Nätmäklare: Nya utmanare pressar Avanza och Nordnet – "Vinnaren är spararen"

Betala för mycket

Kritiken mot de etablerade jättarnas prismodeller handlar främst om courtageklasserna. En sparare som gör både små och stora affärer riskerar att hamna i fel klass och betala onödigt mycket.

Flera nya aktörer har i stället infört dynamiska modeller som automatiskt ger kunden det mest fördelaktiga priset.

Nya produkter från nätmäklare

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Konkurrensen syns även i produktutvecklingen. Nordnet har under året lanserat förhandel i amerikanska aktier, fler internationella marknader och AI-genererade nyhetssammanfattningar.

Avanza har å andra sidan lanserat en billig svensk indexfond, tjänsten Autopension och aktieanalyser från Kepler Cheuvreux.

Koppling till AI

Mest uppmärksammat är kanske Montroses lansering i mars av vad bolaget kallar Europas första så kallade MCP-koppling för aktier och fonder.

Det är ett sätt att koppla sin portfölj direkt till AI-tjänster som Claude, ChatGPT eller Gemini. Kunden kan ställa frågor om sin exponering i vanligt språk och till och med be AI:n förbereda ett köp.

Manuellt godkännande

Det är dock inte så att ett AI kan handla på egen hand. Varje order måste fortfarande godkännas manuellt i appen.

”Det här handlar inte om att lämna över investeringsbesluten till AI”, säger Montroses produktchef Daniel Bargiel Almer.

Öppnat riktade nyemissioner

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Avanza har samtidigt öppnat för privatpersoner att delta i riktade nyemissioner. Det är en möjlighet som tidigare i stort sett varit förbehållen institutionella investerare via investmentbanker.

Några exempel på emissioner så här långt är NP3 Pref och Sagax D.

Lätt att handla för mycket

Trots alla fördelar finns en varning värd att ta på allvar. Ju mer engagerande och lättillgängliga sparapparna blir, med pushnotiser, realtidskurser och enkla köpknappar, desto större är risken att sparare handlar oftare än vad som faktiskt gynnar avkastningen på sikt.

Att nätmäklare introducerar lägre avgifter och fler funktioner är alltså inte automatiskt liktydigt med bättre resultat för den enskilda spararen, om de samtidigt gör det svårare att motstå impulsen att handla.