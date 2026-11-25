Testamentet kan ändra fördelningen

Utan testamente har barnen i exemplen rätt till hela sina arvslotter. Laglotten blir aktuell när den avlidne har skrivit ett testamente med en annan fördelning, exempelvis genom att ge ett barn en större andel än syskonen eller låta en sambo ärva en bostad, vilket kan skapa konflikter när den avlidnes barn kräver sin del av fastigheten.

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Även om hela kvarlåtenskapen på 600 000 kronor testamenteras till någon annan har varje barn rätt att kräva sin laglott på 100 000 kronor, förutsatt att inga andra omständigheter påverkar beräkningen och att kravet framförs i tid.

Sex månader för att kräva pengarna

Enligt Sveriges Domstolar måste en bröstarvinge som vill få ut sin laglott begära jämkning av testamentet inom sex månader från delgivningen. Om tidsfristen löper ut utan att arvingen har framställt sitt krav går rätten att kräva laglotten mot testamentet förlorad.

Det krävs inte nödvändigtvis en domstolsprocess. Enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken kan bröstarvingen meddela testamentstagaren sitt anspråk eller väcka talan mot denne. Ett skriftligt krav med dokumentation som visar när det nådde mottagaren kan därför få stor betydelse om en tvist uppstår.

Varje barn måste bevaka sin egen rätt: Att ett syskon begär jämkning skyddar inte automatiskt de övriga syskonens laglotter.

Jämkning och klander är olika saker

Ett testamente kan också angripas om det anses ogiltigt, exempelvis när lagens formkrav inte har följts. Då handlar det om att klandra testamentet snarare än att begära jämkning för att få ut laglotten.

Även en klandertalan måste väckas inom sex månader från delgivningen, men till skillnad från ett vanligt krav på jämkning måste klander ske vid domstol. Enligt Lantmäteriets vägledning om arv av fastighet eller tomträtt har det betydelse för när ett testamente vinner laga kraft om arvingarna har godkänt det eller låtit fristen för klander löpa ut. Det påverkar bland annat vilka handlingar som behövs när någon ansöker om lagfart på en ärvd fastighet.

Läs mer: Ge till barnen medan du lever: Så fungerar gåva, arv och laglott. Dagens PS

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