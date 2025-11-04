Lugnet vi alla väntat på? "Riksbanken har sänkt klart"

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Fler missnöjda bolånetagare

Men trots att ränteläget stabiliserats ökar missnöjet med bolånen något. Andelen som är nöjda med sitt bolån har minskat från 52 till 48 procent mellan september och oktober. Samtidigt har andelen missnöjda ökat från 14 till 17 procent.

ANNONS

Förklaringen kan ligga i att hushåll nu ser att räntorna planar ut, men att lättnaden uteblir för många som redan pressats av höga boendekostnader.

Hemad Razavi, vd på Ordna Bolån (Foto: Ordna Bolån)

Tron på stigande bostadspriser består

Samtidigt som hushållen är mer försiktiga kring räntorna, växer optimismen på bostadsmarknaden. Enligt barometern tror 42 procent att bostadspriserna kommer att stiga under de kommande sex månaderna – en ökning med två procentenheter sedan september.

20 procent tror på sjunkande priser, medan 37 procent tror att de förblir oförändrade.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

“Hushållen har hittat strategier”

Enligt Shoka Åhrman, sparekonom och strateg på SPP, har svenskarna börjat anpassa sig till det nya ekonomiska läget.

“Skillnaderna mellan regioner består. Storstadsregionerna är mest känsliga för ränteförändringar med högre belåningsgrad och kostnader, medan hushåll i mindre orter uppger sig vara tryggare. Det tyder på att svenska hushåll hittat strategier för att hantera ett mer långvarigt högre ränteläge”, säger Åhrman.

ANNONS

Hon tror också att 2026 kan bli mer stabilt:

“För 2026 väntas styrräntan stå still snarare än sänkas. Riksbanken signalerar ett läge där räntan sänkts till stöd för ekonomin, men där framtida förändringar beror på inflation och konjunktur. Höstbudgeten och aviserade lättnader kan ge hushållen visst andrum 2026”.

“Fler börjar aktivera sig”

Även Erik Wikander, vd på Svensk Fastighetsförmedling, ser tecken på ett trendskifte.

“Bolånebarometer för oktober bekräftar det trendskifte vi ser även i andra sammanhang. Konsumenterna har landat i att räntenivån nu är konstant, och det gör att fler intresserade börjar aktivera sig – vi ser det bland annat i fler visningsbesökare per bostad under oktober”” säger han.

Men någon full återhämtning är ännu inte här:

“Även om intresset för bostadsbyte ökar så är det fortsatt en viss tröghet i marknaden och det kommer säkert ta ytterligare någon månad innan framtidstron och den successivt stärkta privatekonomin ger fullt genomslag i bostadsförsäljningarna”, säger Wikander.

För den som är orolig för stigande räntor har Nordea nyligen lanserat ett nytt slags bolån. Det kan du läsa mer om här.