Svenskarna: Nu är det slut på stigande bostadspriser 

Att bostadsmarknaden präglas av oro har vi redan kunnat konstatera.

Enligt Erik Olsson Fastighetsförmedling ligger deras Skräckindex kvar på en förhöjd nivå, något som kraftigt påverkar dynamiken på marknaden.

“Att vårt Skräckindex är på en förhöjd nivå gör att en stor majoritet väljer att minska sin risk genom att sälja innan de köper en ny bostad”, skriver företaget i sin senaste marknadsanalys.

Nu kan även SEB bekräfta bilden. Enligt deras nya boprisindikator har osäkerheten bitit sig fast hos svenskarna.

Fler tror på stillastående bostadspriser

Andelen som tror att bostadspriserna stiger det kommande året har minskat till 43 procent, fem procentenheter lägre än i augusti. Samtidigt ökar andelen som tror på fallande priser något, till 14 procent.

Det som sticker ut mest är dock att allt fler tror på oförändrade priser. Den andelen är nu på den högsta nivån på fyra år.

“Det låga ränteläget ser inte ut att göra något större avtryck hos hushållen och i stället biter sig osäkerheten fast. Hushållen justerar ner sina boprisförväntningar och andelen som tror på oförändrade bostadspriser stiger till den högsta nivån på fyra år. En utveckling som återspeglar hushållens avvaktande inställning och den alltjämt svala bostadsmarknaden”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.

