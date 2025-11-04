Efter fem år av ekonomisk berg- och dalbana verkar svenska hushåll ha hittat en ny vardag.
Lugnet vi alla väntat på? "Riksbanken har sänkt klart"
“För andra månaden i rad uteblir den månatliga dramatiken i hushållens förväntningar kring boendeekonomin”, konstaterar Ordna Bolån i sin senaste bolånebarometer.
Nu väljer fler svenskar att binda sina räntor, färre tror på fler sänkningar och optimismen på bostadsmarknaden håller i sig.
“Jag tror att vi har fått ett nytt normalläge, som visas i små förändringar i hushållens förväntningar. Det kanske är lugnet vi alla har suktat efter, följt av fem turbulenta år”, säger Hemad Razavi, vd på Ordna Bolån.
Räntesänkningarna tros vara över
Under hösten har en växande skara hushåll dragit slutsatsen att Riksbanken är färdig med sina räntesänkningar. I oktober minskade andelen som tror på lägre bolåneräntor ytterligare, visar bolånebarometern.
Samtidigt har fler gått över till bunden ränta. Andelen som föredrar rörlig ränta har minskat från 41 till 38 procent medan de som valt att binda nu är uppe i 62 procent – en ökning med tre procentenheter.
“Givet att alla nu pratar om att Riksbanken har sänkt klart, är det förståeligt att hushållens förväntningar också har bottnat ur. Man har helt enkelt samma bild – inga fler sänkningar”, säger Razavi.
Fler missnöjda bolånetagare
Men trots att ränteläget stabiliserats ökar missnöjet med bolånen något. Andelen som är nöjda med sitt bolån har minskat från 52 till 48 procent mellan september och oktober. Samtidigt har andelen missnöjda ökat från 14 till 17 procent.
Förklaringen kan ligga i att hushåll nu ser att räntorna planar ut, men att lättnaden uteblir för många som redan pressats av höga boendekostnader.
Tron på stigande bostadspriser består
Samtidigt som hushållen är mer försiktiga kring räntorna, växer optimismen på bostadsmarknaden. Enligt barometern tror 42 procent att bostadspriserna kommer att stiga under de kommande sex månaderna – en ökning med två procentenheter sedan september.
20 procent tror på sjunkande priser, medan 37 procent tror att de förblir oförändrade.
“Hushållen har hittat strategier”
Enligt Shoka Åhrman, sparekonom och strateg på SPP, har svenskarna börjat anpassa sig till det nya ekonomiska läget.
“Skillnaderna mellan regioner består. Storstadsregionerna är mest känsliga för ränteförändringar med högre belåningsgrad och kostnader, medan hushåll i mindre orter uppger sig vara tryggare. Det tyder på att svenska hushåll hittat strategier för att hantera ett mer långvarigt högre ränteläge”, säger Åhrman.
Hon tror också att 2026 kan bli mer stabilt:
“För 2026 väntas styrräntan stå still snarare än sänkas. Riksbanken signalerar ett läge där räntan sänkts till stöd för ekonomin, men där framtida förändringar beror på inflation och konjunktur. Höstbudgeten och aviserade lättnader kan ge hushållen visst andrum 2026”.
“Fler börjar aktivera sig”
Även Erik Wikander, vd på Svensk Fastighetsförmedling, ser tecken på ett trendskifte.
“Bolånebarometer för oktober bekräftar det trendskifte vi ser även i andra sammanhang. Konsumenterna har landat i att räntenivån nu är konstant, och det gör att fler intresserade börjar aktivera sig – vi ser det bland annat i fler visningsbesökare per bostad under oktober”” säger han.
Men någon full återhämtning är ännu inte här:
“Även om intresset för bostadsbyte ökar så är det fortsatt en viss tröghet i marknaden och det kommer säkert ta ytterligare någon månad innan framtidstron och den successivt stärkta privatekonomin ger fullt genomslag i bostadsförsäljningarna”, säger Wikander.
För den som är orolig för stigande räntor har Nordea nyligen lanserat ett nytt slags bolån. Det kan du läsa mer om här.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
