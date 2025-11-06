Binda boräntan? Då ska du inte vänta för länge 

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Har boräntan bottnat?

Fanny Engströmer Finnsson, boendeekonom på Stabelo, menar att vi nu har sett botten.

”Det korta svaret är: ja, det verkar så”, säger hon i en analys publicerad av Avanza. Hon pekar på att Riksbanken sänkt styrräntan kraftigt under året, men att deras senaste räntebana nu signalerar en paus och till och med en svag uppgång mot slutet av 2025.

Och marknaden prissätter redan den vändningen. Enligt Stabelo väntas den genomsnittliga tremånaders bolåneräntan sjunka till cirka 2,6 procent innan den vänder upp och stabiliserar sig runt 3,7 procent vid slutet av 2028.

Binda? Vänta inte för länge

Frågan om man ska binda sin ränta eller inte handlar i slutändan mindre om vad som är ”rätt” och mer om vilken risk man är villig att ta.

Handelsbanken beskriver bunden ränta som en slags försäkring.

SBAB påminner om att det kan vara ”billigt att försäkra sig mot oväntade ränterörelser genom att välja bunden ränta”. Samtidigt väljer en klar majoritet av hushållen fortfarande rörlig ränta.

“Med tanke på att det mesta tyder på att bolåneräntan har bottnat, kan det vara läge att fundera på om du vill binda den”, säger Stabelos Fanny Engströmer Finnsson.

Och för den som vill ha förutsägbarhet i sin boendekostnad kan det vara läge att agera nu, innan marknaden hinner vända.

”Det kan alltså vara så att dagens nivåer är bland de lägsta vi kommer få se på ett tag”, säger Engströmer Finnsson.

Hon får i sin tur medhåll av Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, som menar att de rörliga räntorna lär ligga kvar på nuvarande nivåer under en tid.

“Istället har vi kunnat se att svenska marknadsräntor har börjat ticka uppåt, vilket påverkar räntorna på lån med längre bindningstid”, säger hon till TV4-Nyheterna.

“Det är de räntor som kommer att börja stiga först i takt med att konjunkturen förbättras i Sverige. Så funderar man på att binda kanske man inte ska vänta så väldigt länge”, tillägger hon.