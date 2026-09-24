Fler lockas av nyproduktion – men 45 procent av mäklarna ser ett problem

Nu kan något vara på väg att röra sig. I en enkät från Svensk Fastighetsförmedling uppger 34 procent av företagets mäklare att köparnas intresse för nyproduktion är större än för ett år sedan. Bara 9 procent upplever att det har minskat.

Det låter som början på en vändning. Men den största gruppen mäklare beskriver ett annat läge.

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Intresset ligger kvar på en låg nivå

Hela 45 procent svarar att köparnas intresse är oförändrat och lågt. Ytterligare 11 procent upplever att det är oförändrat på en hög nivå.

Fler mäklare ser alltså ett ökat intresse än ett minskat. Samtidigt säger nästan hälften att intresset fortfarande är svagt där de arbetar. Det är den skillnaden som gör det för tidigt att tala om en återhämtning för nyproduktionen.

”Nyproduktionen har varit en av de delar av bostadsmarknaden som haft det absolut tuffast, så att fler mäklare nu möter ett ökat köparintresse är en viktig signal. Det kan vara början på en vändning, men nästa steg är att intresset också omsätts i faktiska köp och nya projektstarter”, säger Fredrik Kullman, vd för Svensk Fastighetsförmedling, i pressmeddelandet.

Undersökningen mäter mäklarnas upplevelse av köparintresset jämfört med för ett år sedan. Den visar alltså inte att försäljningen av nybyggda bostäder har ökat.

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