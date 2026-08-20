Få hushåll binder sina boräntor: ”Det är rekord”

Det uppger Privata Affärer och konstaterar att i mars hade hela 88 procent av lånen hos SBAB rörlig ränta och i juni hade den siffran ökat till 98 procent. Skandiabanken hade motsvarande 93 respektive 99 procent rörliga bolån.

Det är uppenbart att pendeln har svängt och den tidigare trenden med bundna bolån brutits.

Att så många väljer rörlig boränta är ”rekord”, säger Christina Sahlberg, privatekonom på Skandia, till tidningen.

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Experten: Andelen som väljer rörligt bara ökar

För bara fyra år sedan bestod 60 procent av nyutlåningen av bundna räntor, framgår det.

”Sedan krigsutbrottet, när Ryssland attackerade Ukraina, och inflationen började stiga har andelen som valt rörlig ränta i stort sett bara gått uppåt”, säger Sahlberg i artikeln och bedömer att räntetoppen är passerad, vilket gör att det inte längre lönar sig att binda räntan på flera års sikt.

Privata Affärer förklarar att det kostar mellan 0,6 och 0,8 procentenheter mer att binda räntan i tre eller fem år, räknat på bankernas snitträntor, jämfört med att ha rörlig boränta.

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