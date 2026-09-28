Kvinnors pensionsgap till män krymper när fler väljer fonder

Mycket av denna positiva utveckling förklaras av att kvinnor i dag placerar mer pengar i fonder och tar ett större grepp om sina placeringar.

Enligt Lize Drakman, kontorschef på Handelsbanken, märks det en tydlig förändring i hur kvinnor agerar kring sina pengar. Fler kvinnor än tidigare investerar i dag i till exempel fonder vilket bidrar till att minska skillnaderna. Hon pekar samtidigt på att det fortfarande finns betydande skillnader i både sparbelopp och val av risknivå vilket påverkar det ekonomiska handlingsutrymmet på både kort och lång sikt.

Pensionen tar slut i september

Trots att spargapet har minskat är konsekvenserna av historiska och nuvarande skillnader stora för den slutliga pensionen. Kvinnors genomsnittliga pension motsvarar i dag endast 74 procent av männens. Det innebär ett pensionsgap på cirka 7100 kronor per månad.

Bildligt talat innebär detta att om en mans genomsnittliga pension räcker hela året så är en kvinnas genomsnittliga pension slut redan den 27 september. Skillnaderna byggs upp över tid genom livsval som föräldraledighet och deltidsarbete.

Martin Björgell, pensionsexpert på Handelsbanken, understryker vikten av att planera ekonomin i ett tidigt skede. Hur man väljer att organisera sin ekonomi är individuellt och olika familjer gör olika prioriteringar.

”För många kan det vara värdefullt att diskutera möjligheten till ett kompensationssparande för den som tagit större ansvar under åren då barnen är små. Det kan bidra till att minska effekterna på den framtida pensionen”, säger han.