I stort sett ingen ny låntagare väljer att binda boräntan, vilket är ett trendbrott jämfört med hur det såg ut i början av året.
Få hushåll binder sina boräntor: ”Det är rekord”
I inledningen av 2026 sänkte flera banker räntorna med längre löptider. Orsaken var främst den osäkerhet som USA:s och Israels krig med Iran utlöst.
Men nu har den höga nivån med bundna bolån förbytts till en nästan obefintlig nivå.
Det uppger Privata Affärer och konstaterar att i mars hade hela 88 procent av lånen hos SBAB rörlig ränta och i juni hade den siffran ökat till 98 procent. Skandiabanken hade motsvarande 93 respektive 99 procent rörliga bolån.
Det är uppenbart att pendeln har svängt och den tidigare trenden med bundna bolån brutits.
Att så många väljer rörlig boränta är ”rekord”, säger Christina Sahlberg, privatekonom på Skandia, till tidningen.
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Experten: Andelen som väljer rörligt bara ökar
För bara fyra år sedan bestod 60 procent av nyutlåningen av bundna räntor, framgår det.
”Sedan krigsutbrottet, när Ryssland attackerade Ukraina, och inflationen började stiga har andelen som valt rörlig ränta i stort sett bara gått uppåt”, säger Sahlberg i artikeln och bedömer att räntetoppen är passerad, vilket gör att det inte längre lönar sig att binda räntan på flera års sikt.
Privata Affärer förklarar att det kostar mellan 0,6 och 0,8 procentenheter mer att binda räntan i tre eller fem år, räknat på bankernas snitträntor, jämfört med att ha rörlig boränta.
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Bundet gör bolånet flera tusenlappar dyrare
Det skulle innebära att bolånet blir mellan 5 900 och 7 700 kronor dyrare för varje lånad miljon och år – före ränteavdrag med fast ränta.
SBAB har emellertid precis justerat upp sin ränteprognos och utgår från att det kommer två höjningar av styrräntan från Riksbanken innan årsskiftet.
Den statliga bolånebanken varnar för en förhöjd inflationsrisk med det fortsatt stängda Hormuzsundet i konflikten mellan USA och Iran och att Riksbanken vill mota inflationsspöket i grinden genom en hökaktigare penningpolitik.
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Storbankerna prognoser om räntan går vitt isär
Storbankernas ränteprognos är mer splittrad. Sammantaget tror dock bankerna att det endast kommer marginella räntehöjningar från Riksbanken de närmaste två åren, vilket Christina Sahlberg tror motiverar hushållen att inte binda boräntan.
I dag, torsdag, är utgångspunkten att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75 procent. I fokus står i stället riksbankschefen Erik Thedéens prognos framåt om räntan, vilket påverkar boräntorna.
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