En fin adress och närheten till Harrods räcker inte längre. I Londons exklusiva kvarter kapas priserna på bostäder som tidigare lockade förmögna köpare från hela världen. Samtidigt har även de rikaste börjat fundera på vad det faktiskt kostar att äga.
Nu säljs lyxhusen med miljonrabatter – "allt fler överger"
Sex miljoner pund. Så mycket har utgångspriset sänkts på ett hus i South Kensington, från 20 till 14 miljoner pund.
I närliggande Notting Hill har en annan fastighet legat ute i två år. Från början ville säljaren ha 16 miljoner pund. Nu erbjuds den för mindre än 14.
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Fin adress, sämre affär
Under många år steg Londons bostadspriser snabbare än i resten av Storbritannien. Internationella köpare placerade sina pengar i fastigheter och adresser i kvarter som Belgravia och Knightsbridge blev en del av investeringen.
”Det är de här personerna som drev upp priserna på marknaden, men nu överger allt fler av dem den”, säger Anthony Payne, vd för analysföretaget LonRes, till The Guardian.
Enligt Payne blev bostäderna övervärderade efter den snabba prisuppgången i mitten av 2010-talet.
Sedan följde Brexit, pandemin, högre fastighetsskatter och dyrare lån.
Den som köpte när priserna var som högst kan nu behöva acceptera en förlust på upp till 25 procent för att sälja, enligt uppskattningar från Savills.
Harry Dawes, som hjälper köpare att hitta bostäder, ger ett exempel från en gata nära Harrods. Där såldes en lägenhet för 4,4 miljoner pund 2014, därefter för 3,5 miljoner. Nu går den att köpa för 2,5 miljoner, berättar han för The Guardian.
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Säljarna får ge med sig
En del förmögna personer har också lämnat Storbritannien. Jeremy Gee på lyxmäklaren Beauchamp Estates pekar särskilt på att skattereglerna för personer med så kallad non-dom-status har avskaffats.
Färre köpare och många bostäder till salu gör det svårare för säljarna att hålla fast vid sina priser.
Under första halvåret 2026 låg bostäder i Londons exklusiva segment ute till försäljning i genomsnitt 186 dagar, enligt siffror från LonRes. Ett år tidigare var motsvarande tid 178 dagar.
Samtidigt ökade den genomsnittliga rabatten mot utgångspriset från 8,3 till 10,4 procent.
Dawes berättar att han förra året köpte tre lägenheter åt en kunds barn, två i Chelsea och en i Notting Hill. Samtliga säljare gjorde förlust.
Sju av tio väljer att hyra
Hos Beauchamp Estates väljer nu sju av tio kunder i det allra exklusivaste segmentet att hyra i stället för att köpa.
De vill undvika underhåll, stämpelskatt, serviceavgifter och fastighetsskatter. Oron för ytterligare skatter på fastigheter, förmögenheter och pensioner spelar också in.
Hyresmarknaden får därmed fler välbeställda kunder att konkurrera om bostäderna. Enligt Knight Frank ökade antalet hyresaffärer med en hyra på minst 5 000 pund i veckan med 17 procent förra året.
De dyraste hittar fortfarande köpare
Alla lyxbostäder är, förstås, inte svårsålda. De allra mest eftertraktade fastigheterna kan fortfarande säljas över utgångspriset.
Försäljningen av bostäder för minst 10 miljoner pund ökade med 50 procent under andra kvartalet 2026 jämfört med samma period året före, enligt uppgifter från JLL.
Det är framför allt andra bostäder, exempelvis sådana som behöver renoveras, som har svårare att hitta köpare.
Och Anthony Payne tror att priserna kan falla ytterligare.
”Med handen på hjärtat tror jag inte att vi har nått botten på marknaden ännu”, säger han.
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