Efter flera år av kraftiga ränterörelser ser svenska hushåll nu ett lugnare läge framför sig. Det banar i sin tur väg för bundna bolån.
Nu väljer svenskarna bundet: “Ökar stadigt”
Senast häromdagen kunde Ordna Bolån i sin senaste bolånebarometer konstatera att svenska hushåll, efter fem år av ekonomisk berg- och dalbana, har hittat en ny vardag.
En växande skara hushåll har dragit slutsatsen att Riksbanken är färdig med sina räntesänkningar och andelen som tror på lägre bolåneräntor framöver har minskat.
“Det kanske är lugnet vi alla har suktat efter, följt av fem turbulenta år”, kommenterade Hemad Razavi, vd på Ordna Bolån.
Nu pekar en ny undersökning från Länsförsäkringar på liknande tendenser.
Ränteläget har stabiliserats
Undersökningen visar att hushållen tror att den rörliga bolåneräntan kommer att ligga på 2,74 procent om ett år – exakt samma nivå som idag.
Enligt Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg kan det vara ett tecken på att många upplever att ränteläget stabiliserats.
“Hushållen räknar inte med några större förändringar i ränteläget det kommande året”, säger han i ett pressmeddelande.
”Vi ser en långsiktig trend där allt fler väljer att binda bolåneräntan, och givet dagens ränteläge talar mycket för att trenden kommer att förstärkas”, fortsätter Westerberg.
Hushållen tror på lugnare ränteläge
Undersökningen visar att svenskarnas förväntningar på den rörliga räntan har sjunkit successivt under året. I dag räknar hushållen inte med några större förändringar framöver, något som enligt Westerberg kan få fler att välja tryggheten i en bunden ränta.
”Denna stabila syn på räntorna framöver kan bidra till att fler binder sina bolån, särskilt eftersom skillnaden mellan rörliga och bundna räntor är relativt liten”, säger han.
Fler binder sina lån
Länsförsäkringars statistik visar en växande trend. I september i år valde 19 procent av bolånetagarna att binda räntan, jämfört med bara 4 procent i fjol.
Rörligt dominerar fortfarande – 81 procent av bolånen är fortfarande rörliga – men skillnaden har minskat.
”Intresset för att binda räntan ökar stadigt och allt tyder på att den trenden kommer att fortsätta. De rörliga räntorna har minskat och ser nu ut att stabiliseras, samtidigt som skillnaden mot bundna avtal på ett eller två år är relativt liten. Det innebär att hushållen kan få den trygghet som ett bundet avtal ger utan att det kostar mer”, säger Westerberg.
Räntefallet ger fart åt bostadsmarknaden
Sedan våren 2024 har Riksbanken sänkt styrräntan från 4 till 1,75 procent, och enligt Länsförsäkringars prognos väntas räntan ligga kvar på samma nivå det kommande året.
Det lägre och stabilare ränteläget tros också ge bostadsmarknaden en skjuts.
”Det lägre och stabilare ränteläget ökar hushållens trygghet, eftersom det ökar förutsägbarheten kring framtida boendekostnader. Det gör att fler vågar flytta. Därför finns goda möjligheter att bostadsmarknaden nu tar fart, och under 2026 väntas bostadspriserna öka med omkring 6 procent”, avslutar Westerberg.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
