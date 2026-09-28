Gapet i sparandet mellan könen krymper, men kvinnors genomsnittliga pension i jämförelse med männens släpar fortfarande efter betänkligt, visar ny rapport.
Kvinnors pensionsgap till män krymper när fler väljer fonder
Statistiken i Handelsbankens färska spargapsrapport visar på en tydlig förändring över tid. Mellan åren 2021 och 2025 minskade det genomsnittliga spargapet från 1120 kronor till 680 kronor i månaden.
Mycket av denna positiva utveckling förklaras av att kvinnor i dag placerar mer pengar i fonder och tar ett större grepp om sina placeringar.
Enligt Lize Drakman, kontorschef på Handelsbanken, märks det en tydlig förändring i hur kvinnor agerar kring sina pengar. Fler kvinnor än tidigare investerar i dag i till exempel fonder vilket bidrar till att minska skillnaderna. Hon pekar samtidigt på att det fortfarande finns betydande skillnader i både sparbelopp och val av risknivå vilket påverkar det ekonomiska handlingsutrymmet på både kort och lång sikt.
Pensionen tar slut i september
Trots att spargapet har minskat är konsekvenserna av historiska och nuvarande skillnader stora för den slutliga pensionen. Kvinnors genomsnittliga pension motsvarar i dag endast 74 procent av männens. Det innebär ett pensionsgap på cirka 7100 kronor per månad.
Bildligt talat innebär detta att om en mans genomsnittliga pension räcker hela året så är en kvinnas genomsnittliga pension slut redan den 27 september. Skillnaderna byggs upp över tid genom livsval som föräldraledighet och deltidsarbete.
Martin Björgell, pensionsexpert på Handelsbanken, understryker vikten av att planera ekonomin i ett tidigt skede. Hur man väljer att organisera sin ekonomi är individuellt och olika familjer gör olika prioriteringar.
”För många kan det vara värdefullt att diskutera möjligheten till ett kompensationssparande för den som tagit större ansvar under åren då barnen är små. Det kan bidra till att minska effekterna på den framtida pensionen”, säger han.
Vägar till en mer jämställd ekonomi
Rapporten lyfter fram flera faktorer som påverkar den ekonomiska tryggheten i vardagen. Tre av tio svenskar uppger att de saknar tillräcklig finansiell kunskap för att fatta de bästa besluten kring sin ekonomi. För att råda bot på detta betonar banken vikten av att prata om ekonomi i hushållet och att börja spara tidigt.
Ett intressant exempel på det ökade engagemanget är att kvinnor i dag står bakom sex av tio nystartade barnsparanden. Barnsparandet fungerar ofta som det första långsiktiga sparandet i ett hushåll. När det gäller arbetslivet påminner experterna i pressutskicket om att lönen ofta får all uppmärksamhet vid ett jobbbyte medan tjänstepensionen glöms bort.
Så bygger du upp en trygg pension
Många granskar lönen noggrant men färre tittar på pensionen. Skillnader som uppstår tidigt i arbetslivet kan växa över tid vilket gör tjänstepensionen till en viktig fråga att ta hänsyn till både om man byter jobb och när man löneförhandlar. Genom att öka medvetenheten och dela på ansvaret tidigt går det att bygga upp en tryggare framtid för båda parter.
”I våra rådgivningsmöten möter vi ofta kunder som vill förstå vilka ekonomiska konsekvenser olika livsval kan få på längre sikt. Med kunskap och framförhållning blir det lättare att fatta välgrundade beslut utifrån de egna förutsättningarna”, säger Lize Drakman.