Sambon ärvde huset värt 10 miljoner – nu kräver barnen sin del

När mannen dog för sex månader sedan hade han testamenterat huset till sin sambo. Det var värt omkring en miljon dollar, motsvarande närmare 10 miljoner kronor.

Det uppskattades inte av hans tre vuxna barn, berättar kvinnan i ett brev till MarketWatchs ekonomikolumnist Quentin Fottrell.

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Ändrade testamentet före sin död

Paret träffades när kvinnan var 51 år och mannen, som kallas Daniel, var 59. Kvinnan flyttade in i huset som Daniel hade köpt 1998.

Hon betalade ingen hyra men bidrog med 45 000 dollar till ett nytt kök och tak.

Tre år före sin död ändrade Daniel sitt testamente. Huset skulle tillfalla sambon, medan hans tre barn skulle dela på 600 000 dollar i kontanter och pensionstillgångar.

Enligt kvinnan hade Daniel sett hur andra efterlevande tvingats sälja sina hem när barnen ville få ut sitt arv. Han ville undvika att hans egen sambo hamnade i samma situation.

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