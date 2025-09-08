Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Svenskarna: Nu är det slut på stigande bostadspriser 

Bostadspriser
Med hösten växer nervositeten hos svenskarna (Foto: Hasse Holmberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 08 sep. 2025Publicerad: 08 sep. 2025

SEB:s senaste boprisindikator visar att hushållen blir allt mer försiktiga. Septembermätningen landar på 29, en nedgång med sex enheter från förra månaden. 

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Att bostadsmarknaden präglas av oro har vi redan kunnat konstatera. 

Enligt Erik Olsson Fastighetsförmedling ligger deras Skräckindex kvar på en förhöjd nivå, något som kraftigt påverkar dynamiken på marknaden.

“Att vårt Skräckindex är på en förhöjd nivå gör att en stor majoritet väljer att minska sin risk genom att sälja innan de köper en ny bostad”, skriver företaget i sin senaste marknadsanalys.

Nu kan även SEB bekräfta bilden. Enligt deras nya boprisindikator har osäkerheten bitit sig fast hos svenskarna. 

Missa inte: Mer pengar till svenskarna – dessa grupper kan räkna med lättnader. Dagens PS

Fler tror på stillastående bostadspriser

Andelen som tror att bostadspriserna stiger det kommande året har minskat till 43 procent, fem procentenheter lägre än i augusti. Samtidigt ökar andelen som tror på fallande priser något, till 14 procent.

Det som sticker ut mest är dock att allt fler tror på oförändrade priser. Den andelen är nu på den högsta nivån på fyra år.

“Det låga ränteläget ser inte ut att göra något större avtryck hos hushållen och i stället biter sig osäkerheten fast. Hushållen justerar ner sina boprisförväntningar och andelen som tror på oförändrade bostadspriser stiger till den högsta nivån på fyra år. En utveckling som återspeglar hushållens avvaktande inställning och den alltjämt svala bostadsmarknaden”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande

ANNONS
SEB:s privatekonom Américo Fernández
SEB:s privatekonom Américo Fernández (Foto: SEB)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Räntan – en ny verklighet

När det gäller styrräntan räknar hushållen fortfarande med en höjning på ett års sikt, men inte lika kraftig som tidigare. Förväntan ligger nu på 2,07 procent, vilket är en minskning med 0,12 procentenheter från förra månaden.

Samtidigt planerar fler att binda sina bolån. Tolv procent av hushållen uppger att de kommer göra det, en ökning med tre procentenheter.

”Hushållen verkar ställa in sig på att räntebotten är nådd. Även om Riksbanken går vidare med ytterligare en sänkning under hösten är det ett nyktert förhållningssätt från hushållen”, säger Américo Fernández.

Ett avvaktande läge

Sammantaget pekar septembermätningen på avvaktande hushåll, både när det gäller bostadspriser och räntor. 

Indikatorn har visserligen fortfarande ett positivt saldo – fler tror på uppgång än nedgång – men optimismen har definitivt mattats av.

Bostadspriserna står still 

ANNONS

Statistik från Svensk Mäklarstatistik bekräftar bilden av en marknad som hackar fram. I augusti var prisutvecklingen marginell: stillastående i centrala Stockholm och Göteborg, +1 procent i Stormalmö och en nedgång med nästan -1 procent i centrala Malmö.

På årsbasis är utvecklingen i stort sett oförändrad, med Stormalmö som undantag (+3,5 procent). Totalt såldes 13 800 bostäder i augusti, lika många som för ett år sedan.

“Många hushåll är både selektiva och försiktiga vilket i kombination med ett högt utbud håller ner prisutvecklingen”, konstaterar Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet, i ett pressmeddelande

Läs också: Prislyft för bostäder i augusti – men året lär sluta på noll. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BostadsmarknadenbostadspriserOsäkerhetSEB
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS