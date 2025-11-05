Nu väljer svenskarna bundet: “Ökar stadigt”

Senast häromdagen kunde Ordna Bolån i sin senaste bolånebarometer konstatera att svenska hushåll, efter fem år av ekonomisk berg- och dalbana, har hittat en ny vardag.

En växande skara hushåll har dragit slutsatsen att Riksbanken är färdig med sina räntesänkningar och andelen som tror på lägre bolåneräntor framöver har minskat.

“Det kanske är lugnet vi alla har suktat efter, följt av fem turbulenta år”, kommenterade Hemad Razavi, vd på Ordna Bolån.

Nu pekar en ny undersökning från Länsförsäkringar på liknande tendenser.

Ränteläget har stabiliserats

Undersökningen visar att hushållen tror att den rörliga bolåneräntan kommer att ligga på 2,74 procent om ett år – exakt samma nivå som idag.

Enligt Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg kan det vara ett tecken på att många upplever att ränteläget stabiliserats.

“Hushållen räknar inte med några större förändringar i ränteläget det kommande året”, säger han i ett pressmeddelande.

”Vi ser en långsiktig trend där allt fler väljer att binda bolåneräntan, och givet dagens ränteläge talar mycket för att trenden kommer att förstärkas”, fortsätter Westerberg.

