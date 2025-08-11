Krig och elände: Nu är det dystert på bostadsmarknaden 

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Mest pessimistiska i Stockholm

Geografiskt är det Sydsverige och Västsverige som är mest optimistiska, med en Boprisbarometer på 44. I Stockholm har förväntningarna däremot fallit kraftigt – ner elva enheter till 33.

Och helt märkligt är väl inte det. I SBAB:s senaste Booli Housing Price Index visade det sig att när lägenhetspriserna i Sverige under juli föll med 2,6 procent, föll de med hela 3,4 procent i Stor-Stockholm.

“Den amerikanska tulloffensiven har bidragit till en ökad osäkerhet och gjort bostadsköpare mer avvaktande under våren”, konstaterar Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Han tror dock ändå på en mindre prisökning fram till årsskiftet när räntesänkningar börjar stärka hushållsekonomin.

Yngre, bostadsmarknadens ljusglimt

Bland åldersgrupperna är det svenskar under 29 år som är mest optimistiska, med en barometer på 42, medan äldre grupper ligger lägre.

Länsförsäkringar tipsar bostadsköpare om att bland annat köpa och sälja vid samma tidpunkt, se över sin boendeekonomi och läsa på om marknaden innan affär.

Bostadsmarknaden ljusare på andra håll

Samtidigt visar andra mätningar en ljusare bild.

SEB:s Boprisindikator för augusti visar en viss återhämtning. Indikatorn steg med fyra enheter till +35 efter förra månadens nedgång.

Andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser ökade till 48 procent, medan 13 procent tror på fallande priser.

SEB:s privatekonom Américo Fernández beskriver det som ”en stabilisering snarare än ett nytt uppsving” och menar att den kommande visningshelgen kan ge svar på om optimismen ökar inför hösten.

