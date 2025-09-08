SEB:s senaste boprisindikator visar att hushållen blir allt mer försiktiga. Septembermätningen landar på 29, en nedgång med sex enheter från förra månaden.
Svenskarna: Nu är det slut på stigande bostadspriser
Mest läst i kategorin
Världens bästa land att pensionera sig i – men se upp för detta
Att pensionera sig utomlands lockar många svenskar. Frihet, klimat och lägre kostnader står högt på listan. Men det finns risker som kan grusa drömmen. Häromveckan kunde vi konstatera att Schweiz toppar listan över världens bästa länder att pensionera sig i. Därefter följer Nya Zeeland, Portugal och Australien. Sverige hamnade i sin tur på en nionde …
Grannen kan driva upp ditt elpris i vinter
Elräkningarna kan bli en tung smäll i vinter. En av orsakerna kan vara våra norska grannar. I början av sommaren låg elpriserna på rekordlåga nivåer. Marknaden räknade med billiga månader även i juli och augusti. Istället blev priserna nästan dubbelt så höga som väntat. Hur det ser ut framöver är svårt att förutspå, men mycket …
Fler svenska fattigpensionärer – men här blir pensionärerna rikare
I Sverige riskerar fattigdomen bland pensionärer att växa. Samtidigt blir USA:s 75-plussare allt rikare. Veckan bjöd också på ett nytt pensionsförslag för unga. Det har varit en pensionsvecka full av kontraster: nya varningssignaler om växande fattigdom i Sverige, superrika 75-plussare i USA och ett förslag om att låsa upp pensionen för att hjälpa unga in …
Extremt hög pott i lotteri – tack vare centralbanken
Centralbanken Fed har ett finger med i spelet när det populära lotteriet i USA nu rusat till en nästan historiskt hög nivå på potten. En ensam vinnare kan kamma hem nära 16 miljarder kronor, eller 1,7 miljarder dollar, eftersom ingen prickat in alla rätt i Powerball-lotteriet i USA sedan slutet av maj, berättar CNN och …
Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre
Arbetsmarknaden för nyutexaminerade är den tuffaste på länge – och experter pekar på ett glapp mellan utbildning och arbetsgivare. Allt fler unga akademiker kämpar för att få in en fot på arbetsmarknaden. Nya siffror visar en tydlig försämring, och både experter och nyexaminerade menar att en examen inte längre är tillräckligt för att landa ett …
Att bostadsmarknaden präglas av oro har vi redan kunnat konstatera.
Enligt Erik Olsson Fastighetsförmedling ligger deras Skräckindex kvar på en förhöjd nivå, något som kraftigt påverkar dynamiken på marknaden.
“Att vårt Skräckindex är på en förhöjd nivå gör att en stor majoritet väljer att minska sin risk genom att sälja innan de köper en ny bostad”, skriver företaget i sin senaste marknadsanalys.
Nu kan även SEB bekräfta bilden. Enligt deras nya boprisindikator har osäkerheten bitit sig fast hos svenskarna.
Missa inte: Mer pengar till svenskarna – dessa grupper kan räkna med lättnader. Dagens PS
Fler tror på stillastående bostadspriser
Andelen som tror att bostadspriserna stiger det kommande året har minskat till 43 procent, fem procentenheter lägre än i augusti. Samtidigt ökar andelen som tror på fallande priser något, till 14 procent.
Det som sticker ut mest är dock att allt fler tror på oförändrade priser. Den andelen är nu på den högsta nivån på fyra år.
“Det låga ränteläget ser inte ut att göra något större avtryck hos hushållen och i stället biter sig osäkerheten fast. Hushållen justerar ner sina boprisförväntningar och andelen som tror på oförändrade bostadspriser stiger till den högsta nivån på fyra år. En utveckling som återspeglar hushållens avvaktande inställning och den alltjämt svala bostadsmarknaden”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Räntan – en ny verklighet
När det gäller styrräntan räknar hushållen fortfarande med en höjning på ett års sikt, men inte lika kraftig som tidigare. Förväntan ligger nu på 2,07 procent, vilket är en minskning med 0,12 procentenheter från förra månaden.
