Bankerna slår dövörat till – gör miljardklipp på boräntan

Bankernas bolån fortsatt belastning

Morningstar hänvisar till SCB-statistik som tydligt visar hur sparräntan släpade efter bolåneräntan när styrränta blev högre, vilket bankerna fått kritik för.

”Även om räntedifferensen kommit ned något i takt med räntesänkningarna ligger den fortfarande på en högre nivå jämfört med innan styrräntan började höjas över noll”, konstaterar SCB.

Sedan styrräntan toppade våren 2024 har Riksbanken sänkt styrräntan med 2,25 procentenheter.

Men det har inte storbankerna hörsammat i någon större utsträckning. Tvärt om tvingas redan hårt pressade hushåll fortsätta betala överpriser för sina rörliga bolån.

I dag är styrräntan nere i 1,75 procent, men lättnaderna för bolånetagarna efter en lång tid av högt räntetryck lyser med sin frånvaro trots att svenskar enligt en rapport från Finansinspektionen är bland de mest utsatta och hårdaste drabbade i Europa av kraftiga räntehöjningar.

Handelsbanken utmärker sig som sämst

Morningstars granskning visar att ingen storbank har sänkt den rörliga bolåneräntan lika mycket som Riksbanken. Och allra sämst i klassen är Handelsbanken, enligt kartläggningen.

Svantesson har uttalat att det ”sticker i ögonen på många svenskar” att bankerna inte följer Riksbankens exempel.

Ilskan är på förekommen anledning stor hos konsumenter, och även sparekonomer kritiserar bankerna.

Bolånetagare går miste om tusenlappar på grund av det beteendet. En utebliven räntesänkning på 10 punkter innebär att ett hushåll med ett bolån på 3 miljoner kronor förlorar 3 000 kronor på ett år.

Är bolånet 1 miljon kronor rör det sig om 1 000 kronor.

Byt bank, manar Svantesson kunder

Skulle det sedan handla om en försummad räntesänkning från banken på 15 punkter går de aktuella hushållen miste om 4 500 kronor respektive 1 500 kronor per år.

Allt enligt Morningstars sammanställning.

Finansminister Svantesson uppmanar kunder att byta bank om deras bank vägrar förhandla om bättre lånevillkor.

Men vad säger då bankerna själva? Handelsbankens treasurychef Marcus Larsson, som intervjuas av Handelsbankens ekonomikanal EFN, hävdar att alla fyra storbanker och flera andra aktörer på marknaden har sänkt sina rörliga räntor på bolån mer än vad den så kallade Stibor-räntan backat.

Hävdar att bankerna har rätt

Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) påverkar bland annat bolån och den har gått ner 0,12 procentenheter sedan Riksbankens sänkning medan bankerna enligt Larsson har varit mer generösa.

Norrons ränteförvaltare Peter Werleus säger till EFN att marknadsräntorna och bolåneräntorna inte behöver falla i samma takt som Riksbankens sänkningar.

“Det har bankerna rätt i”, menar han.

Faktum kvarstår. Sedan Riksbanken senast sänkte styrräntan med 0,25 procentenheter har de fyra storbankerna Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB aviserat räntesänkningar på endast 0,2 procentenheter på sina rörliga bolån.

SBAB: Vi gör inga övervinster

Bankkomplexen anser dock att Svantessson resonemang inte håller:

“Bankernas upplåningskostnader är en viktig del till bolåneprissättningen, det är en komplex fråga och relationen är inte direkt mellan Riksbankens styrränta och priset på marknaden. Det får inte så mycket medialt utrymme och intresse”, säger Pia Tverin, vd på Nordea Hypotek, till EFN.

Den statliga bolånebanken SBAB deklarerar å sin sida: “Vi gör inga övervinster”.

Peter Werleus, Norrons ränteförvaltare, tror att attacken på bankerna är ett politiskt utspel från finansministern, som han menar vill få i gång konsumtionen för att stimulera svensk ekonomi.

“Provocerande”, säger finansministern

Till nyhetsbyrån TT säger Elisabeth Svantesson:

“Det är självklart att vi ska ha starka banker med vinst, men de senaste åren har vinsterna varit höga och det är provocerande. Många små och stora företag har drabbats hårt av höga räntor och boräntorna har varit höga”.

