Binda boräntan? Då ska du inte vänta för länge 

Binda ränta
Landets låntagare ställs ofta inför samma fråga: Ska man binda eller ska man låta räntan flyta fritt? (Foto: Christine Olsson/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Efter några års turbulens tror majoriteten att boräntorna nu har stabiliserats. Men vad ska man göra härnäst?

Den 5 november meddelade Riksbanken att styrräntan ligger kvar på 1,75 procent, ett beslut som var väntat av både banker och hushåll

”Riksbanken signalerar att styrräntan kommer förbli kring den nivån under en tid framöver”, konstaterar Handelsbanken i sin senaste boränteprognos.

Det innebär i sin tur att man som bolånetagare kan “ställa in sig på hyfsat stabila bolåneräntor nästa år”, menar SBAB:s chefsekonom Robert Boije

Efter flera års osäkerhet verkar alltså något slags lugn ha lagt sig

Rörligt billigast just nu

Även Handelsbankens experter räknar med att de rörliga bolåneräntorna kommer att ligga kvar på dagens nivåer nästa år, runt 2,6 procent, för att sedan börja stiga svagt under 2027.

”För närvarande framstår rörliga boräntor som ett mer kostnadseffektivt val än bundna”, skriver banken. Samtidigt påpekar de att en bunden ränta kan fungera som en försäkring om inflationen skulle ta fart igen.

Även SBAB tror på en stabil utveckling. De bedömer att bolåneräntorna nästa år kommer ligga ”i spannet knappa 3 till knappa 4 procent, beroende på bindningstid”.

Rörliga boräntan lär ligga kvar på dagens nivåer i år och nästa år, menar Handelsbanken
Rörliga boräntan lär ligga kvar på dagens nivåer i år och nästa år, menar Handelsbanken (Foto: Viktoria Bank/TT)
Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Har boräntan bottnat?

Fanny Engströmer Finnsson, boendeekonom på Stabelo, menar att vi nu har sett botten.

”Det korta svaret är: ja, det verkar så”, säger hon i en analys publicerad av Avanza. Hon pekar på att Riksbanken sänkt styrräntan kraftigt under året, men att deras senaste räntebana nu signalerar en paus och till och med en svag uppgång mot slutet av 2025.

Och marknaden prissätter redan den vändningen. Enligt Stabelo väntas den genomsnittliga tremånaders bolåneräntan sjunka till cirka 2,6 procent innan den vänder upp och stabiliserar sig runt 3,7 procent vid slutet av 2028.

Binda? Vänta inte för länge 

Frågan om man ska binda sin ränta eller inte handlar i slutändan mindre om vad som är ”rätt” och mer om vilken risk man är villig att ta.

Handelsbanken beskriver bunden ränta som en slags försäkring. 

SBAB påminner om att det kan vara ”billigt att försäkra sig mot oväntade ränterörelser genom att välja bunden ränta”. Samtidigt väljer en klar majoritet av hushållen fortfarande rörlig ränta.

“Med tanke på att det mesta tyder på att bolåneräntan har bottnat, kan det vara läge att fundera på om du vill binda den”, säger Stabelos Fanny Engströmer Finnsson. 

Och för den som vill ha förutsägbarhet i sin boendekostnad kan det vara läge att agera nu, innan marknaden hinner vända. 

”Det kan alltså vara så att dagens nivåer är bland de lägsta vi kommer få se på ett tag”, säger Engströmer Finnsson. 

Hon får i sin tur medhåll av Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, som menar att de rörliga räntorna lär ligga kvar på nuvarande nivåer under en tid. 

“Istället har vi kunnat se att svenska marknadsräntor har börjat ticka uppåt, vilket påverkar räntorna på lån med längre bindningstid”, säger hon till TV4-Nyheterna

“Det är de räntor som kommer att börja stiga först i takt med att konjunkturen förbättras i Sverige. Så funderar man på att binda kanske man inte ska vänta så väldigt länge”, tillägger hon. 

BolåneräntaBundetRörligt
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

