En våg av falska mejl med ämnesraden ”Verifiering krävs” sveper nu över tyska banksparare. Mottagaren ska bekräfta sina uppgifter via en länk före den 2 augusti, annars spärras internetbanken.
Nytt bedrägeri: "Verifiering krävs", annars spärras din internetbank
Varningen kommer från konsumentorganisationen Verbraucherzentrale. Mallen är densamma som använts mot svenska bankkunder i flera år.
Dagens PS rapporterade förra veckan att tusentals svenskar kan ha rätt till pengar från banken efter tidigare bedrägerier.
Fyra tecken som avslöjar bluffen
Några varningsflaggor att hålla utkik efter är bland annat om det finns en tidsfrist som stressar dig, ofta 24 eller 48 timmar. En annan är en hälsning utan ditt namn eller kundnummer direkt till din privata mailkorg istället för ett meddelande i din inkorg på Mina Sidor hos banken. Om avsändaradressen inte tillhör banken eller ser annorlunda ut, ska du också dra öronen åt dig.
Ingen svensk bank ber om koder eller BankID via mejl, enligt Swedbank, så får du en länk där du ska bekräfta uppgifter är det falsk information.
Så arbetar svenska bankerna
Handelsbanken övervakar transaktioner dygnet runt, har infört fördröjningar vid utlandsbetalningar till nya länder och vid större Swishbetalningar samt sänkt beloppsgränserna, enligt banken.
SEB analyserar avvikande köpmönster och erbjuder säkerhetstillägg som kunden aktiverar själv.
Bankföreningens åtgärdspaket har sänkt bedragarnas snittvinst från 92 500 till 37 800 kronor, enligt Råd & Rön. Antalet bedrägeriförsök är dock fortfarande kvar på historiskt höga nivåer, enligt Finansinspektionen.
Detta avgör om du får pengarna tillbaka
Gör bedragaren överföringen med dina koder räknas den generellt som obehörig, och huvudregeln är att banken ska återställa kontot, enligt en dom i Högsta domstolen från 2022.
Signerar du betalningen själv, räknas den dock generellt som behörig och förlusten blir din. I maj 2026 valde Högsta domstolen att inte pröva ett fall där en man lurats att swisha 100 000 kronor, enligt Konsumentverket.
Realtid har också granskat hur bankernas kontroller slår mot oskyldiga kunder.
Har du klickat? Gör detta nu
Ring bankens spärrnummer som du själv söker upp, spärra BankID, gör polisanmälan och spara skärmdumpar. Utan anmälan blir ersättning svår att driva.
Så här skyddar dig
– Lämna aldrig ut lösenord eller koder från digipass eller BankID. Legitimera dig inte heller om det inte är du själv som ringer din bank i ett ärende.
– Utger sig någon för att ringa från banken? Lägg på och ring själv upp kundservice via bankens officiella hemsidas nummer för att kontrollera om det stämmer och vad det gäller.
– Ladda aldrig ned mjukvara på uppdrag av någon annan.
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