Nu säljs lyxhusen med miljonrabatter – "allt fler överger"

Säljarna får ge med sig

En del förmögna personer har också lämnat Storbritannien. Jeremy Gee på lyxmäklaren Beauchamp Estates pekar särskilt på att skattereglerna för personer med så kallad non-dom-status har avskaffats.

Färre köpare och många bostäder till salu gör det svårare för säljarna att hålla fast vid sina priser.

Under första halvåret 2026 låg bostäder i Londons exklusiva segment ute till försäljning i genomsnitt 186 dagar, enligt siffror från LonRes. Ett år tidigare var motsvarande tid 178 dagar.

Samtidigt ökade den genomsnittliga rabatten mot utgångspriset från 8,3 till 10,4 procent.

Dawes berättar att han förra året köpte tre lägenheter åt en kunds barn, två i Chelsea och en i Notting Hill. Samtliga säljare gjorde förlust.

Sju av tio väljer att hyra

Hos Beauchamp Estates väljer nu sju av tio kunder i det allra exklusivaste segmentet att hyra i stället för att köpa.

De vill undvika underhåll, stämpelskatt, serviceavgifter och fastighetsskatter. Oron för ytterligare skatter på fastigheter, förmögenheter och pensioner spelar också in.

ANNONS

Hyresmarknaden får därmed fler välbeställda kunder att konkurrera om bostäderna. Enligt Knight Frank ökade antalet hyresaffärer med en hyra på minst 5 000 pund i veckan med 17 procent förra året.

De dyraste hittar fortfarande köpare

Alla lyxbostäder är, förstås, inte svårsålda. De allra mest eftertraktade fastigheterna kan fortfarande säljas över utgångspriset.

Försäljningen av bostäder för minst 10 miljoner pund ökade med 50 procent under andra kvartalet 2026 jämfört med samma period året före, enligt uppgifter från JLL.

Det är framför allt andra bostäder, exempelvis sådana som behöver renoveras, som har svårare att hitta köpare.

Och Anthony Payne tror att priserna kan falla ytterligare.

”Med handen på hjärtat tror jag inte att vi har nått botten på marknaden ännu”, säger han.

Läs också: Trappan avgör om du kan bo kvar – kommunen ger bidrag till ombyggnad. E55