Det är Handelsbanken som spår att ekonomin i Sverige kan ta fart OM oron i konflikten i Mellanöstern avtar.
Då lyfter svensk ekonomi – men det finns ett stort OM
Just nu gör spänningarna, som kan blossa upp i ett nytt regelrätt krig mellan USA och Iran, att återhämtningen i världsekonomin dröjer, bland annat på grund av att riskerna för högre inflation har förstärkts.
Men om det förhållandet ändras, OM det gör det alltså, då kan svensk ekonomi lyfta. Det banar då väg för en ekonomisk vändning såväl globalt som i Sverige, enligt Handelsbankens konjunkturprognos.
Chefsekonomen: ”Kriget skapar risker”
”Kriget skapar tydliga risker, men i vårt huvudscenario begränsas de ekonomiska effekterna och återhämtningen kan återupptas”, säger den svenska storbankens chefsekonom Christina Nyman.
Det positiva scenariot baseras på att de svenska hushållen för ökade möjligheter att konsumera, det vill säga att deras köpkraft stärks mer än normalt.
I det ligger även bostadspriserna stiger.
Det där OM kommer i vägen hela tiden
Allt hänger på det där OM, det vill säga att konflikten i Mellanöstern trappas ned. Att oljepriset sjunker och dämpar energikrisen, och att inflationsspöket håller sig på mattan och motar räntehöjningar i grinden.
Det är, som framgår, ett högst osäker prognos. Och det tillstår även Handelsbanken:
”Det är just nu särskilt viktigt för både hushåll och företag att vara beredda på att utvecklingen snabbt kan ändras. Vi har jobbat med alternativa scenarier i denna rapport då läget är så oförutsägbart”, säger Nyman och konstaterar att svensk konjunktur slog av på takten redan före krigsutbrottet.
Företagen deppar och inflationsoron är stor
Fortfarande präglas svenska företag av ett försvagat stämningsläge, och även om konsumtionen ökar sker det i långsammare takt, enligt pressmeddelandet.
Uppmuntrande är dock att inflationen i Sverige minskat, vilket betecknas som oväntat. Men inflationsoron är fortsatt utbredd på grund av stigande elpriser och dyrare bränsle vid pumpen i spåren av det volatila marknadspriset på olja.
”Återhämtningen tar en paus under första halvåret, men när osäkerheten minskar är förutsättningarna på plats för en uppgång i svensk ekonomi”, tror emellertid Handelsbankens chefekonom Christina Nyman.
SHB: Inga skäl att höja styrräntan i Sverige
Högre löner, lägre inflation, sänkt matmoms, nytt elstöd väntas lyfta konsumtionen mer än normalt. BNP spås öka med 2,1 procent i år i Sverige, och 2,5 procent nästa år.
Där till antas den svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis.
Handelsbanken ser ”ingen anledning” för Riksbanken att höja styrräntan i år, just nu ligger den på 1,75 procent, och att hushållens boräntor därmed blir kvar på i stort sett dagens nivåer i år för att endast stiga svagt under nästa år.
Med lättnaderna i bolånereglerna väntas bostadspriserna gå upp 4-5 procent i år och runt 6 procent 2027.
