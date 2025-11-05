Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Nu väljer svenskarna bundet: “Ökar stadigt”

Bolån
En växande skara bolånetagare väljer bundet (Foto: Judit Nilsson/SvD/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Efter flera år av kraftiga ränterörelser ser svenska hushåll nu ett lugnare läge framför sig. Det banar i sin tur väg för bundna bolån. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Senast häromdagen kunde Ordna Bolån i sin senaste bolånebarometer konstatera att svenska hushåll, efter fem år av ekonomisk berg- och dalbana, har hittat en ny vardag. 

En växande skara hushåll har dragit slutsatsen att Riksbanken är färdig med sina räntesänkningar och andelen som tror på lägre bolåneräntor framöver har minskat. 

“Det kanske är lugnet vi alla har suktat efter, följt av fem turbulenta år”, kommenterade Hemad Razavi, vd på Ordna Bolån.

Nu pekar en ny undersökning från Länsförsäkringar på liknande tendenser.

Ränteläget har stabiliserats

Undersökningen visar att hushållen tror att den rörliga bolåneräntan kommer att ligga på 2,74 procent om ett år – exakt samma nivå som idag.

Enligt Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg kan det vara ett tecken på att många upplever att ränteläget stabiliserats.

“Hushållen räknar inte med några större förändringar i ränteläget det kommande året”, säger han i ett pressmeddelande

”Vi ser en långsiktig trend där allt fler väljer att binda bolåneräntan, och givet dagens ränteläge talar mycket för att trenden kommer att förstärkas”, fortsätter Westerberg. 

ANNONS

Läs även: Därför lockar bundna bolån igen. E55

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

27 okt. 2025

Hushållen tror på lugnare ränteläge

Undersökningen visar att svenskarnas förväntningar på den rörliga räntan har sjunkit successivt under året. I dag räknar hushållen inte med några större förändringar framöver, något som enligt Westerberg kan få fler att välja tryggheten i en bunden ränta.

”Denna stabila syn på räntorna framöver kan bidra till att fler binder sina bolån, särskilt eftersom skillnaden mellan rörliga och bundna räntor är relativt liten”, säger han.

Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringa
Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar (Foto: Länsförsäkringar)

Fler binder sina lån

Länsförsäkringars statistik visar en växande trend. I september i år valde 19 procent av bolånetagarna att binda räntan, jämfört med bara 4 procent i fjol.

Rörligt dominerar fortfarande – 81 procent av bolånen är fortfarande rörliga – men skillnaden har minskat.

”Intresset för att binda räntan ökar stadigt och allt tyder på att den trenden kommer att fortsätta. De rörliga räntorna har minskat och ser nu ut att stabiliseras, samtidigt som skillnaden mot bundna avtal på ett eller två år är relativt liten. Det innebär att hushållen kan få den trygghet som ett bundet avtal ger utan att det kostar mer”, säger Westerberg.

ANNONS

Räntefallet ger fart åt bostadsmarknaden

Sedan våren 2024 har Riksbanken sänkt styrräntan från 4 till 1,75 procent, och enligt Länsförsäkringars prognos väntas räntan ligga kvar på samma nivå det kommande året.

Det lägre och stabilare ränteläget tros också ge bostadsmarknaden en skjuts.

”Det lägre och stabilare ränteläget ökar hushållens trygghet, eftersom det ökar förutsägbarheten kring framtida boendekostnader. Det gör att fler vågar flytta. Därför finns goda möjligheter att bostadsmarknaden nu tar fart, och under 2026 väntas bostadspriserna öka med omkring 6 procent”, avslutar Westerberg.

Vill du hellre ha ett mellanting mellan rörlig och bunden ränta – med både trygghet och frihet? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BolånBundethushållRörligt
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS