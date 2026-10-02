Bostadspriserna steg mer än vanligt
Bostadspriserna steg i september, visar siffror från statliga SBAB och bostadssajten Booli. Uppgången var större än normalt.
För Sverige som helhet steg bostadspriserna 1,6 procent i september. Lägenhetspriserna gick upp 1,3 procent medan huspriserna steg med 1,8 procent.
Sedan årsskiftet har bostadspriserna ökat med 6,5 procent, hus mer än lägenheter. Prisbilden har ”tydligt stärkts” under augusti och september, menar SBAB.
”Den senaste tidens uppgång i de längre bundna bolåneräntorna och förväntningar om även stigande styrränta och rörliga bolåneräntor, verkar uppenbart inte ha satt några betydande negativa spår i bostadspriserna så här långt”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en kommentar.
Bostadspriserna brukar dock falla tillbaka något oktober–december.
”Även om konjunkturuppgången troligen har bidragit med betydande optimism på bostadsmarknaden, återstår att se hur den senaste tidens och kommande månaders förväntade uppgång i bolåneräntorna påverkar bostadspriserna under resten av året”, säger Robert Boije.