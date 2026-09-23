Färre unga äger sitt hem – men Sverige sticker ut i Europa

Yngre generationer halkar efter

En annan OECD-jämförelse visar samma utveckling på ett annat sätt. Där undersöks hur många som ägde sin bostad vid en viss ålder, beroende på när de var födda.

Bland dem som föddes omkring 1975 ägde 60 procent sin bostad vid 32 års ålder. För dem som föddes omkring 1985 var andelen 52 procent vid samma ålder. Siffrorna är ett genomsnitt för 20 EU-länder, där Sverige ingår.

OECD:s experter pekar på flera möjliga orsaker till att unga får svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. I många länder har bostadspriserna ökat snabbare än inkomsterna. Högre räntor har dessutom gjort lån dyrare, samtidigt som förstagångsköpare behöver få ihop pengar till en kontantinsats.

Det kan vara svårt även för den som lyckats spara. Jonathan Cribb vid brittiska Institute for Fiscal Studies säger till Euronews att bostadspriserna i förhållande till inkomsterna också gör det svårt att låna tillräckligt för att köpa där man bor.

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Inte samma utveckling överallt

Alla länder följer dock inte samma mönster. I Slovakien har andelen bostadsägare bland personer i 30-årsåldern istället ökat från 38 till 88 procent. Även Tjeckien och Polen har sett stora ökningar.

En förklaring finns i ländernas historia. Efter socialismens fall kunde många boende köpa lägenheter som tidigare ägts av staten, enligt en forskare som Euronews talat med.

För Sveriges del är bilden mindre dramatisk. Bostadsägandet bland personer i 30-årsåldern har minskat sedan 1990-talet, men nedgången är välfigt liten jämfört med de stora fallen i exempelvis Irland och Grekland.

Det senaste mätåret i landsjämförelsen varierar: det är ett år före pandemin eller 2022/23, beroende på land.

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