Skräckindex håller bostadsmarknaden i ett järngrepp

Skräckindex
Bland säljarna växer nervositeten (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

Bostadspriserna stod i stort sett still under augusti, både för villor och bostadsrätter. Bakom siffrorna döljer sig en marknad som präglas av oro. 

Enligt den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik var prisutvecklingen i augusti marginell. I centrala Stockholm och Göteborg låg priserna still, medan bostadsrätter i Stormalmö steg med närmare +1 procent. I centrala Malmö backade priserna något, med nästan -1 procent.

På årsbasis är priserna i det närmaste oförändrade. Stormalmö sticker ut med en ökning på +3,5 procent, medan villapriserna i Storstockholm sjönk med -0,8 procent det senaste året. 

Totalt såldes 13 800 bostäder i augusti – lika många som samma månad i fjol.

“Förutsättningarna för köpare är nu bättre än på länge, med lägre räntor och stigande reala inkomster. Det syns i försäljningsvolymerna, men många hushåll är både selektiva och försiktiga vilket i kombination med ett högt utbud håller ner prisutvecklingen”, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet, i ett pressmeddelande

Skräckindex på förhöjd nivå 

Bakom siffrorna döljer sig ett bostadsklimat där nervositeten styr allt fler beslut. 

Enligt Erik Olsson Fastighetsförmedling ligger deras Skräckindex kvar på en förhöjd nivå, något som kraftigt påverkar dynamiken på marknaden.

“Att vårt Skräckindex är på en förhöjd nivå gör att en stor majoritet väljer att minska sin risk genom att sälja innan de köper en ny bostad”, skriver företaget i sin senaste marknadsanalys.

51 procent av de som ska sälja en bostad uppger att de vill minimera risken för att försäljningen går dåligt i stället för att chansa på ett riktigt högt pris, att jämföra med 38 procent i februari. Samtidigt uppger hela 65 procent av säljarna att de vill sälja först. 

Det leder till att fler bostäder kommer ut på marknaden samtidigt, medan köparna håller hårt i plånboken. 

Resultatet blir längre försäljningstider, fler osålda objekt och en marknad som går på sparlåga trots goda ekonomiska förutsättningar.

Bostad
Irja Amolin från Bjurfors ser trots allt ljuspunkter på marknaden (Foto: Bjurfors)
“Kan vara rätt läge att köpa” 

Även om Skräckindex signalerar nervositet finns det aktörer som ser ljusare på läget.

“Räntesänkningar, reallöneökningar, stimulanser i höstbudgeten och lättnader i amorteringskraven kan ge bostadsmarknaden ny kraft. Inflationen kan fortfarande spöka, men om den hålls i schack öppnas goda möjligheter för långsiktiga köpare”, säger Irja Amolin, tf vd på Bjurfors Sverige, i ett pressmeddelande

Bjurfors menar att den nuvarande situationen kan vara gynnsam för den som planerar långsiktigt.

“Efter en tid av pressade priser ser vi nu ljuspunkter på marknaden. För den som planerar långsiktigt kan det vara rätt läge att köpa”, säger Amolin.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

