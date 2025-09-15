Bakslag: Nu är det svårare att sälja hus i Sverige

Bostadsmarknaden präglas av oro.

Osäkerheten har bitit sig fast hos svenskarna medan ett skakigt världsläge med krig och handelspolitisk turbulens har lagt en våt filt över hushållens flyttplaner.

Nu kan även SBAB bekräfta bilden. Enligt deras bomarknadstemp sjön temperaturen på bostadsmarknaden i augusti.

Optimismen på bostadsmarknaden dyker (Foto: Hasse Holmberg/TT)

Lägenheter fortsatt svala

Lägenhetsmarknaden har varit sval sedan årsskiftet. Under sommaren syntes en viss ljusning, men i augusti föll temperaturen tillbaka igen.

Det är fortfarande betydligt svårare att sälja en lägenhet än ett hus, även om skillnaderna varierar mellan olika delar av landet.

Stockholms län och Skåne län visar en något bättre utveckling jämfört med Västra Götalands län. I storstädernas innerstäder är läget generellt mer positivt – i Stockholms innerstad var temperaturen i augusti till och med normal.

En av de faktorer som påverkat lägenhetsmarknaden mest negativt är de långa försäljningstiderna jämfört med historiska genomsnitt.