Samtidigt planerar fler att binda sina bolån. Tolv procent av hushållen uppger att de kommer göra det, en ökning med tre procentenheter.
”Hushållen verkar ställa in sig på att räntebotten är nådd. Även om Riksbanken går vidare med ytterligare en sänkning under hösten är det ett nyktert förhållningssätt från hushållen”, säger Américo Fernández.
Ett avvaktande läge
Sammantaget pekar septembermätningen på avvaktande hushåll, både när det gäller bostadspriser och räntor.
Indikatorn har visserligen fortfarande ett positivt saldo – fler tror på uppgång än nedgång – men optimismen har definitivt mattats av.
Bostadspriserna står still
Statistik från Svensk Mäklarstatistik bekräftar bilden av en marknad som hackar fram. I augusti var prisutvecklingen marginell: stillastående i centrala Stockholm och Göteborg, +1 procent i Stormalmö och en nedgång med nästan -1 procent i centrala Malmö.
På årsbasis är utvecklingen i stort sett oförändrad, med Stormalmö som undantag (+3,5 procent). Totalt såldes 13 800 bostäder i augusti, lika många som för ett år sedan.
“Många hushåll är både selektiva och försiktiga vilket i kombination med ett högt utbud håller ner prisutvecklingen”, konstaterar Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet, i ett pressmeddelande.
Läs också: Prislyft för bostäder i augusti – men året lär sluta på noll. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Svenskarna: Nu är det slut på stigande bostadspriser
SEB:s senaste boprisindikator visar att hushållen blir allt mer försiktiga. Septembermätningen landar på 29, en nedgång med sex enheter från förra månaden.? Att bostadsmarknaden präglas av oro har vi redan kunnat konstatera.? Enligt Erik Olsson Fastighetsförmedling ligger deras Skräckindex kvar på en förhöjd nivå, något som kraftigt påverkar dynamiken på marknaden. “Att vårt Skräckindex är …
AI-fondernas oväntade svenska aktie i portföljerna
De stora AI-fondernas portföljer domineras av de amerikanska tech-jättarnas aktier. Men bland namn som Nvidia, Apple och Meta finns faktiskt också en oväntad svensk aktie. Det visar en stor genomgång som fondanalys-firman Morningstar gjort. Läs även: Supertips: Sex bortglömda aktier i AI-boomen – Dagens PS AI-fonder har exploderat AI- och big data-fonder har vuxit kraftigt …
Din sista vilja kan gå upp i rök: ”Många testamenten försvinner”
Att skriva testamente är för många en självklarhet för att trygga familjens framtid. Men det är inte alltid så enkelt som att bara sätta pennan mot papper. Minsta misstag kan göra din sista vilja ogiltig – eller osynlig. Nära hälften av svenskarna (47 procent) har redan skrivit eller funderat på att skriva testamente, visar en …
Den osannolika trenden: Halva världen kvar på Windows 10
Supporten för Windows 10 närmar sig sitt slut, men trots det använder nästan hälften av alla datoranvändare fortfarande det äldre operativsystemet. Samtidigt stiger priserna på persondatorer och den nya generationens AI-datorer börjar ta över marknaden. Det dröjer innan alla har bytt Enligt vd:ar för de stora datortillverkarna Dell och HP, fortsätter uppgraderingen från Windows 10 …
Oljepriset studsar upp efter Opecs beslut
Oljekartellen Opec och dess allierade skruvar upp oljekranarna, om än i i måttlig takt, och detta får oljepriset att stiga, berättar Bloomberg. Opec-länderna har för avsikt att öka produktionen med 137 000 fat olja per dag i oktober. Det är ett försiktigare drag än väntat då ett överskott är att räkna med på marknaden. IEA, …