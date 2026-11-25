Är laglotten 100 000 kronor, ska tre barn då dela på pengarna eller har var och en rätt till hela beloppet? Svaret beror på hur stort arvet är. Ett testamente kan dessutom förändra fördelningen, och göra det nödvändigt att kräva sin del inom sex månader.
Arvsfällan: Så kan 100 000 kronor brinna inne för syskonen
En ogift person avlider och lämnar 600 000 kronor efter sig. Tre barn ska ärva, men ett testamente styr pengarna till någon annan. Hur mycket har barnen rätt att få ut?
Familjeadvokaten Caroline Elander Knip har uppmärksammat frågan om hur laglotten beräknas i Svenska Dagbladet. Skillnaden mellan att dela på en klumpsumma och att ha rätt till en egen laglott kan handla om hundratusentals kronor.
100 000 kronor var eller att dela på?
Arvslotten är den del av kvarlåtenskapen som en arvinge har rätt till enligt den vanliga arvsordningen, medan laglotten enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken är hälften av arvslotten och tillkommer bröstarvingar, det vill säga barn och i vissa fall barnbarn.
I ett räkneexempel med en ogift avliden person, tre barn och en kvarlåtenskap på 600 000 kronor blir utfallet tydligt. Utan testamente ärver barnen 200 000 kronor vardera, vilket ger en laglott på 100 000 kronor per barn eller sammanlagt 300 000 kronor.
Är kvarlåtenskapen i stället 200 000 kronor landar varje barns arvslott på ungefär 66 667 kronor och laglotten på cirka 33 333 kronor.
Så fördelas arvet i de två exemplen
|Dödsbo 600 000 kr
|Dödsbo 200 000 kr
|Antal barn
|3
|3
|Arvslott per barn
|200 000 kr
|ca 66 667 kr
|Laglott per barn
|100 000 kr
|ca 33 333 kr
|Sammanlagda laglotter
|300 000 kr
|100 000 kr
Testamentet kan ändra fördelningen
Utan testamente har barnen i exemplen rätt till hela sina arvslotter. Laglotten blir aktuell när den avlidne har skrivit ett testamente med en annan fördelning, exempelvis genom att ge ett barn en större andel än syskonen eller låta en sambo ärva en bostad, vilket kan skapa konflikter när den avlidnes barn kräver sin del av fastigheten.
Även om hela kvarlåtenskapen på 600 000 kronor testamenteras till någon annan har varje barn rätt att kräva sin laglott på 100 000 kronor, förutsatt att inga andra omständigheter påverkar beräkningen och att kravet framförs i tid.
Sex månader för att kräva pengarna
Enligt Sveriges Domstolar måste en bröstarvinge som vill få ut sin laglott begära jämkning av testamentet inom sex månader från delgivningen. Om tidsfristen löper ut utan att arvingen har framställt sitt krav går rätten att kräva laglotten mot testamentet förlorad.
Det krävs inte nödvändigtvis en domstolsprocess. Enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken kan bröstarvingen meddela testamentstagaren sitt anspråk eller väcka talan mot denne. Ett skriftligt krav med dokumentation som visar när det nådde mottagaren kan därför få stor betydelse om en tvist uppstår.
Varje barn måste bevaka sin egen rätt: Att ett syskon begär jämkning skyddar inte automatiskt de övriga syskonens laglotter.
Jämkning och klander är olika saker
Ett testamente kan också angripas om det anses ogiltigt, exempelvis när lagens formkrav inte har följts. Då handlar det om att klandra testamentet snarare än att begära jämkning för att få ut laglotten.
Även en klandertalan måste väckas inom sex månader från delgivningen, men till skillnad från ett vanligt krav på jämkning måste klander ske vid domstol. Enligt Lantmäteriets vägledning om arv av fastighet eller tomträtt har det betydelse för när ett testamente vinner laga kraft om arvingarna har godkänt det eller låtit fristen för klander löpa ut. Det påverkar bland annat vilka handlingar som behövs när någon ansöker om lagfart på en ärvd fastighet.
Läs mer: Ge till barnen medan du lever: Så fungerar gåva, arv och laglott. Dagens PS