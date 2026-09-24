Efter flera tunga år syns ett försiktigt uppvaknande för nybyggda bostäder. Fler mäklare möter köpare som är intresserade. Men det vanligaste svaret i en ny undersökning är mindre uppmuntrande.
Fler lockas av nyproduktion – men 45 procent av mäklarna ser ett problem
Nyproduktion har haft svårt att locka köpare. Den som köper en bostad som ännu inte är färdig måste fatta beslut om ett tillträde längre fram. Under år med högre räntor, stigande boendekostnader och ekonomisk osäkerhet har det blivit ett svårare beslut för många hushåll.
Nu kan något vara på väg att röra sig. I en enkät från Svensk Fastighetsförmedling uppger 34 procent av företagets mäklare att köparnas intresse för nyproduktion är större än för ett år sedan. Bara 9 procent upplever att det har minskat.
Det låter som början på en vändning. Men den största gruppen mäklare beskriver ett annat läge.
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Intresset ligger kvar på en låg nivå
Hela 45 procent svarar att köparnas intresse är oförändrat och lågt. Ytterligare 11 procent upplever att det är oförändrat på en hög nivå.
Fler mäklare ser alltså ett ökat intresse än ett minskat. Samtidigt säger nästan hälften att intresset fortfarande är svagt där de arbetar. Det är den skillnaden som gör det för tidigt att tala om en återhämtning för nyproduktionen.
”Nyproduktionen har varit en av de delar av bostadsmarknaden som haft det absolut tuffast, så att fler mäklare nu möter ett ökat köparintresse är en viktig signal. Det kan vara början på en vändning, men nästa steg är att intresset också omsätts i faktiska köp och nya projektstarter”, säger Fredrik Kullman, vd för Svensk Fastighetsförmedling, i pressmeddelandet.
Undersökningen mäter mäklarnas upplevelse av köparintresset jämfört med för ett år sedan. Den visar alltså inte att försäljningen av nybyggda bostäder har ökat.
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Fler äldre kan ändra vad som byggs
Samtidigt lyfter Svensk Fastighetsförmedling en större fråga än hur många som vill köpa nybyggt just nu: vilka bostäder kommer att behövas framöver?
Enligt de SCB-uppgifter som företaget hänvisar till ökade Sveriges befolkning med 17 800 personer under 2025. Det motsvarar 0,2 procent och var den lägsta folkökningen under 2000-talet. Befolkningen väntas också bli äldre.
Det betyder inte att behovet av nya bostäder försvinner. Men efterfrågan kan förändras när fler behöver bostäder som passar senare skeden i livet. Läget kan dessutom skilja sig kraftigt mellan kommuner. På orter där människor flyttar in och nya hushåll bildas kan behovet av bostäder vara stort även om befolkningen växer långsamt i landet som helhet.
För den som hoppas på fart i nyproduktionen finns därmed två frågor att följa: om det växande intresset leder till köp och om de bostäder som planeras är de som köparna faktiskt efterfrågar.
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