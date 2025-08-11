Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Krig och elände: Nu är det dystert på bostadsmarknaden 

bostadsmarknaden
Optimismen på bostadsmarknaden dyker (Foto: Hasse Holmberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Svenskarnas tro på stigande bostadspriser faller. Detta märks särskilt i Stockholm, där optimismen dyker rejält.

Allt färre svenskar tror på stigande bostadspriser det kommande året. 

Länsförsäkringars senaste Boprisbarometer visar en tydlig nedgång i förväntningarna. I huvudstadsregionen är pessimismen störst.

Bostadsmarknaden förklaras av krig och turbulens 

Andelen hushåll som tror på högre bostadspriser om ett år har sjunkit från 46 till 43 procent sedan juli. Samtidigt har andelen som spår prisfall ökat från 4 till 6 procent. Det gör att Boprisbarometern, som mäter skillnaden mellan optimister och pessimister, faller från 42 till 37.

“De dystrare utsikterna kan förklaras av det skakiga världsläget, med krig och handelspolitisk turbulens, som lägger en våt filt över hushållens flyttplaner”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, i ett pressmeddelande

Han konstaterar att bostadspriserna hittills i år har rört sig svagt och att prognosen nu är reviderad ner till nolltillväxt för hela 2025.

Bostadsmarknaden
Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar (Foto: Länsförsäkringar)

Missa inte: Stor oro på bostadsmarknaden – svårsålt och skräckindex. E55

Mest pessimistiska i Stockholm

Geografiskt är det Sydsverige och Västsverige som är mest optimistiska, med en Boprisbarometer på 44. I Stockholm har förväntningarna däremot fallit kraftigt – ner elva enheter till 33.

Och helt märkligt är väl inte det. I SBAB:s senaste Booli Housing Price Index visade det sig att när lägenhetspriserna i Sverige under juli föll med 2,6 procent, föll de med hela 3,4 procent i Stor-Stockholm. 

“Den amerikanska tulloffensiven har bidragit till en ökad osäkerhet och gjort bostadsköpare mer avvaktande under våren”, konstaterar Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Han tror dock ändå på en mindre prisökning fram till årsskiftet när räntesänkningar börjar stärka hushållsekonomin.

Yngre, bostadsmarknadens ljusglimt

Bland åldersgrupperna är det svenskar under 29 år som är mest optimistiska, med en barometer på 42, medan äldre grupper ligger lägre.

Länsförsäkringar tipsar bostadsköpare om att bland annat köpa och sälja vid samma tidpunkt, se över sin boendeekonomi och läsa på om marknaden innan affär.

Läs även: Orolig värld sänker bostadsmarknaden. Dagens PS

Bostadsmarknaden ljusare på andra håll

Samtidigt visar andra mätningar en ljusare bild. 

SEB:s Boprisindikator för augusti visar en viss återhämtning. Indikatorn steg med fyra enheter till +35 efter förra månadens nedgång. 

Andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser ökade till 48 procent, medan 13 procent tror på fallande priser. 

SEB:s privatekonom Américo Fernández beskriver det som ”en stabilisering snarare än ett nytt uppsving” och menar att den kommande visningshelgen kan ge svar på om optimismen ökar inför hösten.

Läs också: Nytt larm om bostadsmarknaden: “Ger upp”. Dagens PS

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

