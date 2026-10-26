Efter 17 år tillsammans ärvde hon sin sambos hus, värt nästan 10 miljoner kronor. Men mannens tre vuxna barn är missnöjda. Nu kräver de att huset säljs och pengarna delas. Även i Sverige kan en liknande arvstvist uppstå.
Sambon ärvde huset värt 10 miljoner – nu kräver barnen sin del
Det amerikanska paret bodde tillsammans i 17 år men gifte sig aldrig. Båda hade redan ett äktenskap bakom sig och såg ingen anledning att gifta om sig.
När mannen dog för sex månader sedan hade han testamenterat huset till sin sambo. Det var värt omkring en miljon dollar, motsvarande närmare 10 miljoner kronor.
Det uppskattades inte av hans tre vuxna barn, berättar kvinnan i ett brev till MarketWatchs ekonomikolumnist Quentin Fottrell.
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Ändrade testamentet före sin död
Paret träffades när kvinnan var 51 år och mannen, som kallas Daniel, var 59. Kvinnan flyttade in i huset som Daniel hade köpt 1998.
Hon betalade ingen hyra men bidrog med 45 000 dollar till ett nytt kök och tak.
Tre år före sin död ändrade Daniel sitt testamente. Huset skulle tillfalla sambon, medan hans tre barn skulle dela på 600 000 dollar i kontanter och pensionstillgångar.
Enligt kvinnan hade Daniel sett hur andra efterlevande tvingats sälja sina hem när barnen ville få ut sitt arv. Han ville undvika att hans egen sambo hamnade i samma situation.
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Barnen ifrågasätter testamentet
Efter pappans död har barnen vänt sig mot kvinnan. Nu vill de att huset säljs och att de fyra delar lika på pengarna.
Barnen ifrågasätter också om deras pappa verkligen förstod vad han gjorde när testamentet ändrades.
Daniel hade vissa minnesproblem, medger kvinnan, men hade aldrig fått någon demensdiagnos. Han skötte fortfarande sina investeringar och fattade egna medicinska beslut.
Ett av barnen misstänker att kvinnan påverkat honom. Hon förnekar detta och berättar att advokaten träffade Daniel ensam.
I sitt svar hos MarketWatch skriver Quentin Fottrell att kvinnan inte gör fel som respekterar sin sambos önskan. Han rekommenderar henne samtidigt att söka juridisk rådgivning och samla dokumentation som visar att Daniel själv fattade beslutet.
Sambor ärver inte varandra i Sverige
I Sverige ärver sambor inte varandra automatiskt. Det spelar heller ingen roll om paret har bott tillsammans i fem eller 25 år, förklarar Familjens Jurist.
En efterlevande sambo kan visserligen begära bodelning, men den omfattar bara bostad och bohag som skaffats för gemensam användning.
Om den ena sambon ägde huset redan innan förhållandet inleddes ingår det normalt inte i bodelningen, enligt Regeringskansliet.
Vill man att ens sambo ska ärva bostaden behöver man alltså skriva ett testamente.
Barnen kan ändå kräva sin del
Barn har dock alltid rätt till sin laglott, som motsvarar hälften av den arvslott de annars skulle ha fått.
Om en förälder testamenterar hela sin förmögenhet till sambon kan barnen därför begära att testamentet jämkas för att få ut sin laglott.
Barn som vill kräva sin laglott måste begära jämkning inom sex månader från att de fått del av testamentet.
Det kan du läsa mer om hos Sveriges Domstolar.
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