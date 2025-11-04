Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Lugnet vi alla väntat på? "Riksbanken har sänkt klart"

Lugnt hushåll
“Det kanske är lugnet vi alla har suktat efter, följt av fem turbulenta år”, säger Hemad Razavi, vd på Ordna Bolån (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Efter fem år av ekonomisk berg- och dalbana verkar svenska hushåll ha hittat en ny vardag. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

“För andra månaden i rad uteblir den månatliga dramatiken i hushållens förväntningar kring boendeekonomin”, konstaterar Ordna Bolån i sin senaste bolånebarometer

Nu väljer fler svenskar att binda sina räntor, färre tror på fler sänkningar och optimismen på bostadsmarknaden håller i sig.

“Jag tror att vi har fått ett nytt normalläge, som visas i små förändringar i hushållens förväntningar. Det kanske är lugnet vi alla har suktat efter, följt av fem turbulenta år”, säger Hemad Razavi, vd på Ordna Bolån.

Räntesänkningarna tros vara över

Under hösten har en växande skara hushåll dragit slutsatsen att Riksbanken är färdig med sina räntesänkningar. I oktober minskade andelen som tror på lägre bolåneräntor ytterligare, visar bolånebarometern.

Samtidigt har fler gått över till bunden ränta. Andelen som föredrar rörlig ränta har minskat från 41 till 38 procent medan de som valt att binda nu är uppe i 62 procent – en ökning med tre procentenheter.

“Givet att alla nu pratar om att Riksbanken har sänkt klart, är det förståeligt att hushållens förväntningar också har bottnat ur. Man har helt enkelt samma bild – inga fler sänkningar”, säger Razavi.

ANNONS

Senaste nytt

Fler missnöjda bolånetagare

Men trots att ränteläget stabiliserats ökar missnöjet med bolånen något. Andelen som är nöjda med sitt bolån har minskat från 52 till 48 procent mellan september och oktober. Samtidigt har andelen missnöjda ökat från 14 till 17 procent.

ANNONS

Förklaringen kan ligga i att hushåll nu ser att räntorna planar ut, men att lättnaden uteblir för många som redan pressats av höga boendekostnader.

Hemad Razavi
Hemad Razavi, vd på Ordna Bolån (Foto: Ordna Bolån)

Tron på stigande bostadspriser består

Samtidigt som hushållen är mer försiktiga kring räntorna, växer optimismen på bostadsmarknaden. Enligt barometern tror 42 procent att bostadspriserna kommer att stiga under de kommande sex månaderna – en ökning med två procentenheter sedan september.

20 procent tror på sjunkande priser, medan 37 procent tror att de förblir oförändrade.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

“Hushållen har hittat strategier”

Enligt Shoka Åhrman, sparekonom och strateg på SPP, har svenskarna börjat anpassa sig till det nya ekonomiska läget.

“Skillnaderna mellan regioner består. Storstadsregionerna är mest känsliga för ränteförändringar med högre belåningsgrad och kostnader, medan hushåll i mindre orter uppger sig vara tryggare. Det tyder på att svenska hushåll hittat strategier för att hantera ett mer långvarigt högre ränteläge”, säger Åhrman.

ANNONS

Hon tror också att 2026 kan bli mer stabilt:

“För 2026 väntas styrräntan stå still snarare än sänkas. Riksbanken signalerar ett läge där räntan sänkts till stöd för ekonomin, men där framtida förändringar beror på inflation och konjunktur. Höstbudgeten och aviserade lättnader kan ge hushållen visst andrum 2026”.

“Fler börjar aktivera sig”

Även Erik Wikander, vd på Svensk Fastighetsförmedling, ser tecken på ett trendskifte.

“Bolånebarometer för oktober bekräftar det trendskifte vi ser även i andra sammanhang. Konsumenterna har landat i att räntenivån nu är konstant, och det gör att fler intresserade börjar aktivera sig – vi ser det bland annat i fler visningsbesökare per bostad under oktober”” säger han.

Men någon full återhämtning är ännu inte här:

“Även om intresset för bostadsbyte ökar så är det fortsatt en viss tröghet i marknaden och det kommer säkert ta ytterligare någon månad innan framtidstron och den successivt stärkta privatekonomin ger fullt genomslag i bostadsförsäljningarna”, säger Wikander.

För den som är orolig för stigande räntor har Nordea nyligen lanserat ett nytt slags bolån. Det kan du läsa mer om här.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
hushållRäntesänkningarRiksbankenUndersökning
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS