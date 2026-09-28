Det här bör du fråga din partner innan ni flyttar ihop

En ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Vattenfall, visar att 63 procent någon gång har upplevt irritation i en relation på grund av olika vanor hemma. Det behöver inte ha handlat om elen. Men bland dem som har upplevt sådan irritation nämner 52 procent minst en fråga som rör energi eller sparande.

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Lampor, duschar och olika syn på pengar

Vanligast i den gruppen är olika syn på sparande och konsumtion, som 22 procent pekar ut. Därefter kommer lampor eller elektronik som lämnas på, med 18 procent. Långa duschar och olika önskemål om temperaturen hemma nämns av 15 procent vardera.

Ändå är det få som tar upp energianvändningen som en viktig fråga innan de flyttar ihop. I undersökningen tycker 55 procent att man bör prata om hur hushållskostnaderna ska delas. Bara 4 procent nämner hur el och varmvatten ska användas, och 2 procent lyfter hur värmen bör användas hemma.

”När man flyttar ihop är det lätt att prata om hyran och hur städningen ska delas men energianvändningen glöms ofta bort. Samtidigt kan små vardagsvanor göra stor skillnad för både elkostnaden och stämningen hemma. Ett enkelt samtal om hur man vill ha det med temperatur, duschar och elektronik kan spara både pengar och irritation”, säger Jens Berggren, klimatcoach på Vattenfall.

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Ta samtalet före första elräkningen

Vattenfalls råd är att prata om vanorna tidigt, följa hushållets energianvändning under de första månaderna och bestämma tillsammans hur elräkningen ska delas. Även om avtalet står i den enas namn är det två personer som använder elen.

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Undersökningen genomfördes i Sifos webbpanel den 10-16 juni 2026. Totalt deltog 3 050 personer i åldern 18-79 år.

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