Banken: Så mycket mer får du i plånboken 2026 – "Mer än normalt" 

Mer pengar kvar i plånboken

Om bankens huvudscenario slår in kan svenska hushåll få mer pengar kvar i plånboken under 2026.

Man räknar med att flera faktorer samverkar under året: högre löner, lägre boräntor, förstärkt jobbskatteavdrag, sänkt matmoms, sänkt elskatt och elstöd.

Banken ger ett gäng exempel. Ett ungt låginkomstpar kan få 1 200 kronor mer i köpkraft per månad medan en barnfamilj med medelinkomst kan få 2 750. För en barnfamilj med hög inkomst handlar det istället om 3 720 kronor mer per månad.

Så mycket kan köpkraften öka per månad 2026:

Ungt låginkomstpar: 1 200 kronor

Barnfamilj med medelinkomst: 2 750 kronor

Pensionärspar med medelinkomst: 1 310 kronor

Barnfamilj med hög inkomst: 3 720 kronor

Pensionärspar med hög inkomst: 2 620 kronor

Sänkt matmoms gör skillnad

En viktig del av lyftet kommer från finanspolitiken. I Handelsbankens beräkningar spelar bland annat sänkt matmoms in.

En barnfamilj med medelinkomst väntas få 550 kronor mer per månad från sänkt matmoms, medan en höginkomstfamilj får 700 kronor.

”Trots stigande energipriser har vi i huvudscenariot inte reviderat vår syn på hushållens köpkraft, som stärks mer än normalt i år”, kommenterar Nyman.

Boräntorna nära dagens nivå

Trots oron i omvärlden tror Handelsbanken inte att Riksbanken höjer räntan i år. Prognosen är att styrräntan ligger kvar på 1,75 procent vid slutet av 2026.

”Marknaden har svängt rejält i sin syn på Riksbanken. Men med inflation under målet ser vi ingen anledning för Riksbanken att höja räntan i år”, säger Christina Nyman.

Av den anledningen väntas hushållens boräntor ligga nära dagens nivå i år och bara stiga svagt nästa år.

Bostadspriserna väntas stiga

Handelsbanken räknar också med att bostadsmarknaden får stöd av ljusare inkomstutsikter och lättade bolåneregler.

Bankens prognos är att bostadspriserna stiger med 4-5 procent under 2026 och omkring 6 procent under 2027.

Men. Det är, som framgår, en högst osäker prognos. Allting bygger alltså på att konflikten i Mellanöstern inte förvärras.

”Det är just nu särskilt viktigt för både hushåll och företag att vara beredda på att utvecklingen snabbt kan ändras. Vi har jobbat med alternativa scenarier i denna rapport då läget är så oförutsägbart”, avslutar Nyman.

