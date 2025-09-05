Skräckindex håller bostadsmarknaden i ett järngrepp

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Enligt den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik var prisutvecklingen i augusti marginell. I centrala Stockholm och Göteborg låg priserna still, medan bostadsrätter i Stormalmö steg med närmare +1 procent. I centrala Malmö backade priserna något, med nästan -1 procent.

På årsbasis är priserna i det närmaste oförändrade. Stormalmö sticker ut med en ökning på +3,5 procent, medan villapriserna i Storstockholm sjönk med -0,8 procent det senaste året.

Totalt såldes 13 800 bostäder i augusti – lika många som samma månad i fjol.

“Förutsättningarna för köpare är nu bättre än på länge, med lägre räntor och stigande reala inkomster. Det syns i försäljningsvolymerna, men många hushåll är både selektiva och försiktiga vilket i kombination med ett högt utbud håller ner prisutvecklingen”, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet, i ett pressmeddelande.

Skräckindex på förhöjd nivå

Bakom siffrorna döljer sig ett bostadsklimat där nervositeten styr allt fler beslut.

Enligt Erik Olsson Fastighetsförmedling ligger deras Skräckindex kvar på en förhöjd nivå, något som kraftigt påverkar dynamiken på marknaden.

“Att vårt Skräckindex är på en förhöjd nivå gör att en stor majoritet väljer att minska sin risk genom att sälja innan de köper en ny bostad”, skriver företaget i sin senaste marknadsanalys.

51 procent av de som ska sälja en bostad uppger att de vill minimera risken för att försäljningen går dåligt i stället för att chansa på ett riktigt högt pris, att jämföra med 38 procent i februari. Samtidigt uppger hela 65 procent av säljarna att de vill sälja först.

Det leder till att fler bostäder kommer ut på marknaden samtidigt, medan köparna håller hårt i plånboken.

Resultatet blir längre försäljningstider, fler osålda objekt och en marknad som går på sparlåga trots goda ekonomiska förutsättningar.