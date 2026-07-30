Nytt bedrägeri: "Verifiering krävs", annars spärras din internetbank

Så arbetar svenska bankerna

Handelsbanken övervakar transaktioner dygnet runt, har infört fördröjningar vid utlandsbetalningar till nya länder och vid större Swishbetalningar samt sänkt beloppsgränserna, enligt banken.

SEB analyserar avvikande köpmönster och erbjuder säkerhetstillägg som kunden aktiverar själv.

Bankföreningens åtgärdspaket har sänkt bedragarnas snittvinst från 92 500 till 37 800 kronor, enligt Råd & Rön. Antalet bedrägeriförsök är dock fortfarande kvar på historiskt höga nivåer, enligt Finansinspektionen.

Detta avgör om du får pengarna tillbaka

Gör bedragaren överföringen med dina koder räknas den generellt som obehörig, och huvudregeln är att banken ska återställa kontot, enligt en dom i Högsta domstolen från 2022.

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Signerar du betalningen själv, räknas den dock generellt som behörig och förlusten blir din. I maj 2026 valde Högsta domstolen att inte pröva ett fall där en man lurats att swisha 100 000 kronor, enligt Konsumentverket.

Realtid har också granskat hur bankernas kontroller slår mot oskyldiga kunder.

Har du klickat? Gör detta nu

Ring bankens spärrnummer som du själv söker upp, spärra BankID, gör polisanmälan och spara skärmdumpar. Utan anmälan blir ersättning svår att driva.

Så här skyddar dig

– Lämna aldrig ut lösenord eller koder från digipass eller BankID. Legitimera dig inte heller om det inte är du själv som ringer din bank i ett ärende. – Utger sig någon för att ringa från banken? Lägg på och ring själv upp kundservice via bankens officiella hemsidas nummer för att kontrollera om det stämmer och vad det gäller. – Ladda aldrig ned mjukvara på uppdrag av någon annan.

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