Ett försöksprojekt pågår nu med att panta kläder i Åre, det fungerar på samma sätt som för burkar och pet-flaskor.
Panta dina gamla kläder och tjäna en hacka
Den som lämnar in sina paltor får alltså betalt. Samtidigt som det gynnar planeten.
”Det här är både en vinst för miljön och för den som lämnar in kläder som får en slant för det”, säger Anna Bylund, projektledare på Åre kommun, till Tv4nyheterna som rapporterar om det nya pantsystemet.
Så här går till: En pantpåse för kläder hämtas hos Åre kommun. Därefter scannas kläderna via en QR-kod för att se vem som lämnat in sina gamla kläder.
Efter det läggs påsen i en av kommunens insamlingsboxar, som sedan töms när den blir full på kommunens cirkulära satsning Återbruket.
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Så mycket får du i pant för kläderna
Kläderna sorteras sedan och den som lämnat in dem får 25 procent på det uppskattade marknadsvärdet.
Har du lämnat in kläder som anses vara värda 1 000 kronor i second hand får du 250 kronor tillbaka.
”Målet med hela projektet är att skapa och främja nya lokala värdekedjor för textilier. Vi vill minska avfallsmängderna och få så mycket som möjligt att gå tillbaka till återbruk, antingen genom att det säljs second hand eller att det görs nya kläder av plaggen”, säger Anna Bylund i nyhetsinslaget.
I stället för att hamna på förbränning, vilket oftast sker, tas de begagnade kläderna om hand och återanvänds.
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Så stor är klädsvinnet enligt forskning
Enligt TV4nyheterna visar forskning att 40 procent av plaggen i dag slängs i kökssoporna och sedan eldas upp. Trots att kläderna kan användas av andra.
Dessutom uppges en tredjedel av de kläder som vi har garderoben aldrig komma till användning, eller bara i undantagsfall.
Den aktuella klädinsamlingen i Åre, som är tänkt att få spridning, kanske till och med globalt, är en del av ett EU-projekt som pågår till december.
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