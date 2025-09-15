Den svenska bostadsmarknaden tappade fart i augusti. Enligt SBAB och Boolis månatliga rapport Bomarknadstempen blev det svårare att sälja hus, vilket drog ner temperaturen på marknaden.
Bakslag: Nu är det svårare att sälja hus i Sverige
Bostadsmarknaden präglas av oro.
Osäkerheten har bitit sig fast hos svenskarna medan ett skakigt världsläge med krig och handelspolitisk turbulens har lagt en våt filt över hushållens flyttplaner.
Nu kan även SBAB bekräfta bilden. Enligt deras bomarknadstemp sjön temperaturen på bostadsmarknaden i augusti.
Lägenheter fortsatt svala
Lägenhetsmarknaden har varit sval sedan årsskiftet. Under sommaren syntes en viss ljusning, men i augusti föll temperaturen tillbaka igen.
Det är fortfarande betydligt svårare att sälja en lägenhet än ett hus, även om skillnaderna varierar mellan olika delar av landet.
Stockholms län och Skåne län visar en något bättre utveckling jämfört med Västra Götalands län. I storstädernas innerstäder är läget generellt mer positivt – i Stockholms innerstad var temperaturen i augusti till och med normal.
En av de faktorer som påverkat lägenhetsmarknaden mest negativt är de långa försäljningstiderna jämfört med historiska genomsnitt.
Husmarknaden svalnade
Villamarknaden har stått emot bättre än lägenheterna under året, men i augusti kom en inbromsning. Då blev det svårare att sälja hus. Trots att det ser något ljusare ut för husförsäljningar än för lägenheter är det fortfarande en bit kvar till en normal nivå.
Även här är försäljningstiderna den största bromsklossen. Husförsäljningar tar betydligt längre tid än normalt, vilket drar ner hela indexet. Läget är dock något bättre i Stockholms län och Skåne än i Västra Götaland.
Osäkerhet präglar marknaden
Robert Boije, chefsekonom på SBAB, menar att bostadsmarknaden speglar utvecklingen i ekonomin som helhet.
“Det är bara att konstatera att det, i likhet med svensk ekonomi i stort, inte riktigt vill ta fart på bostadsmarknaden, trots stigande realinkomtser och lägre bolåneräntor än tidigare. Det är fortfarande långt kvar till mer normala temperaturer med undantag för i Stockholms innerstadsområde”, säger han i ett pressmeddelande.
Enligt Boije kan en orolig omvärld och osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen framöver vara faktorer som håller tillbaka både köplust och aktivitet på bostadsmarknaden, något som i sin tur lett till att en växande skara bostäder just nu säljs under utgångspris.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Den svenska bostadsmarknaden tappade fart i augusti. Enligt SBAB och Boolis månatliga rapport Bomarknadstempen blev det svårare att sälja hus, vilket drog ner temperaturen på marknaden. Bostadsmarknaden präglas av oro. Osäkerheten har bitit sig fast hos svenskarna medan ett skakigt världsläge med krig och handelspolitisk turbulens har lagt en våt filt över hushållens flyttplaner.
