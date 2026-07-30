Panta dina gamla kläder och tjäna en hacka

Samla pensionen på ett ställe och få bättre överblick

Så här går till: En pantpåse för kläder hämtas hos Åre kommun. Därefter scannas kläderna via en QR-kod för att se vem som lämnat in sina gamla kläder.

Efter det läggs påsen i en av kommunens insamlingsboxar, som sedan töms när den blir full på kommunens cirkulära satsning Återbruket.

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Så mycket får du i pant för kläderna

Kläderna sorteras sedan och den som lämnat in dem får 25 procent på det uppskattade marknadsvärdet.

Har du lämnat in kläder som anses vara värda 1 000 kronor i second hand får du 250 kronor tillbaka.

”Målet med hela projektet är att skapa och främja nya lokala värdekedjor för textilier. Vi vill minska avfallsmängderna och få så mycket som möjligt att gå tillbaka till återbruk, antingen genom att det säljs second hand eller att det görs nya kläder av plaggen”, säger Anna Bylund i nyhetsinslaget.

I stället för att hamna på förbränning, vilket oftast sker, tas de begagnade kläderna om hand och återanvänds.

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