, meddelat sin dom. Domstolen konstaterar att det inte är bevisat att internet och tv ska ingå i hyran och slår fast att det är den senast överenskomna hyran som gäller, det vill säga 5 557 kronor.

Mannen ska omedelbart avflytta, har tingsrätten beslutat och att han ska även ska betala 23 376 kronor i utebliven hyra, utöver hyresvärdens rättegångskostnader på 132 172 kronor.

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

